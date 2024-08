Previsões do UFC 305 – MMA Fighting

Dricus du Plessis e Israel Adesanya finalmente terão a chance de se enfrentarem no rosto em um evento principal acirrado.

O UFC 305 acontece em Perth, Austrália Ocidental, onde os rivais acirrados lutarão para coroar a extravagância do pay-per-view de sábado. Du Plessis busca quebrar a sequência de defesas de título na divisão dos médios, enquanto Adesanya pode alcançar um território desconhecido ao se tornar o primeiro tricampeão de 185 libras do UFC. A luta também serve como o retorno de Adesanya do mais longo afastamento de sua carreira profissional.

As apostas são bem altas no co-evento principal, já que o recente desafiante ao título peso-mosca Steve Erceg — que estava a um fio de distância de capturar o cinturão — enfrenta o desafiante ao título interino Kai Kara-France. Estranhamente, toda a carreira de Erceg no UFC aconteceu desde a recente luta de Kara-France, uma derrota por decisão apertada para Amir Albazi. Ambos os caras precisam muito disso.

Em outra ação do card principal, Mateusz Gamrot pretende continuar seu caso para lutar pelo título dos leves enquanto enfrenta o corajoso Dan Hooker, enquanto os pesos pesados ​​Tai Tuivasa e Jairzinho Rozenstruik batalham em uma luta contundente. A lista de pay-per-view abre com o retorno de Li Jingliang lutando contra o perigoso Carlos Prates.

O que: UFC 305

Onde: RAC Arena em Perth, Austrália Ocidental.

Quando: Sábado, 17 de agosto. O card preliminar de três lutas começa às 18h30 ET na ESPN+, seguido por um card preliminar de quatro lutas às 20h ET, todos na ESPN e ESPN+. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view da ESPN+.

Confira as previsões completas do card principal, incluindo o evento principal, no vídeo acima.

Preliminares

Valter Walker def. Junior Tafa

Josh Culibao venceu Ricardo Ramos

Casey O’Neill def. Luana Santos

Jack Jenkins venceu Herbert Burns

Tom Nolan derrotou Alex Reyes

Kenan Song venceu Ricky Glenn

Jesus Aguilar venceu Stewart Nicoll