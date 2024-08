Prévia de apostas Mountain West – Conferência, probabilidades de campeonato nacional, totais de vitórias

A Mountain West Conference está agitada com entusiasmo antes da temporada de 2024, com Boise State (-130) atualmente listado como o favorito para ganhar o título na ESPN BET. À medida que novos treinadores e jogadores de destaque surgem, os fãs podem esperar uma temporada cheia de competição intensa e confrontos emocionantes.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Sete treinadores principais do primeiro ano farão suas estreias com seus times nesta temporada, incluindo o ex-coordenador ofensivo do Colorado, Sean Lewis, do San Diego State, e o ex-técnico principal da Virginia e da BYU, Bronco Mendenhall, do Novo México.

Spencer Danielson, que levou o Boise State ao título da Mountain West em 2023 como técnico interino, foi promovido para o cargo em tempo integral no ano passado.

Depois de um desempenho de 9-4 na temporada passada, a Força Aérea precisa substituir uma parte substancial de sua escalação titular tanto no ataque quanto na defesa, incluindo todos os cinco jogadores de linha ofensiva e seus dois principais running backs.

O quarterback do segundo ano Mikey Keene retorna ao Fresno State após uma temporada de 9-4, enquanto Tim Skipper foi nomeado técnico interino dos Bulldogs na offseason depois que Jeff Tedford deixou o cargo devido a problemas de saúde.

A UNLV foi a queridinha do Mountain West no ano passado, terminando 9-5 após uma temporada de 5-7 no ano anterior. Barry Odom entra em seu segundo ano como técnico principal dos Rebels, mas o time terá que substituir a produção do quarterback de dupla ameaça e Calouro do Ano da MWC Jayden Maiava.

Aqui estão os totais de vitórias de cada equipe na temporada regular, as probabilidades da conferência e do campeonato nacional conforme nos aproximamos da temporada.

Outras conferências: ACC, Big 12, Big Ten, SEC, MAC, Cinturão do Sol, Independentes, C-USA

Probabilidades precisas na data da publicação. Para as probabilidades mais atualizadas, visite ESPN BET.

Probabilidades de Mountain West Equipe Total de vitórias Campeão da Conferência Playoffs S/N Campeão do CFP 9,5 (+105 O, -135 U) -130 +400 | -650 400-1 7,5 (-135 O, +105 U) +450 — | — 2000-1 7,5 (+135 O, -170 U) +650 — | — 2000-1 6,5 (-140 O, +110 U) 11-1 — | — 2000-1 6,5 (PARE O, -130 U) 14-1 — | — 2000-1 6,5 (-105 O, -125 U) 15-1 — | — 2000-1 5,5 (PARE O, -130 U) 22-1 — | — 2000-1 5,5 (+125 O, -160 U) 40-1 — | — 2000-1 5,5 (-130 O, PAR U) 40-1 — | — 2000-1 4,5 (-115 O, -115 U) 40-1 — | — 2000-1 2,5 (-110 O, -120 U) 150-1 — | — 2000-1 2,5 (+135 O, -165 U) 150-1 — | — 2000-1

Escolha de Maldonado: Boise State para vencer Mountain West (-130)

Boise State parece uma escolha segura, mas não consegui encontrar uma razão forte o suficiente para apoiar qualquer outro time. A expectativa é que os Broncos construam seu ímpeto de 2023, fechando a temporada regular com quatro vitórias consecutivas, incluindo o jogo do campeonato Mountain West, depois de começar 2-3.

A Boise State tem um dos melhores running backs do país, o potencial candidato ao Heisman, Ashton Jeanty, que liderou a FBS em jardas multiuso por jogo e ficou em quinto lugar no total de touchdowns em 2023. O potente jogo terrestre dos Broncos foi a base de sua estratégia ofensiva, ficando entre os 10 melhores do país em jardas totais e jardas corridas por corrida na temporada passada.

O quarterback do segundo ano Maddux Madsen retorna como titular após jogar em nove jogos no ano passado e pode ver uma melhora significativa. A continuidade fornecida pelo coordenador ofensivo e treinador de quarterbacks Bush Hamdan retornará para beneficiar ainda mais Madsen e o ataque como um todo.

Na defesa, os principais jogadores Ahmed Hassanein e Andrew Simpson, ambos os jogadores classificados no top 20 nacionalmente para tackles for loss na temporada passada e contribuíram para a classificação dos Broncos no top 15 em sacks. Hassanein e Simpson são fundamentais para interromper as ofensivas adversárias e devem liderar a unidade novamente em 2024.

Eu queria defender a Fresno State. Os Bulldogs retornam jogadores ofensivos importantes, incluindo o quarterback Mikey Keene e o running back Malik Sherrod. Sua linha ofensiva experiente e a adição do transferido da USC Korey Foreman na defesa reforçam a força geral da equipe. No entanto, os Bulldogs terminaram a temporada passada classificados em primeiro na conferência em interceptações e entre os cinco primeiros nacionalmente, mas perderam seu principal safety, cornerback e linebacker. Portanto, estou escolhendo rolar com os Broncos.