Primeiras impressões do PFL Super Fights — Ngannou, Cyborg retornam em lutas pelo título contra Ferreira, Pacheco

Por fim, Francis Ngannou e Cris Cyborg farão suas estreias na PFL.

Em 19 de outubro, dois dos melhores lutadores da história do MMA terão suas primeiras lutas na promoção. Ngannou, ex-campeão peso-pesado do UFC, enfrentará o campeão peso-pesado do PFL de 2023, Renan Ferreira, no evento principal. Ferreira é atualmente o peso-pesado número 6 do ranking da ESPN.

Cyborg, atual campeã peso-pena do Bellator e ex-campeã peso-pena do UFC, Invicta e Strikeforce, enfrentará a ex-campeã de duas divisões (peso-leve e peso-pena) do PFL, Larissa Pacheco.

Ambas as lutas determinarão quem ficará com os novos cinturões do PFL Super Fights Championship.

Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim oferecem suas opiniões sobre as próximas estreias de Ngannou e Cyborg. Além disso, o especialista em apostas Ian Parker explica suas primeiras inclinações sobre as duas lutas.

Depois de 30 meses longe do MMA, Ngannou ainda pode ser elite?

Okamoto: Absolutamente, e ninguém no mundo pode dizer o contrário. Só para ter certeza, estamos falando do mesmo Francis Ngannou que imigrou com sucesso de Camarões para a França, não começou esportes de combate até os seus 20 anos, ganhou um campeonato do UFC contra o maior peso pesado de todos os tempos em Stipe Miocic, defendeu com sucesso o cinturão do UFC em uma perna quando escondeu uma lesão no joelho, e então boxeou (e aos olhos de muitos, venceu) o melhor boxeador peso pesado de sua geração em Tyson Fury em sua primeira luta profissional.

Eu não diria que há muita coisa que Ngannou não possa fazer agora. As probabilidades estão contra ele agora devido à sua idade, seu tempo livre e a trágica perda pessoal que ele sofreu este ano. Mas, novamente, neste ponto, quem quer sair e duvidar deste homem? Eu não.

Como Ngannou e Ferreira se comparam?

Renan Ferreira enfrentará Francis Ngannou no evento principal do próximo pay-per-view da PFL em 19 de outubro. Foto de Cooper Neill/Getty Images

Olá: Há tantas perguntas em torno de Ngannou indo para essa luta. Ele está vindo de um nocaute brutal para Anthony Joshua e não compete no MMA há mais de dois anos. Ele terá 38 anos quando pisar no SmartCage com Ferreira, e ninguém sabe onde seu desejo de competir se situa entre sua aventura no boxe e a morte de seu filho. Todos esses fatores são agravados pelo homem que ele enfrenta em Ferreira.

O brasileiro tem uma vantagem significativa em altura e alcance com 6 pés e 8 polegadas de alcance (Ngannou tem 6-4 com um alcance de 83 polegadas). Ferreira tem um poder de nocaute enorme (11 KOs em 13 vitórias). Ele também é três anos mais novo que Ngannou. No entanto, há tantas perguntas sobre Ferreira, que já foi nocauteado antes. É uma batalha envolvente de gigantes que pode ser uma briga ou um fedor. (Ngannou vs. Derrick Lewis, alguém?) Os vários fatores que levam a esta luta fazem dela a luta mais esperada na história da PFL.

Como Cyborg e Pacheco se comparam?

Cris Cyborg enfrentará Larissa Pacheco no evento pay-per-view da PFL em 19 de outubro. Foto de Matt Davies/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Wagenheim: Elas combinam exatamente da maneira que Cyborg gostaria que combinassem. Pacheco é uma atacante de força que se move para frente, perigosa, mas um alvo feito sob medida para a marreta que é Cyborg. A versão de 39 anos e amplamente inativa de Cyborg ainda tem força para derrotar o que a mais jovem (29) e mais nova Pacheco trará para ela?

Cyborg teve apenas uma luta de MMA em mais de dois anos. Foi um nocaute no primeiro round, mas aconteceu em outubro passado contra o fantasma de Cat Zingano. Pacheco tem estado muito mais ocupada nos últimos dois anos, embora ela também tenha ficado ociosa nos nove meses desde que a PFL comprou o Bellator e adquiriu seu elenco de lutadores, mais notavelmente Cyborg.

Em novembro, minutos depois de Pacheco ter vencido seu segundo campeonato consecutivo da temporada da PFL, ela foi questionada nos bastidores por um repórter do MMA Junkie sobre uma superluta contra Cyborg, o campeão do Bellator. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Pacheco e seus olhos brilharam. “Posso dizer que vai ser uma guerra”, ela disse por meio de um intérprete de português. “Ela não vai desistir. Eu não vou desistir. Somos duas brasileiras. Prepare-se. Não sei como vai ser, mas vai ser uma luta muito, muito dura.” Compartilho a avaliação de Pacheco — e sua empolgação.

O que isso significa para a PFL?

Depois de duas lutas no boxe profissional, como Francis Ngannou se sentirá dentro de um octógono de MMA? Foto de Richard Pelham/Getty Images

Okamoto: Vamos ver o que isso significa para a PFL. A PFL tem corrido bem na sombra do UFC por um tempo agora — e de certa forma, ainda está — mas esse não é exatamente o objetivo para sempre. Quando a PFL contratou Ngannou em 2023, ela promoveu a contratação como uma mudança na indústria. A PFL conseguiu contratar o homem mais malvado do planeta, o peso pesado nº 1 do mundo. Essa contratação agora se traduzirá em espectadores? Isso se traduzirá em reconhecimento da marca e entusiasmo dos fãs? O retorno de Ngannou, junto com a estreia de Cyborg na PFL, chamará a atenção da maneira que a PFL espera e torce?

Este é um jogo diferente para a PFL, e vem com expectativas diferentes. A empresa vem jogando um jogo longo, e seu comprometimento com esse jogo longo é o motivo pelo qual está em posição de fazer esse tipo de jogada com um lutador como Ngannou em sua plataforma. O quão bem-sucedido esse evento será nos dirá muito sobre a PFL. Francamente, dirá muito à PFL sobre si mesma.

A vencedora do Cyborg-Pacheco tem direito ao título de melhor lutadora feminina do MMA?

Larissa Pacheco derrotou Marina Mokhnatkina e conquistou o campeonato peso-pena feminino da PFL de 2023. Foto de Cooper Neill/Getty Images

Olá: Com certeza. Enquanto Amanda Nunes permanecer aposentada, a reivindicação de melhor lutadora do MMA feminino está em jogo.

Cyborg está há muito tempo na periferia dessa conversa e foi derrubada em sua tentativa de reivindicar seu direito quando Nunes a nocauteou em 2018. Ela não perdeu uma luta desde então. Pacheco está em uma sequência desde que perdeu para Kayla Harrison em 2019 e acumulou uma sequência de 10 vitórias, incluindo uma grande surpresa sobre Harrison. Com tanta turbulência entre as melhores lutadoras do UFC, há uma oportunidade para uma lutadora não-UFC fincar sua bandeira como a melhor do mundo. Para Cyborg, é definitivo se ela vencer. A situação de Pacheco, se ela vencer, é um pouco mais complicada e pode depender de como Alexa Grasso-Valentina Shevchenko 3 se sair para determinar se ela é a número 1. De qualquer forma, essa luta tem implicações enormes para a conversa.

Qual é sua previsão ousada para esta carta?

Francis Ngannou fará sua estreia na PFL em 19 de outubro contra o campeão peso-pesado da PFL de 2023, Renan Ferreira. Cooper Neill/Getty Images

Wagenheim: Não seria tão ousado prever que não veremos um segundo round em nenhuma das lutas principais. Entre Ngannou, Ferreira, Cyborg e Pacheco, isso é muito poder de fogo ofensivo, e todos eles finalizaram muitos oponentes nos primeiros cinco minutos. Então, vou ser mais ousado. Eu digo que nem o evento principal nem o co-principal saem do primeiro minuto.

A caminho de ganhar uma chance pelo título dos pesos pesados ​​do UFC em 2021, Ngannou obliterou três de quatro oponentes em um minuto e precisou de apenas 1:11 para esmagar o outro. Das quatro vitórias recentes de Ferreira, três vieram no primeiro round, duas no minuto inicial. Durante a sequência de 10 vitórias de Pacheco, ela tem sete nocautes no primeiro round — três em menos de um minuto, incluindo duas de suas três vitórias mais recentes. A mais lenta entre elas é Cyborg. Isso pode surpreender os fãs de longa data que seguem a dínamo brasileira em seu caminho de destruição. Mas Cyborg não finaliza um oponente no primeiro minuto desde 2015 — 15 lutas (e 10 KOs) atrás. Quão estranho é que eu sinta que estou me arriscando ao confiar na explosividade de Cyborg?

De uma coisa tenho certeza: os juízes que ficam na jaula podem muito bem evitar o trânsito e ir para casa mais cedo, porque seus cartões de pontuação não serão necessários.

Primeira aposta em ambos os confrontos?

Parker sobre Cyborg vs. Pacheco: Cyborg para vencer dentro da distância. Embora Pacheco tenha provado ser uma striker poderosa com jiu-jitsu de elite, Cyborg pode se igualar a ela em ambas as áreas. Cyborg é mais poderosa e melhor em todos os lugares que a luta pode ir.

Parker sobre Ngannou x Ferreira: Ferreira para vencer. Onde Ngannou pode vencer esta luta é com seu wrestling. Espero que ele vá para o modelo Ciryl Gane, já que vimos seu oponente lutar quando colocado de costas. No entanto, Ngannou acabou de sofrer um nocaute feio de Anthony Joshua e não está ficando mais jovem. Com Ferreira em +300, eu me inclinaria a pegar o azarão aqui, já que ele tem o tamanho, o atletismo e o poder para destronar Ngannou.