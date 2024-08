Prévia de apostas da NFC Sul – Os novos Falcons ultrapassarão os Buccaneers?

O Tampa Bay Buccaneers (+145 para chegar aos playoffs) ganhou seu terceiro título consecutivo da NFC South na temporada passada e derrotou o Philadelphia Eagles nos playoffs antes de cair para o Detroit Lions na rodada divisional. Mas é o reconstruído Atlanta Falcons (-135) que é o favorito para levar a divisão em 2024.

Depois de passar as últimas seis temporadas em Minnesota, Kirk Cousins ​​assume o que se espera ser um ataque revitalizado em Atlanta. Vindo de um tendão de Aquiles rompido, Cousins ​​herda uma unidade que inclui um trio jovem emergente de RB Bijan Robinson, WR Drake London e TE Kyle Pitts. É o suficiente para colocar os Falcons no topo?

Enquanto isso, o New Orleans Saints igualou o Tampa Bay na temporada passada com um recorde de 9-8, mas perdeu a divisão e uma vaga no playoff como resultado dos Buccaneers possuírem o tiebreaker (maior porcentagem de vitórias em jogos comuns). O Saints tem 4-1 para vencer a divisão em 2024 e -210 para perder a pós-temporada mais uma vez.

O Carolina Panthers vem de uma temporada de duas vitórias, mas adicionou RB Jonathon Brooks e WR Xavier Legette no draft e WR Diontae Johnson via agência livre para dar alguma ajuda à escolha geral de 2023, Bryce Young. Young lutou como um novato no que foi o ataque de menor pontuação da liga, e os Panthers continuam sendo azarões para dar um salto significativo, embora seu total de vitórias esteja definido em 5,5 (acima de -115/abaixo de -105).

Aqui estão todas as probabilidades para os times da NFC Sul e nossas opiniões sobre possíveis apostas.

Probabilidades da NFC Sul

Adereços notáveis ​​da NFC South

2023: Buccaneers (9-8), Santos (9-8), Falcons (7-10), Panteras (2-15)

Você sabia?

O Football Power Index da ESPN não espera que um time saia vitorioso da divisão este ano, com os Falcons sendo os favoritos projetados com 9,6 vitórias. A AFC South é a única outra divisão sem um time projetado para ter pelo menos 10,0 vitórias.

Mike Evans se tornou o único jogador na história da NFL com pelo menos 1.000 jardas recebidas em cada uma de suas primeiras 10 temporadas, quando registrou 1.255 jardas em 79 recepções em 2023. Apenas Jerry Rice teve uma sequência mais longa de temporadas consecutivas registrando 1.000 ou mais jardas recebidas, fazendo isso em 11 temporadas consecutivas de 1986 a 1996.

London se tornou o terceiro jogador na história da franquia a somar pelo menos 800 jardas de recepção em cada uma de suas duas primeiras temporadas, juntando-se a Calvin Ridley (2018-19) e Julio Jones (2011-12). Pitts é o primeiro tight end na história dos Falcons com pelo menos 2.000 jardas de recepção em suas três primeiras temporadas na NFL. Robinson liderou todos os running backs novatos com 1.463 jardas de scrimmage em 2023.

A defesa do Saints permitiu 19,2 pontos por jogo na temporada passada, a oitava na NFL e a menor marca da franquia desde 2013. O New Orleans se destacou particularmente na terceira descida, mantendo os adversários com uma taxa de conversão de 34,5%, a quarta melhor taxa da NFL.

Bryce Young ficou em último ou penúltimo lugar em diversas categorias de passes em 2023, foi derrubado 62 vezes e teve o quarto menor número de jardas de passe por tentativa em uma temporada na história da NFL.

Apostas da equipe

Falcons para vencer a divisão (-135), MAIS de 9,5 vitórias (-130)

Adorei a adição de Cousins. O coordenador ofensivo Zac Robinson, que vem da árvore de treinamento de Sean McVay, implementará um esquema ofensivo familiar para o quarterback. Atlanta adicionou WR Darnell Mooney a uma safra já talentosa de armas, e LB Matthew Judon e S Justin Simmons se juntam ao que parece ser uma defesa top 10. Os Falcons têm a força projetada mais fácil de programação nesta temporada e provavelmente jogarão em apenas um ou dois jogos de clima frio (em Denver na Semana 11, em Washington na Semana 17). Esses pássaros estão prontos para voar! — Marcas de Anita