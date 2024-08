PSG inicia era pós-Mbappé com vitória para abrir temporada da Ligue 1

O Paris Saint-Germain iniciou sua era pós-Kylian Mbappé com uma vitória na sexta-feira ao derrotar o Le Havre por 4 a 1 na estreia na Ligue 1.

No entanto, o placar foi mais confortável do que o desempenho sugeria, com os últimos três gols do PSG acontecendo nos últimos cinco minutos.

O clube parisiense dominou o futebol francês com 10 títulos da liga nas últimas 12 temporadas, mas está se reconstruindo depois que Mbappé saiu para se juntar ao Real Madrid no verão.

Eles têm um dos times mais jovens da liga nesta temporada e apostam que uma nova geração pode assumir mais responsabilidades na ausência de Mbappé.

“Não foi nada fácil”, disse o chefe do PSG, Luis Enrique, aos repórteres sobre a vitória. “Talvez tenhamos começado muito calmos. Marcamos um gol muito rápido e isso nos relaxou um pouco demais.”

Ousmane Dembélé marcou o gol da vitória do PSG sobre o Le Havre. Aurelien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Eles começaram a partida de sexta-feira com o jovem de 16 anos Ibrahim Mbaye na ponta esquerda e abriram o placar depois de apenas três minutos, graças a um gol do atacante sul-coreano Lee Kang-in, de 23 anos.

O PSG sofreu um golpe quando Gonçalo Ramos se machucou em uma entrada e teve que ser substituído por Randal Kolo Muani aos 20 minutos.

“Não sou médico, mas acho que parece uma lesão séria. Não sei quantas semanas ele ficará fora”, disse Luis Enrique.

Kolo Muani quase teve um impacto imediato, acertando o travessão aos 25 minutos, mas quando o segundo gol aconteceu, foi do outro lado.

Gautier Lloris, irmão do goleiro francês campeão do mundo Hugo, empatou aos 48 minutos e somente uma revisão de vídeo impediu os anfitriões de abrirem o placar depois que Josué Casimir balançou a rede cinco minutos depois.

O PSG aumentou a pressão à medida que a partida avançava, mas foi somente aos 85 minutos que Ousmane Dembélé colocou os visitantes na frente novamente.

Bradley Barcola, de 21 anos, fez o terceiro um minuto depois e Kolo Muani fez o quarto de pênalti no último minuto da partida. Outro jovem, João Neves, de 19 anos, fez duas assistências.

