Proprietário da Britney Spears Childhood Home convida filme biográfico para filmar

O próximo Britney Spears a cinebiografia tem a chance de ser ainda mais autêntica… já que o novo proprietário da casa de infância do cantor está convidando a Universal Pictures para filmar no local.

Parece que a proprietária está disposta a se esforçar para que isso aconteça… ela nos diz que está tudo bem com a produtora removendo seus móveis e trazendo seus próprios cenários, o que precisaria acontecer para recriar com precisão os anos 80 e 90 de Britney. ambiente infantil.

Além do mais, a proprietária nos diz que está disposta a sair de casa pelo tempo que for necessário para filmar, mas é claro que ela quer uma compensação financeira… o que é uma prática comum no ramo do cinema.