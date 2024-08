Probabilidades, linhas, apostas e prévia de USC vs. LSU 2024

A primeira semana da temporada de futebol americano universitário de 2024 terá um confronto no horário nobre na noite de domingo entre o 23º colocado USC Trojans e o 13º colocado LSU Tigers às 19h30 ET na ABC/ESPN+.

Ambas as equipes estão substituindo quarterbacks vencedores do Heisman Trophy, com Garrett Nussmeier entrando na LSU para substituir o vencedor de 2023 Jayden Daniels e Miller Moss preenchendo os sapatos do vencedor de 2022 Caleb Williams com os Trojans. A USC está começando sua primeira temporada na Big Ten Conference, enquanto a LSU abre a ação em uma SEC de 16 equipes.

Esses dois programas famosos se enfrentaram apenas duas vezes em sua história, e não desde 1984. Eles começarão em um jogo em campo neutro no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

Probabilidades atuais no momento da publicação, cortesia da ESPN BET

As linhas

Espalhar: Universidade Estadual da Louisiana (-4)

Linha de dinheiro: LSU (-185), USC (+155)

Acima/Abaixo: 64,5

Spread do primeiro semestre: LSU -2,5 (-120), USC +2,5 (Par)

Total de pontos da LSU: Mais de 34,5 (-115), Menos de 34,5 (-115)

Total de pontos da USC: Mais de 29,5 (-120), Menos de 29,5 (-110)

Miller Moss fez seis touchdowns em sua última partida como titular. Orlando Ramirez-USA TODAY Esportes

Escolha do jogo: USC +4 vs LSU

Dois programas com novos quarterbacks, então em qual deles nós, como apostadores, podemos confiar mais? Eu vou com os Trojans e Miller Moss. Moss tem bastante experiência na faculdade, tendo sido reserva por vários anos e começando no Holiday Bowl, onde lançou seis touchdowns em 372 jardas de passe. Moss se encaixa bem no ataque de alta octanagem da USC. Mais do que isso, eu confio no técnico principal da USC, Lincoln Riley. Como uma das mentes ofensivas mais inovadoras do futebol universitário, Riley projetou um sistema para maximizar o desempenho do quarterback por meio de um ataque espalhado que incentiva passes agressivos para o campo e leituras rápidas.

Coisas semelhantes poderiam ser ditas sobre a LSU e o técnico Brian Kelly. No entanto, o problema para mim é que a LSU não tem mais o catalisador ofensivo Jayden Daniels. Daniels não era apenas um quarterback dinâmico de dupla ameaça; ele era o cara. Além de excepcional, ele estabeleceu um recorde da LSU para jardas corridas por um quarterback em uma temporada (1.134) enquanto produzia performances que mudavam o jogo, incluindo um jogo histórico contra a Flórida, onde ele lançou para 606 jardas totais e estabeleceu um recorde da SEC. Daniels tinha qualidades que são difíceis de substituir.

Embora Garrett Nussmeier tenha se mostrado promissor, esse período de transição pode apresentar mais desafios para o ataque da LSU, à medida que eles se ajustam a um novo líder. Além disso, o jogo está sendo disputado em um local neutro em Las Vegas, o que atenua a vantagem de jogar em casa, normalmente desfrutada por times da SEC, como a LSU. Pegue os quatro pontos com a USC.

Tendências de apostas

Cortesia ESPN Stats & Information

Estas foram duas das três principais equipes a atingir o over na temporada passada e as duas mais altas entre as equipes de conferências de poder

Universidade do Sul da Califórnia: 1-10 ATS em jogos em locais neutros desde 2014, o pior em FBS ao longo do período

Universidade Estadual da Louisiana: 1-5 ATS em jogos em locais neutros desde 2020, o terceiro pior em FBS ao longo do período

