Primeiras impressões do UFC 308 – Grandes questões sobre Ilia Topuria-Max Holloway, o retorno de Khamzat Chimaev e muito mais

Ilia Topuria aproveitou o momento no UFC 298 quando enfrentou um dos GOATs peso-pena, Alexander Volkanovski. Topuria destronou Volkanovski em fevereiro e se tornou o campeão de 145 libras. Oito meses depois, Topuria agora enfrentará o que é indiscutivelmente o outro GOAT peso-pena, já que Max Holloway tentará recuperar seu título no UFC 308 em 28 de outubro em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Topuria e Holloway se enfrentarão no evento principal do que parece ser um card impressionante na Ilha da Luta. O co-evento principal será uma remarcação de Robert Whittaker e Khamzat Chimaev em um confronto de pesos médios que pode ter implicações na disputa pelo título. A luta deles foi cancelada no início deste verão devido a uma doença de Chimaev.

Outras lutas no card do UFC 308 incluem Ciryl Gane contra Alexander Volkov no peso pesado e Magomed Ankalaev enfrentando Aleksandar Rakic ​​no peso meio-pesado.

Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim oferecem suas primeiras reflexões, análises e previsões sobre o UFC 308.

Preencha a lacuna: O UFC 308 será ________.

O primeiro desafiante ao título peso-pena do UFC de Ilia Topuria será o ex-campeão peso-pena e atual campeão do BMF, Max Holloway. Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Okamoto: Profundo. Alguns PPVs do UFC são construídos em uma ou duas lutas, e alguns são construídos na soma de suas partes. O UFC 308 tem um pouco dos dois. Os eventos principais e co-principais são duas das principais lutas que o UFC pode fazer. No entanto, para também adicionar um ex-campeão interino em Ciryl Gane ao card, Ankalaev (que todos presumiram que teria a próxima chance pelo título) e uma importante luta de pesos-pena entre Lerone Murphy e Dan Ige? Se este card permanecer unido, ele tem muitas partes excelentes de cima a baixo.

Hale: para determinar se Topuria e Chimaev são reais. O futuro das divisões peso pena e peso médio será decidido na Ilha da Luta. Tanto Topuria quanto Chimaev enfrentarão ex-campeões de suas divisões, que vêm de excelentes performances. Para consolidar seu status como “o futuro”, eles devem emergir vitoriosos. Se não o fizerem, podem acabar como nomes de referência, reconhecidos como uma máquina de hype (Chimaev) ou campeão de transição (Topuria). Nenhum dos dois pode se dar ao luxo de falhar.

Wagenheim: Um retrocesso inesperado. Depois que Holloway perdeu pela terceira vez para o então campeão peso-pena do UFC Volkanovski dois verões atrás, parecia que “Blessed” estava acabado como um candidato ao título. O mesmo poderia ter sido dito de Whittaker em fevereiro de 2022, após sua segunda derrota no título dos médios para Israel Adesanya. Mas aqui estão os dois, de volta perto do topo da montanha. Embora haja uma nova safra de lutadores mais jovens agora no nível de elite do MMA, Holloway e Whittaker representam uma era estrelada que (felizmente) não desaparecerá no pôr do sol. Espero que um deles saia do octógono em outubro com o cinturão que já possuíram e o outro garanta seu lugar a um passo de recuperar o ouro.

O que determinará o resultado da partida Topuria-Holloway?

Max Holloway pode recuperar seu título peso-pena no UFC 308? Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Wagenheim: Agressão vs. fortaleza. O campeão, Topuria, é agressivo. O ex-campeão, Holloway, não recua diante de ninguém. Então, temos a garantia de ver uma colisão, o que provavelmente favorece o contundente Topuria. Mas ele é um lutador mais forte do que Justin Gaethje, que acertou mais de 100 golpes significativos em Holloway, mas acabou sendo o único de cara no centro do octógono no UFC 300? Holloway tem a precisão de golpes e o jogo de pés para frustrar Topuria e induzi-lo a tomar decisões ruins. Se isso acontecer, Holloway vai dar um estilo nele, e será um show.

Okamoto: Defesa. Essa luta pode ser definida não pelos golpes que acertam, mas pelos que erram. Você simplesmente não quer ser atingido por Topuria em 145 libras, cara. A narrativa de “ser atingido” sempre surge para Holloway, porque ele levou muito dano ao longo de sua carreira, e isso surgirá novamente. Topuria não precisa de muito para nocautear um oponente. A defesa de golpes da carreira de Holloway é de 59 por cento. No entanto, ele foi afiado em sua última luta contra Gaethje, permitindo que apenas 51 por cento dos golpes passassem. Se Holloway puder começar cedo, como fez contra Gaethje, e evitar levar golpes, ele será muito difícil de lidar em cinco rounds.

Hale: O trabalho marcante e artesanal de Holloway. Topuria parecia estelar contra Volkanovski, mas havia muitas perguntas sobre Volkanovski quando sua luta foi anunciada. Do desgaste de enfrentar Islam Makhachev duas vezes, à curta reviravolta para defender seu título, quão bom foi Volkanovski no UFC 298? Enquanto isso, Holloway enfrentou um striker indiscutivelmente mais poderoso em uma categoria de peso mais alta e treinou Gaethje. O alto volume e o jogo de pés de Holloway farão a diferença, pois ele acumulará pontos contra um oponente que pode estar subestimando seu conjunto de habilidades. Vimos Topuria tentar carregar golpes poderosos, mas acredito que ele perderá em uma decisão enquanto Holloway se desgasta em uma luta acirrada.

Quem no UFC 308 mais precisa de uma vitória?

Hale: Ciryl Gane. O ex-campeão interino dos pesos pesados ​​foi atropelado e envergonhado por Jon Jones e supostamente desviou de Tom Aspinall. Se Gane quiser alguma chance de desafiar o ouro novamente, ele tem que vencer Volkov. Se não, ele pode dar adeus à crosta superior da divisão.

Okamoto: Khamzat Chimaev. Ele parece a resposta óbvia para isso. As expectativas eram muito altas. Ele pode perder essa luta e ainda ter uma carreira de sucesso? Claro, ele tem 30 anos e não há vergonha em perder uma luta para Whittaker. Mas se ele não vencer isso — e, por extensão, se ele não chegar à luta e parecer bem — as expectativas sobre Chimaev vão cair em comparação com o que eram. Isso já aconteceu até certo ponto, mas não totalmente, porque só vimos esse homem vencer dentro do octógono. Temos uma ideia do que ele é capaz. Mas há apenas um tempo em que seu potencial pode viver com o que ele fez no passado, e uma derrota reduziria significativamente quaisquer projeções sobre seu futuro daqui para frente.

Wagenheim: Quem não precisa de uma vitória? Essas são danças de última chance para Holloway e Whittaker, em termos de aspirações de campeonato, e o mesmo vale para Gane e Volkov. Mas o lutador que mais precisa de algo positivo em sua carreira é Chimaev. Era uma vez, ele surgiu na cena e logo foi falado como um campeão não coroado em duas divisões. Mas ultimamente, ele tem sido um fator em zero divisões. Chimaev precisa entrar com um peso médio de primeira linha e nos lembrar por que uma vez o vimos como um campeão mundial.

Dê-nos uma previsão ousada relacionada ao UFC 308?

jogar 1:12 Robert Whittaker derrota Ikram Aliskerov por nocaute no primeiro round Robert Whittaker acerta vários socos fortes no caminho para uma vitória no primeiro round sobre Ikram Aliskerov.

Wagenheim: Todas as quatro lutas anunciadas na manhã de sábado acontecerão. Isso mesmo, estamos a 12 semanas do UFC 308, o que deixa muito tempo para que as fraturas de luta habituais atrapalhem os planos. Mas como o card é em Abu Dhabi, onde Chimaev não deve ter problemas para garantir um visto, estou me arriscando e dizendo que tudo sairá como planejado. Que tal viver corajosamente?

Okamoto: Alex Pereira vai para o peso pesado. Isso conta como uma previsão do UFC 308 porque a reserva dos meio-pesados ​​nos diz algo. Por que Ankalaev está lutando contra Rakic? Ele é, de longe, o candidato ao título mais merecedor na categoria de 205 libras. Pereira venceu três dos quatro principais candidatos da divisão nos últimos 13 meses. Não há mais ninguém para ele lutar. Então, o que Ankalaev lutando no UFC 308 nos diz? Para mim, significa que o UFC tem outros planos para Pereira. E eu só posso imaginar que esses planos tenham a ver com a disputa pelo título dos pesos pesados ​​que atualmente inclui Jones, Stipe Miocic e Tom Aspinall.

Hale: Ankalaev-Rakic ​​lutará pelo título interino dos meio-pesados. Ankalaev enfrentando Rakic ​​é desconcertante quando ele é claramente o próximo na fila para o título. Para o ponto de Brett acima, isso pode significar que “Poatan” deve estar subindo para o peso pesado, possivelmente no torneio improvisado que Aspinall sugeriu. Não há outra razão pela qual Ankalev enfrentaria um oponente que acabou de perder.