Previsões do UFC Vegas 95 – Luta de MMA

Marcin Tybura e Serghei Spivac, uma revanche que demorou quatro anos para acontecer!

OK, levantem as mãos. Quantos de vocês não sabiam que os headliners do UFC Vegas 95 de sábado já tinham lutado antes? Sejam honestos. De qualquer forma, quando você tem dois pesos pesados ​​top 10 prontos para lutar, você tem um evento principal na era do UFC da ESPN, então apertem os cintos.

Tybura fez de tudo no UFC, exceto lutar por um título. Ele continua avançando em sua 20ª aparição na promoção, tendo vencido mais do que perdido competindo contra alguns dos melhores pesos pesados ​​de sua geração. Este também é o terceiro evento principal consecutivo de Tybura no Fight Night, então ele tem que estar fazendo algo certo.

Por mais estranho que pareça, Spivac continua sendo um dos lutadores mais intrigantes da divisão, com um recorde de 7-4 com apenas 29 anos. Isso é juventude em anos de peso pesado! Desde que perdeu para Tybura há quatro anos, Spivac venceu seis de oito, com seus reveses vindo nas mãos de Ciryl Gane e Tom Aspinall. Não há vergonha nisso, mas é justo perguntar se “Urso Polar” algum dia superará as expectativas.

Outros destaques do card principal incluem a penúltima luta entre Damon Jackson e Chepe Mariscal, o veterano peso galo Chris Gutierrez recebendo o invicto Quang Le no UFC, e Yana Santos em uma luta decisiva contra Chelsea Chandler (que não chegou nem perto de bater o peso na sexta-feira).

O que: UFC Vegas 95

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 10 de agosto. O card preliminar de quatro lutas começa às 17h ET na ESPN e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 19h ET, também na ESPN e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição em Rankings globais de luta de MMA)

Marcin Tybura (8) vs. Sergei Spivac (10)

Quando assisto novamente à primeira luta de Serghei Spivac contra Marcin Tybura, não vejo um lutador pouco qualificado, apenas um inexperiente. Spivac melhorou e se desenvolveu fisicamente desde então. Estou escolhendo-o para ganhar uma medida de vingança e subir ainda mais no ranking dos pesos pesados.

Tybura não é um veterano para ser descartado, é claro. Ele é o epítome do trabalhador. Você pode dar de ombros para suas reservas de eventos principais o quanto quiser, mas o lutador de 38 anos continua a encontrar maneiras de vencer e continuar recebendo cheques do UFC. Há algo admirável nisso.

Será que o Tybura mais forte conseguiria outra vitória por decisão? Seu grappling o levou longe em alguns confrontos difíceis, mas Spivac também não é desleixado no chão. Eu só sinto que Spivac — 25 anos e em apenas sua terceira luta no UFC quando lutou pela primeira vez com Tybura — foi educado por um oponente mais velho e sábio. Lição aprendida.

As melhorias de Spivac nos pés e a maturidade lhe dão a vantagem nesta revanche. Depois de um primeiro round lento, que o vê se defendendo das quedas de Tybura, Spivac aumenta a pressão no Round 2 e acaba com Tybura com golpes.

Escolha: Spivac

Damon Jackson vs. Chepe Mariscal

Adorei que Damon Jackson e Chepe Mariscal estejam tendo uma colocação tão alta no card, odeio que Mariscal não tenha batido o peso. Essa gafe pode ter um impacto material nessa luta, já que muito do jogo de Mariscal é baseado em conseguir pressionar por 15 minutos. A falta é um sinal de que ele não está em ótima forma ou ele evitou o estresse de um corte de peso para garantir que estaria menos esgotado para a noite da luta? É impossível dizer com certeza.

Se Mariscal estiver como sempre, essa é sua luta para perder. Jackson é duro, mas historicamente não é bom lutando na defensiva. Um começo lento pode ser custoso para o lutador de 36 anos, e se Mariscal machucá-lo no começo, isso pode acabar nos primeiros cinco minutos.

Dito isso, Jackson está sempre em ótima forma e não vai levar o erro de pesagem de Mariscal de ânimo leve. Espere que Jackson faça questão de ser o primeiro, desequilibrando Mariscal para incitá-lo a cometer um erro. Jackson é perigoso quando faz seu ataque funcionar e ninguém deve se surpreender se ele se tornar o primeiro a forçar Mariscal a desistir.

Estou esperando uma batalha divertida de vai e vem que vê ambos os lutadores ameaçando terminar, apenas para serem frustrados pela durabilidade do oponente. Então vai para Jackson ganhando uma vitória apertada nas cartas.

Escolha: Jackson

Danny Barlow contra Nikolay Veretennikov

Não sei se você já ouviu falar, mas Danny “LeftHand2God” Barlow tem uma ótima mão esquerda.

Como o ortodoxo Nikolay Veretennikov lida com o estilo canhoto metódico de Barlow ditará muito de como essa luta vai acontecer. Veretennikov lidou habilmente com o canhoto Ashley Reece em sua vitória mais recente, mas o alcance de Reece é 10 polegadas menor que o de Barlow e seu poder não é comparável. Este é um jogo totalmente novo.

O ataque de Barlow gira mais em torno de golpes únicos do que combinações, o que pode deixar aberturas para Veretennikov encurtar a distância. Veretennikov também não é exatamente conhecido por seu estilo de briga, então provavelmente será mais uma partida de xadrez, com os lutadores batalhando para estabelecer o alcance.

Até agora, Barlow correspondeu ao hype, então não vejo razão para duvidar dele neste confronto. Aquele monstro deixado faz toda a diferença e Veretennikov entrando em cena com menos de duas semanas de aviso limitou seu tempo para se preparar para as configurações de Barlow. Ele fará o seu melhor dadas as circunstâncias, mas é apenas uma questão de tempo até que Barlow conecte sua arma característica e acabe com isso.

Escolha: Barlow

Chris Gutiérrez vs. Quang Le

Hora do curinga!

O veterano da LFA Quang Le entra com menos de uma semana de aviso para substituir Javid Basharat, o que é uma troca favorável para Chris Gutierrez no papel. Quang é completamente inexperiente fora de sua limitada experiência regional e está dando um salto enorme na competição aqui. Não gosto das chances dele.

Dê isso ao Quang, ele não é tímido. Na verdade, Gutierrez tem que ter cuidado para não deixar Quang apressá-lo e pegá-lo com algo aleatório. Quang tem ótima velocidade de mão, então espere que ele fique por perto no UFC apenas com base em seu potencial para incitar brigas.

Ele vai ter um inferno de um tempo para encurtar a distância contra Gutierrez, no entanto. Gutierrez lutou com strikers melhores do que Quang, que simplesmente não tem o vocabulário de trocação para lançar algo em Gutierrez que ele não tenha visto antes. Gutierrez simplesmente corta as pernas de Quang em pedaços enquanto o novato do UFC ainda está se ajustando às luzes brilhantes do octógono.

Parabéns a Quang por aceitar isso em cima da hora, mas Gutierrez o elimina no primeiro round.

Escolha: Gutiérrez

Yana Santos (9) vs. Chelsea Chandler

Sério, o que devemos pensar de Chelsea Chandler?

A ex-destaque do Invicta FC chegou ao UFC com bastante promessa, apenas para virar manchete por todos os motivos errados. Ela virou meme em sua segunda luta no UFC quando literalmente fugiu de Norma Dumont e então seguiu com dois erros de peso, incluindo um erro flagrante de cinco libras na sexta-feira. Em uma nota positiva, ela estava bem contra Josiane Nunes em uma luta que parecia destinada a terminar com ela caída na lona.

Então eu não sei.

Yana Santos está em uma séria queda, então ela não é a escolha mais inspiradora neste card. Em termos de habilidade, ela deve ter mais do que o suficiente na caixa de ferramentas para frustrar Chandler. Ninguém acusaria Santos de faltar no departamento de atividade, pois ela está constantemente em movimento, constantemente procurando ângulos e maneiras de atrapalhar a luta. Onde Chandler tem vantagem é no poder bruto, o que pode ser a diferença se Santos perdeu um passo no Ano 15 de sua carreira de lutadora.

Meu instinto me diz que Santos supera Chandler por decisão, mas é difícil para mim ignorar a vantagem de tamanho que Chandler pode ter na noite da luta. Chandler evita uma batalha direta de golpes e garante algumas quedas oportunas para vencer por decisão.

Escolha: Chandler

Toshiomi Kazama vs. Charalampos Grigoriou

Toshiomi Kazama é uhhh, como você diz, “não é bom?” E Charalampos Grigoriou também pode ser descrito geralmente como “não é bom”. Este não é um abridor de carta principal muito bom.

Eu deveria retirar a última frase. Se você está procurando alguém para levar uma surra, então esse abridor é perfeito, na verdade. Kazama desenvolveu uma ótima reputação como alguém cuja cabeça é um ímã para socos fortes, enquanto a defesa de ataque de Grigoriou tem buracos próprios. Se isso for para os cartões de pontuação, todos nós devemos nos sentir decepcionados.

Talvez eu esteja sendo muito duro com Kazama, mas parece que Grigoriou é, como você diz, “um pouco menos ruim”, e isso pode fazer toda a diferença aqui. Vou derrotar Grigoriou por nocaute, seja capitalizando uma troca caótica ou enfrentando Kazama e finalizando com ground and pound.

Escolha: Grigoriou

Preliminares

Karol Rosa (8) venceu. Senhorita Kianzad (10)

Jhonata Diniz def. Karl Williams

Youssef Zalal derrotou. Jarno Errens

Stephanie Luciano def. Talita Alencar