Previsões, expectativas e surpresas do Fantasy Football para 2024

Em menos de uma semana, teremos jogos da NFL que contam e, portanto, resultados de fantasy football para acompanhar. A esperança é eterna e todos têm uma opinião sobre quais jogadores farão isso e quais times farão aquilo. Essa é a graça de ser um fã, certo?

Com isso em mente, pedimos aos nossos analistas de fantasy football da ESPN para colocar esses pensamentos lá fora para o mundo ver. Se algum deles se tornar realidade, não aja como se estivesse surpreso.

Não se surpreenda se …

Adonai Mitchell termina como um dos 35 melhores WRs de fantasia

Atualmente sendo recrutado como WR61, o novato do Indianapolis Colts tem o tamanho e a velocidade (seu 4.34 40 jardas foi o terceiro mais rápido entre os wide receivers no combine deste ano) para torná-lo uma grande ameaça neste ataque. E com Josh Downs atualmente afastado por causa de uma entorse no tornozelo, Mitchell teve a oportunidade de construir um relacionamento com o QB Anthony Richardson no acampamento. Mitchell voou sob o radar na Geórgia, mas surgiu no Texas para fornecer um vislumbre do que ele poderia se tornar – e os Colts gostaram do que viram, recrutando-o em 52º no geral. Se Downs tiver uma ausência prolongada e/ou Mitchell fizer um forte caso para tempo de jogo, ele pode fornecer um grande retorno sobre o investimento para os gerentes de fantasia. — Stephania Bell

Travis Etienne Jr. termina como um dos cinco melhores RBs de fantasy

Etienne teve uma média de 16,6 pontos por jogo na temporada passada e marcou 12 touchdowns. Ele é um corredor de volume (267 corridas) com as habilidades de dupla ameaça para produzir no jogo de passe, já que Etienne pegou 58 de 73 alvos em 2023. Mesmo que ele tenha um ligeiro declínio no total de toques nesta temporada, sua implantação leva a um volume semanal consistente como corredor e recebedor, ao mesmo tempo em que cria oportunidades de pontuação na zona vermelha baixa. Há uma vantagem real aqui para Etienne em um ataque do Jacksonville Jaguars que tem as peças – e o esquema sob o comando do técnico Doug Pederson – para produzir números explosivos em 2024. — Matt Bowen

Kyren Williams termina como um dos cinco melhores RBs de fantasia

jogar 1:21 Os retornos de punts de Kyren Williams afetarão seu potencial de fantasy? A confiança fantástica de Mike Clay em Kyren Williams não é abalada por relatos de que ele retornará punts para os Rams.

As ações de Williams estão caindo após as recentes “notícias” de que ele será o principal retornador de punt do Los Angeles Rams. Observe que Williams desempenhou esse papel durante as Semanas 1-3 na temporada passada (ele foi responsável por todos os três retornos de punt dos Rams) enquanto também jogou 86% dos snaps ofensivos do time durante o período. Williams realmente abriu a temporada de 2023 em um timeshare com Cam Akers, mas passou a lidar com 14 das primeiras 24 corridas de RB do time enquanto jogava 67% dos snaps em uma vitória confortável na Semana 1 sobre Seattle. Ele encontrou a end zone duas vezes naquele jogo e, antes de Austin Trammell lidar com as funções de retorno de punt na Semana 4, ficou em quinto lugar entre os running backs em pontos de fantasia. Já calculamos uma queda no uso de Williams com o novato Blake Corum na mistura, então contar duas vezes para isso agora que ele retornará um ou dois punts por jogo parece um erro. Um ano depois de se juntar a Christian McCaffrey como os únicos running backs com média de PPG de fantasia acima de 18,0, Williams, de 24 anos, está bem posicionado para outra sólida campanha RB1. — Mike Argila

O jogo de passes do Denver Broncos oferece números de fantasia excepcionais

Em particular, Marvin Mims Jr. se torna a estrela revelação em nosso jogo que muitos esperavam que ele fosse em 2023. A coroação de Bo Nix como quarterback titular é uma grande vantagem, considerando que ele parecia bastante confortável no pocket e não cometeu erros durante seus dois jogos de pré-temporada. A liberação de Tim Patrick simplifica a hierarquia de recebimento de forma que os alvos para Courtland Sutton e Mims estão mais seguros do que estavam até mesmo algumas semanas atrás. Sutton, que está indo como o wide receiver nº 42 em média, e Mims, indo para fora do top 75 posicional, têm tetos que chegam ao top 20 da posição. Enquanto isso, Nix deve ter apelo de confrontos com uma chance de ser a surpresa do nada de sua posição — um quarterback top 12. — Tristan H. Cockcroft

Kyle Pitts é TE1 nesta temporada

As três primeiras temporadas da carreira de Pitts foram frustrantes para seus gerentes de fantasy. Até mesmo a temporada de estreia de Pitts, na qual ele se tornou apenas o segundo tight end na história da liga a estrear com 1.000 jardas recebidas, foi um pouco decepcionante porque ele marcou apenas um touchdown. Lesões, jogo de quarterback e design de esquema foram os co-conspiradores nos últimos dois anos. Esta é a temporada em que finalmente tudo se encaixa. Pitts jogará em um ataque do Atlanta Falcons que apresenta seus talentos extraordinários e é comandado por um QB competente em Kirk Cousins. Nesta época no ano que vem, veremos Pitts como uma escolha de fantasy da Rodada 2-3. — Tyler Fulghum

Derrick Henry corre para 20 touchdowns

Derrick Henry está em uma situação melhor, então correr para 20 TDs está realmente fora de questão? Tommy Gilligan/USA TODAY Esportes

Talvez isso não seja ousado o suficiente. Vinte e cinco pontuações? Henry atingiu dois dígitos em touchdowns corridos em seis temporadas consecutivas, mas mesmo em sua temporada de 2.000 jardas, ele teve “apenas” 17. Isso foi em uma temporada de 16 jogos. Agora ele tem 17 jogos, e o ataque do Baltimore Ravens fornece uma configuração perfeita, ostentando uma linha ofensiva mais forte, um quarterback evasivo com habilidades de elite e jogadas criativas. Afinal, se Gus Edwards pode marcar 13 touchdowns, o que Henry pode fazer? Sim, ele tem 30, mas ainda está destruindo defensores e acumulando jardas após o contato. Mais touchdowns do que recepções também estão em jogo. — Eric Karabell

Rome Odunze ultrapassa Keenan Allen como alvo número 2 de Caleb Williams

É uma questão de quando, não se. Odunze será o segundo alvo favorito de Williams, atrás de DJ Moore, antes do fim da temporada. Odunze exalou energia Alpha ao longo de sua carreira universitária (10 jogos com pelo menos 100 jardas recebidas em 2023 e um finalista do Prêmio Biletnikoff) e desde o início desde que foi convocado em nono lugar geral pelo Chicago Bears. Ele e Williams demonstraram química instantânea. Os dois se conectaram notavelmente em uma jogada fora da estrutura que resultou em uma conexão maravilhosa de 45 jardas durante a terceira partida da pré-temporada do time contra Cincinnati. Um jogador com a estrutura de Odunze, conhecimento de rota e raio de captura não pode ser relegado às funções de WR nº 3 por muito tempo. Suas estatísticas podem ser um pouco de boom ou busto para começar, mas ele é uma escolha incrível na 10ª rodada (três rodadas surpreendentes após Allen ser selecionado). — Liz Loza

Travis Kelce termina fora dos cinco primeiros TEs

Kelce ainda é um dos melhores (se não o melhor) tight ends do jogo, mas a diferença entre ele e o resto do campo diminuiu consideravelmente. Desde 2016, Kelce terminou como o melhor tight end seis vezes e nunca abaixo de TE3 nesse período. Sua corrida dominante tem sido impressionante, mas agora Kelce tem concorrência, não apenas em seu próprio ataque, mas de um monte de outros tight ends interessantes e relevantes para a fantasia. Considere Sam LaPorta, Trey McBride, Mark Andrews, Dalton Kincaid, Evan Engram, David Njoku e (agora que ele tem um QB de verdade) Kyle Pitts, só para citar alguns. Kelce faz 35 anos este ano e também tem que lidar com Rashee Rice, Xavier Worthy e Marquise Brown roubando alvos no ataque do Kansas City Chiefs. Kelce teve a segunda menor participação de alvos de sua carreira na temporada passada, e isso foi antes de os Chiefs adicionarem mais armas ao ataque. Nada que é dourado pode permanecer, e é por isso que não ficarei surpreso se virmos uma troca de guarda na posição de tight end nesta temporada. — Daniel Dopp

Caleb Williams lança mais de 4.000 jardas e é um dos 10 melhores QBs de fantasia

jogar 1:20 Por que Field Yates está ‘all-in’ em Jayden Daniels, Caleb Williams em fantasy Field Yates explica por que está animado para que a classe de QBs novatos se destaque no fantasy football.

Os Bears são o único time que nunca teve um quarterback passando 4.000 jardas em uma temporada. Cercado por um elenco de apoio impressionante, Williams está bem posicionado para acabar com essa seca. A escolha nº 1 será o primeiro quarterback novato selecionado entre os cinco primeiros a lançar para vários jogadores que tiveram pelo menos 1.200 jardas de recepção na temporada anterior (Moore, Allen). Ele também terá um alvo adicional no novato da primeira rodada Odunze, que liderou o FBS com 1.640 jardas de recepção em sua última temporada universitária em Washington. O potencial de corrida de Williams lhe dá um alto teto de fantasia. — Eric Moody

Jayden Daniels termina como um dos sete melhores QBs de fantasia como um novato

Daniels marca como QB12 no meu ranking de pré-temporada, uma posição à frente de Caleb Williams entre todos os novatos sinalizadores. Daniels tem muitos ingredientes trabalhando a seu favor para postar uma grande temporada desde o início, pois ele tem mobilidade de elite para a posição (ele liderou todos os jogadores do FBS em jardas por tentativa de corrida na temporada passada, mínimo de 100 corridas), é um lançador talentoso e estará impulsionando um ataque rápido que frequentemente jogará atrás nesta temporada. Embora frequentemente insistamos na importância de correr para os quarterbacks no que diz respeito à criação de um piso alto, Daniels também possui grande vantagem. — Campo Yates