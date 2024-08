Prévia de apostas NFC West – San Francisco 49ers é o grande favorito

A espera está quase no fim. A temporada de futebol americano está quase aqui. O Baltimore Ravens e o campeão consecutivo Kansas City Chiefs começam as coisas na quinta-feira, 5 de setembro, em Arrowhead, e a Semana 1 termina com o New York Jets visitando o vice-campeão do Super Bowl, San Francisco 49ers, no “Monday Night Football” (20h20 horário do leste dos EUA na ABC/ESPN/ESPN+).

Isso também significa que os drafts de fantasy football provavelmente estão encerrados e as ligas estão prontas para começar. Ah, e mencionamos que a NFL também é bem popular entre a comunidade de apostas?

É um bom momento para verificar as probabilidades (se você ainda não o fez), e nós temos tudo o que você precisa, desde over/unders em totais de vitórias na temporada regular até probabilidades do Super Bowl. E nosso grupo de especialistas oferecerá algumas de suas escolhas favoritas também — e talvez um ou dois adereços.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os 49ers levaram a divisão no ano passado e foram para o Super Bowl, onde perderam por 25-22 para os Chiefs. Os Niners são os favoritos proibitivos para repetir como campeões da NFC West em -200 e estão atrás apenas dos Chiefs nas probabilidades do Super Bowl (6-1).

O Los Angeles Rams vem de uma vaga de wild-card e eliminação na primeira rodada dos playoffs e está na próxima fila com +350. O Seattle Seahawks (+750) e o Arizona Cardinals (13-1) completam a divisão.

Aqui estão todas as probabilidades para os times da NFC Oeste e nossas opiniões sobre possíveis apostas.

Probabilidades conforme publicação. Para as probabilidades mais atualizadas, visite ESPN BET.

Probabilidades da NFC Oeste

Adereços notáveis ​​da NFC West

Horários/linhas 2024: 49ers, Rams, Seahawks, Cardeais

2023: 49ers (12-5), Rams (10-7), Seahawks (9-8), Cardinals (4-13)

Análise: NFC Leste

A seguir: NFC Norte (sábado) | NFC Sul (domingo) | AFC Leste (segunda-feira) | AFC Oeste (terça-feira) | AFC Norte (quarta-feira) | AFC Sul (5 de setembro)

É hora de começar sua temporada de futebol fantasia Crie uma liga e personalize o tamanho, a pontuação e as regras da liga para jogar na liga você quer jogar. Crie uma liga hoje mesmo!

Você sabia?

Cortesia ESPN Stats & Information

De acordo com a ESPN Analytics, os 49ers têm 68% de chance de repetir como campeões da NFC West, o que seria seu terceiro título consecutivo da divisão. Seria a primeira vez que a NFC West teria um campeão tricampeão desde que os Seahawks ganharam quatro títulos consecutivos de 2004 a 2007. Os Chiefs são o único time com uma chance maior de ganhar sua divisão, de acordo com 74%.

Nenhum time que perdeu o Super Bowl nas últimas cinco temporadas chegou ao grande jogo no ano seguinte, incluindo o time 49ers, com 6-10, em 2020, que não conseguiu se classificar para os playoffs.

Puka Nacua preencheu o vazio causado pela ausência de Cooper Kupp na temporada passada e estabeleceu recordes de novatos da NFL para recepções (105) e jardas recebidas (1.486).

Os Seahawks tentarão evitar perder os playoffs pela segunda temporada consecutiva, algo que não fazem desde 2008-09.

Marvin Harrison Jr. tentará se tornar o segundo recebedor dos Cardinals a registrar 1.000 jardas recebidas em sua primeira temporada (Anquan Boldin em 2003), e nenhum Cardinal atingiu dois dígitos em touchdowns recebidos em sua primeira temporada.

Patrick Mahomes é o favorito para liderar a NFL em jardas de passe com 5-1, e ele tem a maior propriedade de jardas de passe na NFL. Mahomes também é o favorito com 6-1 para liderar a NFL em touchdowns de passe, seguido por Dak Prescott (+750), Brock Purdy (10-1), CJ Stroud (10-1) e Joe Burrow (10-1).

Prepare-se para o Dia do Draft Eleve a experiência de draft party da sua liga com nossos ESPN Draft Board Kits. Use o código FOCUS10 para 10% de desconto no seu pedido. Compre agora

Apostas da equipe

49ers ABAIXO de 11,5 vitórias (-145)

Os Niners foram um dos times mais saudáveis ​​da NFL na temporada passada, uma característica maravilhosa que é quase impossível de replicar. E quando a saúde de um time começa a se deteriorar, você pode esperar que suas vitórias também regridam. Observe que o San Francisco jogará oito de suas 17 disputas da temporada regular contra times que terão uma vantagem de descanso. A linha ofensiva dos 49ers tem pontos de interrogação, fora o left tackle Trent Williams, e a defesa receberá suas ordens de marcha de um quarto coordenador diferente em cinco anos. Não fique chocado se esse time perder os playoffs completamente. — Joe Fortenbaugh