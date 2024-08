Próximo fim de semana sem impostos na Flórida: quando será o próximo fim de semana sem impostos na Flórida e quais itens serão elegíveis?

AO feriado do imposto sobre vendas pode ser uma maneira fantástica de economizar dinheiro, especialmente se você souber quando é e como funciona. Na Flórida, 2024 oferece várias oportunidades de se beneficiar desses períodos sem impostos, principalmente para compras de volta às aulas.

O Legislatura da Flórida de 2024 estabeleceu quatro feriados de imposto sobre vendas, cada um visando diferentes tipos de compras. Aqui está uma olhada nos detalhes:

Preparação para desastres (1º de junho a 14 de junho e 24 de agosto a 6 de setembro)

(1º de junho a 14 de junho e 24 de agosto a 6 de setembro) Mês da Liberdade (1 de julho – 31 de julho)

(1 de julho – 31 de julho) De volta à escola (29 de julho a 11 de agosto)

(29 de julho a 11 de agosto) Tempo da ferramenta (1 de setembro – 7 de setembro)

Férias de volta às aulas sem impostos (29 de julho a 11 de agosto)

Durante esse período, você pode comprar itens escolares essenciais sem pagar imposto sobre vendas. Itens qualificados e seus limites de preço incluem:

Material escolar: até US$ 50 por item.

Roupas, calçados e acessórios: até US$ 100 por item.

Computadores e acessórios: até US$ 1.500 por item.

Material didático e quebra-cabeças: até US$ 30 por item.

Esse férias sem impostos oferece uma ótima oportunidade de economizar em itens essenciais para a volta às aulas.

Dicas para aproveitar ao máximo as férias de imposto sobre vendas da Flórida

1. Planeje grandes compras: Reserve compras significativas, como laptops e outros eletrônicos, para os períodos sem impostos para maximizar sua economia.

2. Verifique os limites de preço: Certifique-se de que os itens que você compra estejam dentro dos limites de preço especificados. Por exemplo, se o limite para roupas for $100, cada item deve ter um preço igual ou inferior a esse valor para se qualificar para isenção de impostos.

3. Verifique as exceções: Sempre verifique o site de tributação do estado para quaisquer exceções. Certos itens podem não se qualificar, mesmo que pareçam se encaixar na categoria geral.

4. Combine as economias: Use cupons, compre em lojas de consignação ou aplique extensões de navegador para encontrar as melhores ofertas. Isso pode ajudar você a economizar ainda mais além da isenção de impostos.

O feriado de volta às aulas sem impostos é particularmente benéfico para famílias que buscam se preparar para o novo ano letivo sem gastar muito. Então, marque seus calendários, planeje suas compras e aproveite os feriados de imposto sobre vendas da Flórida para manter mais dinheiro no bolso. Para mais informações, visite o site do Departamento de Receita da Flórida.