Previsões do UFC Vegas 96 – Luta de MMA

Caio Borralho desafiou Jared Cannonier para uma luta de evento principal, e ele conseguiu. Agora, o peso médio em ascensão pode entregar?

Borralho e Cannonier são as atrações principais do UFC Vegas 96 no UFC APEX, no sábado. Borralho entra em sua maior luta até agora com uma sequência impressionante de 15 vitórias, incluindo um início de 6-0 no UFC.

Enquanto Borralho parece estar em ascensão, Cannonier, que já lutou pelo título dos médios do UFC, parece continuar sendo o homem esquecido na categoria de 185 libras, enquanto ele busca dar o Série Contender vencedor do contrato uma lição veterana.

Outros destaques do card principal incluem o co-evento principal entre Tabatha Ricci e Angela Hill, um par de lutas finais para O lutador final 32uma luta de meio-médios entre Michael Morales e o veterano Neil Magny, Edmen Shahbazyan x Gerald Meerschaert e muito mais.

O que: UFC Vegas 96

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 24 de agosto. O card preliminar de seis lutas começa às 19h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 22h ET na ESPN e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição em Rankings globais de luta de MMA)

Jared Cannonier (7) vs. Caio Borralho

A troca de guarda no peso médio continua neste fim de semana.

Cannonier fez 40 anos no começo deste ano, mas ele ainda é, na pior das hipóteses, um dos 10 melhores pesos médios do mundo, e certamente é capaz de derrotar a maioria dos pesos médios em qualquer noite. No entanto, de uma perspectiva estilística, esta pode ser uma longa noite para Cannonier.

“Killa Gorilla” é um atleta incrível, e quando está ligado, ele é um problema. O lance com Borralho é que é tudo sobre o W, e pontos de estilo não estão no topo da lista de prioridades dele.

Embora o destaque do Fighting Nerds possa finalizar, como fez em sua mais recente luta contra Paul Craig no UFC 301, ele também está muito confortável vencendo uma decisão em uma luta que poucos voltariam a assistir. Ele tem uma vantagem clara no chão, especialmente porque Cannonier não é historicamente um grande lutador defensivo e grappler. Minha expectativa é que Borralho explore isso, frustre Cannonier e consiga uma decisão bem clara, embora um final tardio não me surpreenderia.

Escolha: Borralho

Angela Hill (11) vs. Tabatha Ricci (12)

A Shark Week retornou ao APEX mais famoso do mundo, com Tabatha Ricci enfrentando a sempre confiável e competitiva Angela Hill no co-evento principal.

As probabilidades de apostas têm oscilado em torno de cara ou coroa durante a semana, embora o dinheiro tardio tenha chegado em Ricci para torná-la a leve favorita, o que eu entendo totalmente. Ricci tem tido uma sólida corrida no UFC, usando um ritmo frenético e estilo agressivo para despistar os oponentes. Hill, no entanto, tem estado lá com quase todo mundo e não tem nada a dar, como dizem as crianças.

Maiores perguntas para mim? Ricci pode colocar Hill nas costas e, se o fizer, ela pode mantê-la lá? Vimos outras terem sucesso no departamento de luta livre contra Hill, mas seus nomes são Mackenzie Dern — que teve a performance de sua carreira naquela noite — e Virna Jandiroba, que pode ser a próxima desafiante ao título peso-palha se as coisas caírem a seu favor. Ricci é uma mão sólida, mas eu simplesmente não acho que ela será capaz de imitar esse sucesso.

Essa luta deve ser muito divertida, mas preciso da experiência veterana e da natureza corajosa de Hill para conseguir uma pequena virada por decisão.

Escolha: Colina

Lutas Finais do TUF: Ryan Loder vs. Robert Valentin, Kaan Ofli vs. Mairon Santos

Eu juntei essas duas lutas por um motivo muito importante: não assisti um segundo delas. O lutador final esta estação. Se é para você, e você gosta, fantástico. Serve a um propósito, certamente.

Entrei em contato com meu melhor amigo e condutor do TUF Express, Alexander K. Lee, para saber sua opinião resumida sobre essas lutas.

“Tenho Ofli vencendo Santos no grappling”, Lee me disse. “Ele tem aquela força de homem adulto. Santos é uma boa perspectiva, mas talvez esteja a um ano de ser um jogador no peso-pena.

“Valentin parece a escolha óbvia para finalizar Loder. Ele foi o destaque claro no show (duas finalizações de destaque), enquanto Loder é um lutador de boxe clássico. Por outro lado, vimos muitas pessoas atropelarem a competição no show e depois ficarem aquém na final. Loder derrotar Valentin seria uma grande surpresa, no entanto.”

AK, você me vendeu, e não há ninguém em quem eu confie mais TUF conhecimento do que você, senhor.

Escolhas: Ofil e Valentin

Neil Magny contra Michael Morales

Neil Magny já esteve nessa posição muitas vezes: Vamos jogar o assassino em ascensão nele para ver se ele é um cara legítimo do top 15 em 170 libras. Na maioria das vezes, Magny aparece.

Não dessa vez.

Michael Morales tem sua grande oportunidade de enfrentar um nome bem conhecido na divisão, uma que ele mereceu. O lutador de 25 anos tem 16-0, 12 finalizações, incluindo um início perfeito de 4-0 no UFC. O lutador equatoriano parece ser o verdadeiro negócio, e atraiu a atenção como um prospecto altamente elogiado com seu conjunto de habilidades. Ele precisa cuidar de seus Ps e Qs com Magny, é claro, mas às vezes o atletismo esquisito e habilidades notáveis ​​— cobertos com um lado mental que é sábio além de sua idade — é uma fórmula de sucesso que é difícil de parar.

Não tenho certeza se Morales finalizará Magny, mas isso pode ser assustadoramente parecido com a derrota de Magny para Ian Machado Garry no UFC 292.

Escolha: Morais

Edmen Shahbazyan vs. Gerald Meerschaert

Primeiro, deixe-me dizer que este é um EXCELENTE abridor de cartas principal. Puro e simples, alguém está sendo pego nos primeiros sete minutos.

Edmen Shahbazyan teve uma carreira selvagem no UFC, não é? Lembra do UFC 244? Ele entrou e derrotou um Brad Tavares durável no primeiro round e todos acreditaram que este era um futuro campeão mundial. Então, Shabazyan foi vítima de um matchmaking bem horrível contra Derek Brunson, Jack Hermansson e Nassourdine Imavov, todos os quais vieram com o mesmo plano de jogo de levar Shahbazyan ao chão e fazê-lo pagar. Então o UFC deu a ele Dalcha Lungiambula, e então disse, ‘Ei, vamos dar a ele Anthony Hernandez. Essa é uma ótima ideia,’ e o resto é história.

Shahbazyan vence essa luta se ele se mantiver em pé, isso é muito claro. Ninguém está confundindo Gerald Meerschaert com Israel Adesanya — embora essa parte do jogo dele certamente tenha melhorado. “GM3” faz isso acontecer porque o cara é um cachorro absoluto lá fora. Ele pode resistir a uma tempestade tremendamente bem, e é perigoso em todos os pontos da luta se ela atingir o tatame — o que, se atingir, acho que Shahbazyan está em apuros.

Meerschaert pode acabar sofrendo um primeiro round de 10-8, mas acho que ele sobrevive ao ataque, ganha um pouco mais de impulso no Round 2 e então surpreende Shahbazyan com uma finalização no Round 3 para causar a grande surpresa.

Escolha: Meerschaert

Preliminares

Dennis Buzukja venceu Francis Marshall

Zach Reese derrotou José Medina

Viacheslav Borshchev derrotou. James Llontop

Josiane Nunes def. Jacqueline Cavalcante

Zygimantas Ramaska ​​derrotou. Nathan Fletcher

Cong Wang derrotou Victoria Leonardo