Programação das Olimpíadas de 11 de agosto: Basquete, cerimônia de encerramento

As Olimpíadas de 2024 estão quase acabando. O dia 11 de agosto trará os desenvolvimentos da reta final no basquete e no vôlei, além da cerimônia de encerramento. Será que o time feminino de basquete e o time feminino de vôlei dos EUA podem levar para casa medalhas de ouro em suas respectivas finais? Os fãs terão que sintonizar para descobrir.

Confira a programação dos eventos que serão exibidos na NBC, tanto na TV quanto no digital, abaixo:

*A programação inclui reprises de eventos que foram transmitidos ao vivo anteriormente.

01:15 da manhã horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Final de Ouro Masculino: Ahman/Hellvig (SWE) vs. Ehlers/Wickler (GER)

2 da manhã horário do leste dos EUA

Atletismo – Maratona Feminina

3 da manhã horário do leste dos EUA

Handebol – Final de Bronze Masculino: Espanha x Eslovênia

Polo Aquático – Masculino 5º-6º: Grécia x Espanha

4h30 horário do leste dos EUA

Pólo Aquático – Final de Bronze Masculino: EUA x Hungria

Escolhas do editor



2 Relacionados

5h da manhã horário do leste dos EUA

Ciclismo – Pista: Final Omnium Feminino e Mais

Pentatlo Moderno – Final Feminino

Wrestling – Finais: M 97kg e W 76kg Estilo livre e mais

5h30 horário do leste dos EUA

Basquete – Final de Bronze Feminino: Bélgica e Austrália

Levantamento de peso – Feminino 81+kg: Arranco/Arremesso e Arremesso

7h00 horário do leste dos EUA

Voleibol

7h30 horário do leste dos EUA

Handebol – Final de Ouro Masculino: Alemanha x Dinamarca

8h00 horário do leste dos EUA

Pólo Aquático – Final de Ouro Masculino: Sérvia x Croácia

9h00 horário do leste dos EUA

Ciclismo – Keirin Masculino, Sprint Feminino, Omnium

Pólo Aquático – Final de Ouro Masculino: Sérvia x Croácia

Escolhas do editor



2 Relacionados

9h30 horário do leste dos EUA

Basquetebol

Halterofilismo – Final Feminino 81+kg

10h00 horário do leste dos EUA

Luta livre – Finais: M 65kg, 97kg, W 76kg Estilo livre

10h30 horário do leste dos EUA

Handebol – Final de Bronze Masculino: Espanha x Eslovênia

11h30 horário do leste dos EUA

Pólo Aquático – Final de Bronze Masculino: EUA x Hungria

12h00 horário do leste dos EUA

Maratona Feminina

12:30 pm horário do leste dos EUA

Pólo Aquático – Final de Ouro Masculino: Sérvia x Croácia

13h30 horário do leste dos EUA

Voleibol – Final de Ouro Feminino: EUA x Itália

Escolhas do editor



2 Relacionados

14h30 horário do leste dos EUA

Cerimônia de Encerramento (Transmissão em Espanhol)

15h00 horário do leste dos EUA

Cerimônia de Encerramento

15h30 horário do leste dos EUA

Basquete – Final de Ouro Feminino: França x EUA

19h00 horário do leste dos EUA

Cerimônia de Encerramento

22h00 horário do leste dos EUA

Contagem regressiva para LA28

Para mais cobertura das Olimpíadas, confira a página central da ESPN para notícias de última hora, destaques, prévias, perguntas frequentes e muito mais.