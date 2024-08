PSG chega a 10 gols em 2 jogos sem Kylian Mbappé

PARIS — O Paris Saint-Germain parece estar bem sem Kylian Mbappé.

O PSG derrotou o Montpellier por 6 a 0 na sexta-feira e somou a segunda vitória em dois jogos no campeonato francês, iniciando a temporada sem Mbappé, que foi para o Real Madrid nesta offseason.

O PSG está buscando seu quarto título consecutivo da liga, mas muitos esperavam que seu domínio sobre o troféu diminuísse após a saída de seu atacante estrela. Até agora, esse não foi o caso, com o time marcando 10 gols em suas duas primeiras partidas.

“Foram apenas dois jogos, mas estou muito satisfeito com o que vi”, disse o técnico do PSG, Luis Enrique, à DAZN.

“Estou muito feliz porque é nosso primeiro jogo em casa. Queríamos dar um pouco de alegria aos fãs. Foi uma noite perfeita. Senti isso no treino, a intensidade da pressão aumentou”, acrescentou.

“Marcamos seis gols, mas poderíamos ter marcado 10. Hoje foi a nossa noite… os jogadores foram incríveis. É uma ótima sensação.”

Bradley Barcola abriu o placar aos três minutos com um chute cruzado de nove metros e Marco Asensio dobrou a vantagem com um chute rasteiro do meio da área após passe delicado de João Neves.

Bradley Barcola marcou duas vezes na vitória do PSG por 6 a 0 sobre o Montpellier. Catherine Steenkeste/Getty Images

Foi a terceira assistência em dois jogos para Neves, de 19 anos, que chegou do Benfica na offseason.

O passe perfeito de Ousmane Dembélé deu a Barcola o toque mais simples para o terceiro gol, aos oito minutos do segundo tempo.

“Eu me diverti muito, me senti livre”, disse Barcola. “O treinador pediu para todos pressionarem juntos. Você tem que se esforçar muito, mas você se acostuma com o tempo.

“Percebi que posso fazer a diferença. Empurrar a bola daquele jeito no primeiro gol é algo que faço desde muito jovem.”

O voleio lateral de Achraf Hakimi fez 4-0 no 57º e Warren Zaïre-Emery marcou outro na marca de uma hora. O substituto Lee Kang-in marcou seu segundo gol em dois jogos quando completou a goleada a oito minutos do fim.

O Montpellier tem um ponto nos dois primeiros jogos.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para esta reportagem.