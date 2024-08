PSG conclui transferência do médio João Neves do Benfica

O Paris Saint-Germain concluiu a transferência do jovem meio-campista João Neves do Benfica.

Neves, de 19 anos, assinou um contrato de cinco anos com os campeões da Ligue 1 após passar por exames médicos.

O português se torna o segundo reforço de verão do PSG após a chegada do goleiro russo Matvey Safonov do Krasnodar.

João Neves jogou por Portugal na Euro 2024. Pablo Morano/Agência BSR/Getty Images

O cobiçado Neves competiu recentemente por seu país na Euro 2024. Ele se junta ao PSG por uma taxa estimada de € 60 milhões (US$ 64,9 milhões), mais € 10 milhões em complementos.

“É um projeto fantástico de um clube enorme. Este é um clube jovem com objetivos altos, e acho que essa maneira de pensar e tentar tornar o clube mais forte com jogadores jovens é um grande projeto. Este clube tem objetivos altos e já ostenta vários recordes”, disse ele em uma declaração.

Neves progrediu nas categorias de base do Benfica antes de estrear na equipe principal em janeiro de 2023.

Ele fez 55 jogos em todas as competições pelo Benfica na temporada passada.

No PSG, Neves juntar-se-á aos colegas portugueses Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes e Danilo Pereira.

“Obviamente falei com todos os jogadores portugueses, mas também com Ángel Di María, que me falou muito sobre o clube. Ele só disse coisas boas sobre ele e que eu seria feliz aqui”, disse Neves.