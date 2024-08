Primeiras impressões da Premier League: o Manchester City tem a perder?

A temporada da Premier League já começou, com a primeira rodada já marcada, mas cuidado: as primeiras impressões podem enganar.

O Aston Villa perdeu por 5 a 1 para o Newcastle United no dia de abertura da temporada passada, mas terminou em quarto lugar, ganhando uma vaga surpresa na Liga dos Campeões. Com isso em mente, seria sensato não tirar conclusões precipitadas com base nas salvas de abertura da campanha desta temporada.

A tentação é dizer que talvez nada tenha mudado muito no verão. Os quatro primeiros do ano passado venceram todos na primeira vez.

O Manchester City, campeão nas últimas quatro temporadas, pareceu tão clínico como sempre ao afastar o Chelsea em Stamford Bridge. Aqueles de nós que se perguntavam se a audiência iminente de 115 acusações financeiras e as dúvidas sobre o futuro de Pep Guardiola poderiam mexer com as mentes do City não receberam munição por uma exibição muito profissional. O City continua sendo o favorito para vencer a liga, e a nova contratação Savinho parecia uma opção ameaçadora no domingo.

O Chelsea, com oito goleiros nos registros, aparentemente não consegue encontrar um decente. Robert Sánchez foi muito culpado pelo segundo gol do City marcado pelo ex-Blue Mateo Kovacic. O técnico Enzo Maresca, em seu primeiro trabalho como chefe de primeira divisão, tem 43 jogadores tentando se adaptar à sua abordagem metódica. Pode levar tempo com base no que vimos.

Enquanto isso, a palavra é que os jogadores do Liverpool gostam de trabalhar com o novo técnico Arne Slot. Isso ficou evidente na pré-temporada e em um segundo tempo dominante no Ipswich Town, onde uma construção soberba levou Diogo Jota a marcar um gol inicial candidato ao título da temporada. O passe sublime de Trent Alexander-Arnold merece uma menção especial.

Slot mostrou que também pode ser implacável, contratando o jovem zagueiro Jarell Quansah no intervalo porque ele estava com dificuldades para lidar com Liam Delap. Ibrahima Konaté resolveu esse problema. O Liverpool pode ficar muito mais perto do City e do Arsenal desta vez. O elenco é profundo e a chegada de Slot parece ter refrescado as coisas. Ainda não houve contratações, mas espere que um volante chegue antes do fechamento da janela de transferências no final do mês.

O Arsenal teve uma vitória rotineira em casa sobre o Wolverhampton Wanderers. Nada de novo para aprender lá e ainda nenhum atacante reconhecido contratado, dificilmente um problema porque eles marcaram 91 gols na temporada passada com Kai Havertz liderando a linha. Motivados por dois quase erros na corrida pelo título, este pode ser o ano dos Gunners. Mikel Merino, do campeão espanhol da Euro, é uma contratação esperada da Real Sociedad para adicionar à mistura do meio-campo.

O Manchester City não mostrou sinais de se distrair com histórias extracampo na confortável vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea. Marc Atkins/Getty Images

O melhor negócio do Manchester United até agora é fazer com que Bruno Fernandes assine um novo acordo. Os tempos estão mudando em Old Trafford sob um novo regime: na temporada passada, eles podem ter perdido aquele jogo de abertura contra o Fulham; desta vez, eles encontraram uma maneira de vencer.

Três novos defensores se juntaram para dar ao United uma aparência mais sólida, auxiliados pelo retorno do saudoso Lisandro Martínez. O United pode subir para os quatro primeiros, ajudado por um ponta vencedor de partidas em Alejandro Garnacho e os incentivos de Fernandes. Casemiro parece mais afiado e em forma também.

Com base na partida extraordinária no Leicester City, pouca coisa mudou com o Tottenham Hotspur. Eles continuam entretendo, mas frustrando, conseguindo empatar um jogo em que poderiam ter liderado pelo menos 6-0, mas pelas chances perdidas. Depois que o Leicester empatou com o eterno Jamie Vardy, o Spurs perdeu toda a sua ameaça anterior. Eles serão divertidos de assistir, mas parecem não ter caráter e liderança em campo.

O Aston Villa começou com uma excelente vitória no West Ham United. Eles se fortaleceram bem, mas as demandas de uma campanha expandida da Champions League podem impedir uma repetição entre os quatro primeiros. Jacob Ramsey, de volta à forma física completa, é um homem do Villa a ser observado, e Ollie Watkins poderia ameaçar o lugar de Harry Kane no time da Inglaterra?

O Newcastle fez bem em vencer o Southampton com dez homens e Joelinton parecia uma verdadeira potência, bem diferente de seu gol. Uma defesa furada foi um grande problema para Eddie Howe na temporada passada, mas isso pode ser corrigido se seu clube conseguir encontrar os últimos milhões para tirar o inglês Marc Guéhi do Crystal Palace esta semana. Todas as propostas anteriores foram rejeitadas.

Quem vai cair? Na temporada passada foram os três clubes promovidos: Luton Town, Burnley e Sheffield United. É provável que o trio deste ano, Ipswich, Leicester (que pode ter uma dedução de pontos) e Southampton, tenha uma luta difícil.

Desses três, os Saints podem ser bem sedosos, como mostraram na primeira meia hora em Newcastle. Eles podem ter a melhor chance de sobrevivência.

Um time surpresa? Possivelmente o West Ham, apesar da derrota em casa para o Villa. Os Hammers fizeram algumas grandes movimentações de mercado e podem ficar entre os seis primeiros.