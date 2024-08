PSG completa transferência para a estrela do Rennes, Désiré Doué

O Paris Saint-Germain concluiu a contratação da estrela do Rennes, Désiré Doué, em um acordo avaliado em US$ 50 milhões (US$ 54,9 milhões), o Clube francês anunciou neste sábado.

Doué, que assinou contrato até 2029, foi alvo de vários clubes importantes da Europa e competiu pela seleção francesa sub-23 nas Olimpíadas de 2024, com a equipe comandada por Thierry Henry terminando como vice-campeã em Paris.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O jovem de 19 anos decidiu se juntar ao PSG antes do Bayern de Munique e do Chelsea, que estavam interessados ​​em recrutá-lo. Ele pode jogar como ponta esquerda, meio-campista ofensivo, segundo atacante ou número 10.

Doué jogou a temporada completa com o time principal do Rennes no ano passado, fazendo 44 aparições em todas as competições e registrando quatro gols e quatro assistências.

O PSG começou a defesa do título com uma vitória por 4 a 1 sobre o Le Havre na sexta-feira, marcando três vezes nos últimos cinco minutos em seu primeiro jogo na liga desde que perdeu Kylian Mbappé para o Real Madrid em uma transferência gratuita.

A chegada de Doué foi ainda mais oportuna pela lesão sofrida pelo atacante do PSG Gonçalo Ramos no jogo. Ramos sofreu uma grave entorse de ligamento no tornozelo esquerdo, e o internacional português de 23 anos “precisará de cirurgia nos próximos dias”, disse o PSG.

Informações de Julien Laurens, da ESPN, e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.