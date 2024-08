Programa Minha Chance realiza 619 matrículas e inicia sete novas turmas nesta quarta, 07

O maior programa de qualificação profissional proporcionado pela Prefeitura de Penedo inicia novas turmas nesta quarta-feira, 07 de agosto.

A oferta de cursos profissionalizantes pagos pela administração Ronaldo Lopes ao SESI/SENAI gerou 619 matrículas somente no mais recente prazo de inscrição, encerrado no último sábado, 03.

De imediato, sete turmas iniciam a formação sem custo para a população penedense, com prioridade para as camadas de baixa renda.

Até meados de outubro, mais dezesseis turmas do Programa Minha Chance irão funcionar, com todas as turmas na Unidade do SESI/SENAI, localizada na Avenida Wanderley, onde também funciona a Escola Municipal Santa Luzia.

Vale destacar que todas as pessoas inscritas serão chamadas, desde que respondam ao contato informado (e-mail e celular) no ato da matrícula feita na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Veja abaixo e confira a relação de inscritos nos cursos que iniciam nesta quarta-feira, 07: