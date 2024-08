Príncipe Harry e Meghan Markle dançam ao som de salsa na Colômbia

Príncipe Harry dar Meghan Markle estavam de volta às pistas de dança na América do Sul… mas desta vez eles foram filmados dançando juntos com demonstrações abertas de afeto.

No sábado, o casal real apareceu em uma organização juvenil em Cali, Colômbia, onde exibiu seus movimentos “Dancing With The Stars” na frente de moradores locais que também dançavam ao som de salsa e hip hop.