Previsões do UFC Abu Dhabi – MMA Fighting

Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov, a palavra é de vocês.

Tudo está se alinhando para um dos headliners do UFC Abu Dhabi de sábado reivindicar a vaga de desafiante nº 1 em 135 libras. O campeão peso galo Sean O’Malley finalmente enfrenta Merab Dvalishvili no UFC 306 em 14 de setembro, e um novo desafiante pode estar esperando por eles antes mesmo de pisarem no octógono.

Será o Sandhagen testado em batalha? “The Sandman” já esteve em uma luta pelo campeonato, um confronto de título interino com Petr Yan que foi uma das melhores lutas de 2021. Também foi uma derrota para Sandhagen, e ele teve que acumular três vitórias consecutivas sobre oponentes ranqueados para permanecer na disputa pelo título. Se ele vencer o grande favorito Nurmagomedov, isso certamente o colocará na frente da fila.

O caminho parece ainda mais claro para Nurmagomedov, o portador de um nome que agora ressoa mais com o fã médio do que “Gracie”. Nurmagomedov é o modelo para o lutador de MMA moderno, e ele ainda não provou a derrota em sua carreira de 17 lutas. Para os especialistas que o seguiram de perto, é uma questão de quando para Nurmagomedov, não se.

Estrelas completam o restante do card principal do UFC Abu Dhabi, incluindo a invicta Shara Magomedov enfrentando Michal Oleksiejczuk no evento co-principal dos médios, os desafiantes do peso galo Marlon Vera e Deiveson Figueiredo se enfrentando, o favorito dos fãs Tony Ferguson tentando evitar a maior sequência de derrotas na história do UFC quando lutar contra Michael Chiesa, os destaques do peso-palha Mackenzie Dern e Loopy Godinez em ação, e uma luta de abertura absolutamente sensacional entre os leves Joel Alvarez e Elves Brener.

O que: UFC Abu Dhabi

Onde: Etihad Arena em Abu Dhabi

Quando: Sábado, 3 de agosto. O card preliminar de sete lutas começa às 12h ET na ESPN2 e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 15h ET na ABC e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição em Rankings globais de luta de MMA)

Cory Sandhagen (4) vs. Umar Nurmagomedov (8)

Sim, eu estabeleci uma nota de 16/10 em relação ao meu nível de empolgação com este.

Não é por isso que assistimos MMA? Para ver os melhores lutarem contra os melhores? Para que as estrelas se alinhem e nos deem um verdadeiro candidato ao título em uma divisão? E não se engane, quem vencer no sábado tem todo o direito de esperar por uma chance pelo título assim que uma for marcada.

Cory Sandhagen tem um caso hermético se ele se tornar o primeiro lutador a dar a Umar Nurmagomedov um L. O orgulhoso coloradano construiu sua reputação sendo aquele cara na divisão que luta contra qualquer um, em qualquer lugar. Basta olhar para seu currículo nos últimos anos, não é nada além do melhor absoluto em 135 libras, incluindo Marlon Vera, que foi marcado para uma disputa de título sobre Sandhagen devido à sua história com Sean O’Malley.

Não importa onde a luta vá, Sandhagen é um obstáculo para Nurmagomedov. Ele quer manter a luta em pé, mas também é adepto de misturar as artes marciais. Ele vai atrás de destaques, mas também não tem medo de lutar para vencer. Ele é o contraponto perfeito nesta fase da carreira de Nurmagomedov.

Nurmagomedov fez sua estreia no UFC em 2021 com muito hype por trás dele e, fora alguns soluços, ele mais do que correspondeu a isso. Quando se trata do nível médio dos pesos-galos, ele enfrentou alguns dos melhores, incluindo Raoni Barcelos e o subestimado Sergey Morozov, sem mencionar o perigoso novato Bekzat Almakhan. Ainda assim, o fato é: Sandhagen é um enorme passo à frente na competição de qualquer um que Nurmagomedov já tenha lutado.

Normalmente, dou muito peso à experiência e à força do cronograma, mas Nurmagomedov é um talento especial. Ele sempre esteve níveis acima dos oponentes que enfrentou, então ele está bem preparado para enfrentar um competidor do calibre de Sandhagen. Esta não será uma luta fácil para nenhum dos dois — se um deles de alguma forma dominar o outro, basta marcar a disputa pelo título assim que terminarem a entrevista pós-luta — então vou com Nurmagomedov para vencer uma decisão em um candidato a Luta do Ano.

Escolha: Nurmagomedov

Shara Magomedov vs. Michal Oleksiejczuk

Se Sandhagen x Nurmagomedov é a luta ideal entre os concorrentes, este é o evento co-principal ideal para substituí-lo.

Com relação a Nick Diaz e Vicente Luque, pouco foi perdido quando a luta foi adiada e substituída por Shara Magomedov vs. Michal Oleksiejczuk. Eles podem não ter o mesmo valor de nome, mas se eu tiver que escolher entre ver esses dois garotos selvagens se enfrentando e um Diaz de 41 anos se arrastando até a jaula por um salário, a escolha é fácil.

“Shara Bullet” tem sido inconsistente em suas duas lutas no UFC, então chegou a hora de ele mostrar que suas habilidades são tão impressionantes quanto seus números nas redes sociais. Ele é um striker incrível com algumas finalizações realmente assustadoras em seu currículo, mas se ele não começar a mostrar que pode fazer isso dentro do octógono, não vai demorar muito para que os fãs fiquem chateados com sua atuação.

Mesmo que uma vitória sobre Oleksiejczuk não coloque um número ao lado do nome de Magomedov, este é um oponente vencível sendo servido em uma bandeja. Oleksiejczuk raramente vai para as cartas, então a pressão está sobre Magomedov para igualar esse ritmo e entregar um final.

Magomedov por nocaute no primeiro round. Não me faça me arrepender dessa escolha, Shara Bullet!

Escolha: Magomedov

Marlon Vera (12) x Deiveson Figueiredo (T9)

Minha lógica para escolher Deiveson Figueiredo aqui é que o bicampeão peso-mosca é simplesmente… melhor? Análise contundente, eu sei.

Com relação a Marlon Vera, parece que vimos seu teto. Ele começa devagar, consegue terminar em qualquer lugar e é duro como o inferno. Apesar de estar no octógono com uma série de artistas de nocaute, nenhum deles fez um estrago significativo no queixo de Chito. É notável.

Figueiredo era amplamente reconhecido como um dos rebatedores mais fortes na divisão peso-mosca e, embora o impacto de seus golpes seja compreensivelmente amortecido 10 libras acima, ele ainda tem força mais do que suficiente para ganhar o respeito de Vera. Vera não pode simplesmente derrubar Figueiredo se espera vencer.

A diferença de tamanho não pode compensar a diferença de habilidade aqui, porque Vera não vai apenas dominar Figueiredo. Ele vai testar a trocação de Figueiredo, acertar alguns bons golpes e tentar forçar seu caminho para uma decisão. É uma estratégia que o serviu bem em sua carreira, mas contra o veloz “Deus da Guerra”, não consigo vê-lo conectando vezes suficientes para tomar a decisão. Esta é uma luta de Figgy para perder.

Escolha: Figueiredo

Tony Ferguson contra Michael Chiesa

O que é isso? Uma luta vencível para Tony Ferguson?

Olha, eu realmente quero me convencer de um retorno de “El Cucuy” aqui. Se escolhermos os melhores momentos de suas performances recentes (lembra como ele estava indo bem contra Michael Chandler antes de seu rosto ser removido?), podemos ver dicas do cara que antes parecia imbatível em 155 libras. No papel, Michael Chiesa não deve ser um oponente impossível de vencer, especialmente se o Chiesa que caiu tão mal contra Kevin Holland aparecer.

Não é como se Chiesa fosse um novato, tendo completado 36 anos este ano, apenas quatro anos mais novo que Ferguson. Sua performance contra Holland pode ter sido um sinal de que seus melhores dias realmente ficaram para trás.

Dito isso, Chiesa tem um caminho claro para a vitória com seu grappling e é fácil imaginar Ferguson evitando ser jogado no esquecimento. Fecho os olhos para imaginar como essa luta vai e tudo o que vejo é Charles Oliveira e Beneil Dariush fazendo ragdolling em Ferguson por 15 minutos. Chiesa não é tão bom quanto nenhum desses caras, mas ele não precisa ser.

Isso é MMA, então Ferguson tirando um coelho da cartola seria uma delícia, mas eu prometi há muito tempo parar de escolher Ferguson para vencer lutas e não vejo razão para mudar essa estratégia.

Igreja por decisão.

Escolha: Igreja

Mackenzie Dern (8) contra Loopy Godinez (10)

A divisão peso-palha é divertida!

Olha, eu não poderia me importar menos neste momento se Mackenzie Dern vai ou não “ganhar o grande prêmio” ou qualquer narrativa que estamos impondo sobre suas lutas atualmente. Ela sempre dá um show, mesmo que seja às suas próprias custas, e neste ponto de sua carreira isso é tudo o que você pode pedir. Talvez ela lute por um título algum dia. Talvez ela não lute. Isso não é problema para mim.

Sinto o mesmo sobre Loopy Godinez, uma maníaca absoluta que lutaria toda semana se fosse medicamente permitida. Godinez vai ficar vermelha assim que o sinal tocar. Não se surpreenda se ela enfrentar Dern logo de cara e desafiar a rainha do jiu-jitsu a dar um tapa nela. Quer dizer, ela provavelmente pode, mas garanto que Godinez não dá a mínima.

As limitações de Dern são bem documentadas. Ela luta para encontrar outra engrenagem de ataque mesmo quando tem uma posição dominante, e em pé ela continua sendo uma socadora forte com configurações limitadas. É inteiramente possível que Godinez explore essas fraquezas e viaje para uma decisão.

Eu ainda acho que Dern está abaixo da elite (suas últimas quatro derrotas foram para lutadoras que competiram em lutas de título, e Marina Rodriguez, uma mulher que teria se não fosse pelo momento ruim), mas um degrau acima do próximo nível de lutadoras, que inclui Godinez. Dern mantém seu lugar aqui, pegando Godinez com uma finalização no segundo ou terceiro round.

Escolha: Dern

Joel Alvarez vs. Elfos Brener

Elves Brener é um agente de caos de primeira linha e gosto de suas chances de marcar a virada contra Joel Alvarez.

Se isso for para o chão, o magro Alvarez apresentará todos os tipos de problemas para Brener e provavelmente será uma questão de tempo até que Alvarez adicione à sua impressionante contagem de finalizações. É imperativo que Brener mantenha isso em pé se ele quiser trabalhar sua marca única de loucura. Brener é uma séria ameaça de finalização por si só, mas a diferença de tamanho será demais para ele se isso se transformar em uma disputa de grappling rigorosa.

Procure Brener usando seu grappling defensivamente para sufocar o ataque de Alvarez e cansá-lo, antes de soltar as mãos após minutos tensos de abertura. Alvarez fará o melhor para devolver o fogo antes de eventualmente sucumbir a um soco poderoso no dinheiro.

Brener por nocaute no primeiro round.

Escolha: Brener

Preliminares

Azamat Murzakanov (15) derrotou. Alonzo Menifield

Kauê Fernandes derrotou. Mohammad Yahya

Shamil Gaziev venceu Don’Tale Mayes

Jordan Vucenic derrotou. Guram Kutateladze

Viktoria Dudakova derrotou. Sam Hughes

Jai Herbert def. Rolando Bedoya

Sedriques Dumas derrotou Denis Tiuliulin