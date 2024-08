Prévia do Open Feminino no Old Course em St. Andrews

O último grande campeonato de golfe profissional feminino desta temporada, o AIG Women’s Open, será disputado no Old Course do St. Andrews Links, na Escócia, na quinta-feira.

Além de enfrentar o Hell Bunker e o famoso Road Hole, as melhores golfistas do mundo podem ter que enfrentar ventos fortes e chuva no Old Course.

É a primeira vez em mais de uma década que o AIG Women’s Open é disputado na “Casa do Golfe”.

“Sim, definitivamente parece diferente”, disse a atual campeã Lilia Vu. “Estamos em St. Andrews, que é como o lugar onde todo mundo quer jogar. É uma chance única na vida. Há um pouco de pressão, mas acho que sei que será uma batalha para todos, não apenas para mim.”

Veja o que assistir na final do torneio principal de golfe feminino:

AIG Feminino Aberto

Quando: Quinta-feira-domingo

Onde: Old Course, St. Andrews, Escócia

Atual campeão: Lília Vu

Bolsa: 9 milhões de dólares

Quem assistir

Nelly Korda: A golfista número 1 do mundo venceu seis vezes em sete partidas no início desta temporada, mas esfriou um pouco ultimamente. Ela perdeu o corte no US Women’s Open, Meijer LPGA Classic e KPMG Women’s PGA Championship e empatou em 26º no Amundi Evian Championship. Seu melhor resultado no Women’s Open é um empate em nono lugar em 2019.

Lídia Ko: Ko conquistou seu lugar no Hall da Fama da LPGA ao capturar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Vencedora 20 vezes no LPGA Tour, Ko tem cinco resultados entre os 25 primeiros em 12 largadas no Women’s Open, incluindo um empate em terceiro em 2015.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Hannah Verde: A golfista australiana conquistou duas vitórias nesta primavera no HSBC Women’s World Championship e no JM Eagle LA Championship. A vencedora do Women’s PGA Championship de 2019 nunca terminou entre as 15 primeiras do Women’s Open.

Aliado Ewing: O jogo consistente de Ewing nesta temporada a ajudou a ganhar uma vaga no time da US Solheim Cup pela quarta vez. Seus seis top 10 resultados nesta temporada incluem um empate em 10º no Amundi Evian Championship, quinto no Women’s PGA Championship e terceiro no US Women’s Open.

Minjee Lee: A bicampeã de majors se sente em casa em campos de links. Ela tem quatro resultados entre os 10 primeiros em suas últimas seis largadas no Women’s Open.

Lauren Coughlin: Coughlin tem sido a golfista mais popular do mundo ultimamente, conquistando suas duas primeiras vitórias na LPGA no CPKC Women’s Open em Calgary em 28 de julho e no ISPS Handa Women’s Scottish Open em 18 de agosto. Ela está em terceiro lugar no circuito em greens regulamentados (73,4%).

Retorno a St. Andrews

Pela terceira vez, o AIG Women’s Open está sendo disputado no Old Course. Lorena Ochoa venceu por quatro tacadas em uma vitória de ponta a ponta no torneio inaugural no “Home of Golf” em 2007, e a atual capitã da US Solheim Cup, Stacy Lewis, venceu por duas tacadas em 2013.

“Obviamente, é o Lar do Golfe”, disse Charley Hull, da Inglaterra. “Seria uma vitória especial. Algo com que você sempre sonhou quando, tipo, era um bebê. Então, sim, seria muito especial.”

Hull jogou os últimos nove buracos na manhã de segunda-feira e admitiu ter sentido arrepios ao percorrer os buracos 17 e 18.

O AIG Women’s Open será disputado no Old Course pela terceira vez. (Foto de David Cannon/Getty Images)

A atual campeã Lilia Vu jogou no Old Course pela primeira vez na segunda-feira. Ela jogou com Korda e outros dois golfistas. Eles pararam para tirar uma foto na icônica Swilcan Bridge entre o primeiro e o 18º fairways. É onde Tom Watson, Jack Nicklaus e outros pararam para prestar homenagem ao campo.

“Foi definitivamente surreal”, disse Vu. “Você nunca supera aquela sensação de outros jogadores do passado estarem lá e tanto golfe ter sido jogado aqui. Então, sim, é uma sensação surreal, e estou tentando absorver tudo isso, ao mesmo tempo em que estou focado em jogar o torneio.”

O Old Course jogará para cerca de 6.784 jardas esta semana. O clima pode ser um fator com previsões meteorológicas prevendo altas temperaturas na casa dos 60 graus e ventos de 26 mph na rodada de abertura de quinta-feira. Há uma boa chance de chuva na sexta-feira de manhã.

Defesa de Vu

A recompensa de Vu por capturar sua segunda grande vitória no campeonato no AIG Women’s Open de 2023 foi um gato. Ela o chamou de Walton, em homenagem ao Walton Heath Golf Club em Surrey, Inglaterra, onde terminou 14 abaixo para derrotar Hull por incríveis seis tacadas.

Lilia Vu tem cinco resultados entre os 25 primeiros em 12 partidas no Aberto Feminino. (Foto de Warren Little/Getty Images)

“Não quero ser clichê, mas ganhei um gato com isso”, disse Vu. “Esse foi meu suborno com meu pai no ano passado. Recebemos outro suborno para ganhar outro gato se eu fizer outra especialização, então espero poder fazer isso. Espero poder ganhar outro gato e talvez dar outro nome a ele.”

Andrews soa bem.

Vu vem de um empate em 25º no Scottish Open da semana passada em Dundonald Links. Ela estava lutando contra uma doença após as Olimpíadas em Paris, onde empatou em 36º com 5 acima do par. Ela venceu o Meijer LPGA Classic e empatou em segundo no KPMG Women’s PGA Championship em junho.

Ela espera retornar à mesma forma em St. Andrews.

“Sinto que sempre volto aos meus velhos hábitos e sinto que não sei como venci torneios antes”, disse Vu. “Acho que senti isso nas Olimpíadas um pouco este ano, simplesmente não estava jogando bem e pensei, ‘Como cheguei aqui e ganhei esta vaga’, quase. Mas estou dando o meu melhor aqui. Fiquei doente nas Olimpíadas. Então fiquei doente a semana passada toda. Foi meio difícil me recuperar, este frio e chuva, mas eu amo isso aqui.”

Relógio Solheim Cup

As escalações para a próxima Solheim Cup, que será disputada de 13 a 15 de setembro no Robert Trent Jones Golf Club em Gainesville, Virgínia, serão finalizadas após a rodada final de domingo no Old Course.

Cinco jogadoras — Korda (2.649), Vu (2.067,5), Coughlin (1.676), Ewing (1.607) e Allisen Corpuz (1.493) — já se classificaram para a equipe dos EUA por pontos. Mais duas golfistas farão parte do time por pontos, assim como as duas melhores golfistas no Rolex Women’s World Golf Rankings que não se classificaram para a equipe. Lewis também fará três escolhas de capitã.

Megan Khang (1.391,5), Andrea Lee (1.197,5), Rose Zhang (1.092,5), Alison Lee (1.034) e Sarah Schmelzel (1.024) completam o top 10. A veterana da Solheim Cup Lexi Thompson, que está se aposentando do LPGA Tour após esta temporada, está em 14º lugar em pontos (708,5).

Zhang (nº 9) e Lee (nº 25) seriam os jogadores mais bem classificados no Rolex World Rankings. Os próximos dois jogadores são Angel Yin (nº 34) e Thompson (nº 43).

Será a primeira Solheim Cup de Coughlin. Ela cresceu no estado e estudou na University of Virginia.

Lauren Coughlin chega ao Aberto Feminino com duas vitórias em seus últimos três eventos. (Foto de Paul Devlin/Getty Images)

“Provavelmente não há jogadora mais quente no LPGA Tour agora do que Lauren Coughlin”, disse Lewis. “Vencer dois dos últimos três eventos e jogar do jeito que ela tem jogado o ano inteiro, foi incrível de ver. Ela entrou no nosso radar no final do ano passado, e foi ótimo ver seu jogo continuar a melhorar em 2024.”

Os dois melhores jogadores na classificação de pontos da equipe da European Solheim Cup se classificarão automaticamente, junto com os seis melhores jogadores no ranking mundial que ainda não são elegíveis. A capitã da equipe europeia Suzann Pettersen fará quatro escolhas de capitã.

Hull (202,25) da Inglaterra e Esther Henseleit (179,82) da Alemanha estão em primeiro lugar em pontos da Solheim Cup. Linn Grant (139,55) e Maja Stark (132,63) da Suécia e Alexandra Forsterling (132) da Alemanha completam as cinco primeiras.

As francesas Celine Boutier (nº 8), Stark (nº 24), Grant (nº 26), a irlandesa Leona Maguire (nº 32), a espanhola Carlota Ciganda (nº 33) e a sueca Madelene Sagstrom (nº 35) seriam as seis melhores jogadoras do ranking mundial que ainda não estão no time.