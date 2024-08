Promotores de Justiça participam do 18º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança no Recife

O Ministério Público de Alagoas (MPAL) tem representatividade no 18º Fórum Brasileiro de Segurança que acontece de 13 a 15 de agosto, no Recife/PE. Os promotores de Justiça Karla Padilha (titular da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial da Capital e coordenadora do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial), Lídia Malta (promotora de Justiça de Rio Largo e vice-diretora executiva da Escola Superior do MP) e Márcio Dória (integrante do Núcleo de Controle Externo da Capital e titular da 6ª Promotoria de Justiça em Palmeira dos Índios) são os participantes das discussões que tratam sobre a estrutura das forças de segurança, dos desafios e implementações de leis que possam transformar a realidade brasileira quanto às estatísticas e os impactos da violência em todo país.

Karla Padilha analisa os pontos escolhidos para debates e fala sobre a importância de participação em um encontro que trata de combate à violência, entre eles letalidade policial.

“São três dias de aprendizado porque está sendo apresentado um panorama da violência no Brasil, bem como propostas de enfrentamento por meio de projetos, inclusive temas que já trabalhamos e atuamos em nosso estado como, por exemplo, o uso de câmeras corporais pelos policiais e também a letalidade policial. É sempre viável essa troca de experiência, perceber como essas questões estão sendo discutidas e tratadas com a perspectiva de melhorar a realidade no Brasil. Para além dos temas tratados, é importante essa interlocução e troca de experiências com outros colegas do país inteiro que atuam nessa mesma temática do controle externo. Aprendemos a implementar feitas as adaptações necessárias em nosso estado, principalmente políticas que visem otimizar a segurança pública na perspectiva de proteção dos direitos humanos e redução da violência policial”, ressalta a promotora.

Lídia Malta entende que o encontro aborda temas que somarão aos conhecimentos e que podem ampliar a visão para futuras ações.

“É imprescindível a participação do Ministério Público nas temáticas discutidas no fórum, que abrangem o enfrentamento às organizações criminosas e as estratégias de proteção aos direitos humanos, questões que são indissociáveis entre si para tutela da segurança pública. Enquanto promotores é sempre bom participarmos de discussões que tragam inovações, promovam troca de experiências, e possam nos atualizar ajudando a fomentar o que já temos projetado em Alagoas”, declara a promotora.

Já Márcio Dória reforça o que as colegas promotoras falaram, destacando a importância de nas pautas estarem dados e projetos

“Quando há a oportunidade de termos conhecimento mais aprofundado sobre o diagnóstico da violência e conhecermos o novo formato pensado para o seu enfrentamento, entendemos como de grande valia. Evidentemente tiramos proveito disso tudo. Nesse encontro estão sendo discutidos temas que podem oxigenar nossas ações no âmbito do controle externo, e em qualquer outro lugar que atuemos lembrando que se encaixam no que já discutimos e que, consequentemente, nos esperança já que o foco é mostrar o que se tem e debater estratégias que transformem”, afirma o promotor.

Temas

O 18º Encontro do Fórum Brasileiro discutirá nos três dias 46 temas, entre eles a implementação de programas de câmeras corporais nas Polícias: recomendações e lições aprendidas; D Enfrentamento ao crime organizado ; O caminho do enfrentamento à violência de gênero: dados, prevenção e suporte ; 18 anos da Lei Maria da Penha ; As faces dos homicídios de jovens: juvenicídios no Brasil; Impactos da expansão do crime organizado na vida de povos tradicionais; Câmeras corporais: atualizando o debate sobre as experiências brasileiras ; Conflitos fundiários e violência ; Inteligência e crime organizado ; Soberania digital, inteligência artificial e proteção de dados pessoais ; Revisão da matriz curricular nacional dos profissionais de segurança pública ; Desafios da gestão da segurança pública na região Nordeste ; “Lar violento”: desafios e perspectivas para enfrentar a violência doméstica e intrafamilia ; Saúde Mental dos Profissionais de Segurança Pública ; Experiências de prevenção e redução de homicídios; A implementação das novas Leis Orgânicas Nacionais das Polícias Civil e Militar ; O enfrentamento aos roubos e furtos de celular no Brasil ; Desafios das ações de enfrentamento de tráfico de pessoas ; Violência, Poder e Segurança Pública ; Abordagens antirracistas na segurança pública: como colocar em prática o enfrentamento ao racismo.