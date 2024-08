Prévia de apostas SEC – Conferência, probabilidades de campeonato nacional, totais de vitórias

A SEC terá um visual distintamente diferente nesta temporada. Nick Saban não está mais no comando do Alabama Crimson Tide. Kalen DeBoer agora assume após levar o Washington Huskies ao jogo do título nacional na temporada passada.

Mas DeBoer não é o único recém-chegado à SEC. O Oklahoma Sooners e o Texas Longhorns, rivais de longa data e antigos defensores do Big 12, juntam-se a uma conferência já lotada.

Os Longhorns chegaram ao College Football Playoff na temporada passada, caindo para os Huskies nas semifinais no Sugar Bowl. O Alabama perdeu para o eventual campeão Michigan Wolverines no Rose Bowl na outra semifinal.

O Georgia Bulldogs, que perdeu por pouco o CFP do ano passado, é o favorito para vencer o SEC nesta temporada com 2-1, seguido pelo Texas (+325), Alabama (7-1) e o Ole Miss Rebels (7-1). O Georgia está empatado com o Ohio State Buckeyes como favorito para vencer o campeonato nacional com +325. Dos sete favoritos, cinco são do SEC.

Os playoffs em 2024 agora contarão com 12 times. O comitê de seleção do CFP determinará os sete times mais bem classificados em geral, e os cinco campeões de conferência mais bem classificados também se classificarão.

Aqui estão os totais de vitórias de cada equipe da SEC na temporada regular, as probabilidades da conferência e do campeonato nacional e a melhor aposta futura do especialista em apostas da ESPN, Joe Fortenbaugh, conforme nos aproximamos da temporada.

Probabilidades da SEC Equipe Total de vitórias Campeão da Conferência Playoffs S/N Campeão do CFP 10,5 (-130 O, PAR U) +200 -600 | +380 +325 10,5 (+140 O, -180 U) +325 -240 | +180 +850 9,5 (PARE O, -130 U) +700 +105 | -135 15-1 9,5 (-115 O, -115 U) +700 -130 | PAR 16-1 9,5 (+135 O, -170 U) 10-1 +115 | -145 18-1 8,5 (-165 O, +135 U) 14-1 +180 | -240 35-1 9,5 (+135 O, -170 U) 15-1 +180 | -240 35-1 8,5 (-120 O, -110 U) 14-1 +250 | -350 50-1 7,5 (-115 O, -115 U) 35-1 +500 | -900 75-1 7,5 (+125 O, -160 U) 60-1 +700 | -1400 100-1 4,5 (-150 O, +120 U) 150-1 20-1 | -8000 200-1 6,5 (-130 O, PAR U) 75-1 10-1 | -2500 250-1 5,5 (-125 O, -105 U) 150-1 — | — 300-1 4,5 (-105 O, -125 U) 200-1 — | — 500-1 4,5 (+130 O, -165 U) 300-1 — | — 1000-1 2,5 (-190 O, +150 U) 500-1 — | — 2000-1

Oklahoma Sooners MAIS DE 7,5 vitórias (-115)

Estamos recebendo um preço baixo aqui por causa do percebido “passo acima na classe” que os Sooners estão prestes a empreender em sua transição do Big 12 para o SEC. Não me entenda mal, não estou tentando sugerir que essa mudança será fácil de forma alguma. No entanto, estou sugerindo que Oklahoma vencerá pelo menos oito jogos. Vamos começar com o fato de que tenho os Sooners cotados como favoritos de dois dígitos em cinco disputas e que o restante da programação também oferece alguns confrontos de cara ou coroa. Além disso, adoro o progresso que vi no Ano 2 sob Brent Venables, conforme os Sooners progrediram de um time de 6-7 na campanha de novato de Venables em 2023 para um time de 10-3 na temporada passada. Adicione atualizações de portal monstruosas no wide receiver Deion Burks (Purdue) e no defensive tackle Damonic Williams (TCU) e você terá pelo menos oito vitórias na campanha inaugural da SEC de Oklahoma.