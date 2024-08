Prévia do UFC Abu Dhabi: Cory Sandhagen ou Umar Nurmagomedov ganharão uma disputa pelo título dos galos?

Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov se enfrentam na luta principal do UFC Abu Dhabi neste sábado, e as apostas dificilmente poderiam ser maiores.

Embora não confirmado pelos oficiais do UFC, o vencedor desta luta do evento principal deve ser o próximo na fila para o título peso galo do UFC, depois que Sean O’Malley e Merab Dvalishvili resolverem seus negócios no final deste ano. Sandhagen finalmente terá uma chance pelo título ou Nurmagomedov provará que o hype por trás dele é real?

Antes do evento do UFC deste fim de semana, Jed Meshew, do MMA Fighting, se junta a Alexander K. Lee e José Youngs para uma prévia do card completo, incluindo as apostas do evento principal entre Sandhagen e Nurmagomedov, a outra luta do card principal do peso galo entre Marlon “Chito” Vera e o ex-campeão peso mosca Deiveson Figueiredo, a possível última luta do ex-campeão interino Tony Ferguson e muito mais.

Assista ao show de pré-estreia do UFC Abu Dhabi acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.