Prévia de apostas independentes – Probabilidades do campeonato nacional, totais de vitórias

Restam apenas três times no grupo FBS Independents em 2024. Primeiro, vamos dar uma olhada no grandão — Notre Dame. Marcus Freeman entra em sua terceira temporada como técnico principal do Fighting Irish. Com o playoff expandido para 12 times, o caminho de Notre Dame para a glória da pós-temporada ficou um pouco mais amplo. Fique de olho em seu novo quarterback, Riley Leonard, uma transferência móvel de Duke.

Defensivamente, Notre Dame está parecendo forte mais uma vez. O Irish terminou 2023 com a sexta defesa de pontuação, e eles adicionaram algum poder de fogo com o veterano do sexto ano RJ Oben se juntando à frente defensiva. Com o cornerback Benjamin Morrison e o safety Xavier Watts retornando à secundária, esses caras podem estar entre os melhores do país.

Passando para UConn, os Huskies esperam se recuperar após uma temporada decepcionante de três vitórias em 2023. O técnico Jim Mora está entrando em seu terceiro ano, e ele trouxe algumas transferências interessantes para agitar as coisas. Nick Evers, que era um recruta quatro estrelas, assumirá as rédeas como quarterback após uma passagem por Oklahoma. Os Huskies retornam os dois running backs titulares, Cam Edwards e Victor Rosa; espere ver uma grande dose de jogo corrido nesta temporada.

Por último, mas não menos importante, temos a UMass. Os Minutemen estão em sua temporada final como independentes antes de se juntarem à MAC em 2025, e eles estão querendo sair com um estrondo. Eles estão saindo de sua melhor temporada (3-9) desde 2018 (4-8), mas eles podem manter esse ímpeto?

No geral, será uma temporada interessante para esses três independentes. Notre Dame está mirando uma vaga nos playoffs; UConn está querendo se recuperar; e UMass quer terminar sua era independente com uma nota alta.

Probabilidades dos Independentes

Escolha de Maldonado: Notre Dame Fighting Irish para chegar ao playoff (-170)

É um preço alto, mas é justificado. Para começar, os irlandeses se beneficiam do novo formato de playoff, onde podem potencialmente garantir uma das sete vagas gerais, com sua maior semente possível sendo a quinta.

O que eu amo: Coaching. Ter Freeman de volta para uma terceira temporada e Al Golden de volta como coordenador defensivo é muito importante para manter a estabilidade. O que eu amo ainda mais é a adição de Mike Denbrock do LSU Tigers. Ele treinou o vencedor do Heisman Trophy Jayden Daniels na temporada passada, quando o LSU liderou o FBS em jardas ofensivas totais por jogo. Durante o tempo de Denbrock com Cincinnati, os Bearcats foram um time Top 25 em 2018 e 2020. Denbrock tem um histórico em que confio, um recorde geral de 63-13 como coordenador ofensivo desde 2018.

Depois, há o quarterback, Leonard. Seu potencial está enraizado em suas capacidades de dupla ameaça. Conhecido por sua mobilidade e capacidade atlética, semelhante a Daniels, a habilidade de Leonard de criar jogadas com suas pernas adiciona um elemento dinâmico ao ataque de Notre Dame. Isso permite versatilidade na chamada de jogadas, algo que faltou na temporada passada com o pocket passer Sam Hartman.

A temporada passada foi desafiadora para Leonard por causa de lesões, mas o potencial está lá. Em 2022, ele lançou para 2.794 jardas e 20 touchdowns de passe para acompanhar suas 11 pontuações de corrida, um dos poucos a atingir tais estatísticas. Antes de sua temporada de 2023 atormentada por lesões, Leonard estava gerando burburinho como um potencial candidato a quarterback top cinco para o draft da NFL de 2024. Leonard é um ótimo quarterback em um sistema que visa um ataque equilibrado.

Denbrock traz um ataque de estilo profissional que prospera no equilíbrio entre corrida e passe e fisicalidade. Sua experiência desenvolvendo quarterbacks como Daniels o torna bem adequado para maximizar o potencial de Leonard. Ele só precisa se manter saudável.

Notre Dame terá um elenco forte, uma defesa de elite antecipada e um cronograma administrável. Tudo começa com um jogo fora de casa contra o Texas A&M Aggies. Se o Fighting Irish conseguir passar por isso, as coisas ficarão interessantes. As probabilidades são altas, mas espero ver Notre Dame no CFB Playoff.