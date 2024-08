Prévia do UFC 305: Israel Adesanya pode reconquistar o ouro contra Dricus du Plessis?

Israel Adesanya tem a chance de gravar seu nome na história contra Dricus du Plessis neste fim de semana.

No sábado, du Plessis defende seu título dos médios contra Adesanya no evento principal do UFC 305 em Perth, Austrália, e em uma luta que vem se formando há mais de um ano com sangue ruim. Além disso, se Adesanya vencer, ele se tornará apenas o segundo lutador na história a ganhar um título indiscutível em uma categoria de peso três vezes. Adesanya pode se juntar a Randy Couture no panteão dos grandes nomes do MMA, ou du Plessis estabelecerá um controle firme sobre a divisão de 185 libras?

Antes do pay-per-view do UFC deste fim de semana, Jed Meshew, do MMA Fighting, se junta a Mike Heck para uma prévia do grande evento em Perth, incluindo a disputa do peso mosca co-evento principal entre Kai Kara-France e Steve Erceg, a luta dos leves entre Mateusz Gamrot e Dan Hooker, a briga dos pesados ​​entre Tai Tuivasa e Jairzinho Rozenstruik e muito mais.

Assista ao show de pré-estreia do UFC Abu Dhabi acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.