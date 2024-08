Prévia do UFC Vegas 95: Serghei Spivac pode se vingar de Marcin Tybura? Além disso, erros de peso em abundância

Uma revanche de pesos pesados ​​do UFC encabeça a lista do UFC Vegas 95 de sábado, com Marcin Tybura buscando ir 2-0 na série contra Serghei Spivac no APEX. Com essa luta no topo da lista de 10 cards, este é um card de introdução satisfatório para o evento UFC 305 do próximo fim de semana em Perth?

Antes do card, Mike Heck e Eric Jackman, do MMA Fighting, fazem uma prévia do mais recente card do #UFCFightNight, o evento principal entre Tybura e Spivac, dão suas previsões para a disputa e discutem as apostas. Além disso, eles falarão sobre vários lutadores que estão sem peso para suas lutas, o co-evento principal entre o crescente Chepe Mariscal e o veterano peso-pena Damon Jackson, darão uma olhada em alguns dos sucessos discretos do card, discutirão quem pode roubar as manchetes e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC Vegas 94 acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.