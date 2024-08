Processo de agressão sexual contra Dwight Howard é arquivado

Uma ação civil contra o ex-astro da NBA Dwight Howard alegando agressão sexual e agressão foi rejeitada, de acordo com um processo judicial obtido pela ESPN.

A demissão ocorreu na segunda-feira no Tribunal do Condado de Gwinnett, na Geórgia, e foi movida por Stephen Harper, que inicialmente entrou com o processo contra Howard em julho de 2023.

No processo de segunda-feira, Harper rejeitou todas as alegações que havia feito contra Howard com preconceito, o que significa que ele não pode abrir um processo novamente sobre essas alegações.

Justin Bailey, um dos advogados de Howard, disse à ESPN que nenhum dinheiro foi pago a Harper em troca da retirada do processo contra Howard.

Os advogados de Harper não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O processo teve origem em um encontro em julho de 2021 na residência de Howard na Geórgia, onde Harper acusou Howard de agressão sexual. A queixa de julho de 2023 de Harper também acusou Howard de “inflição intencional de sofrimento emocional” e cárcere privado.

Howard negou essas acusações e disse em um processo de outubro que ele e Harper se envolveram em “atividade sexual consensual”.

Howard posteriormente argumentou em um processo de dezembro que as acusações contra ele eram infundadas e pediu ao tribunal que imediatamente decidisse a seu favor e rejeitasse o processo sem um julgamento. Um juiz negou esse pedido em fevereiro.

Na queixa original, os advogados de Harper disseram que ele e Howard começaram a se corresponder por mensagens diretas no Instagram em maio de 2021, com Harper iniciando a troca. A queixa de Harper mostrou capturas de tela das supostas trocas no Instagram entre Harper e Howard, junto com um recibo do Uber para a viagem de Harper à residência de Howard na noite do encontro.

Harper foi à polícia um ano depois, de acordo com um relatório de incidente de julho de 2022 do Departamento de Polícia do Condado de Gwinnett, obtido pela ESPN. Nenhuma acusação foi registrada.

“Isso não é nada mais do que um caso clássico de amor não correspondido”, escreveram os advogados de Howard no processo de dezembro obtido pela ESPN. “Depois de uma noite consensual juntos, o Sr. Howard não estava mais interessado em manter a companhia do Sr. Harper.”

Os advogados de Harper escreveram em uma resposta em janeiro que o processo “não tinha nada a ver com amor não correspondido” e pediram ao juiz que ignorasse os esforços de Howard “para escapar das consequências de suas ações” e permitisse que Harper provasse suas alegações ao júri.

Howard, 38, jogou pela última vez na NBA em 2021-22 com o Los Angeles Lakers. Ele é oito vezes All-Star e três vezes Jogador Defensivo do Ano da NBA.