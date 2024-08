Prévia do UFC Vegas 96: Caio Borralho pode se tornar uma ameaça legítima ao título com a vitória no evento principal?

Caio Borralho teve seu desejo atendido, pois enfrentará o desafiante ao título do UFC Jared Cannonier no evento principal do card de lutas do UFC Vegas 96 no APEX. Se Borralho conseguir outra grande vitória neste fim de semana, ele é uma ameaça legítima a Dricus du Plessis e ao título dos médios?

Mike Heck e Eric Jackman, do MMA Fighting, fazem uma prévia do próximo evento Fight Night do UFC, junto com a luta principal dos médios entre Cannonier e Borralho, o que este último ganha com uma vitória e as chances de Cannonier conseguir a virada. Além disso, eles discutirão o co-evento principal entre Tabatha Ricci e Angela Hill, outros nomes para ficar de olho no card, as lutas finais do #TUF, responderão suas perguntas e muito mais.

