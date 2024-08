Pulisic: A contratação de Pochettino seria uma “boa notícia” para a seleção masculina dos EUA

O astro dos Estados Unidos, Christian Pulisic, deu total aprovação à possível contratação de Mauricio Pochettino como novo técnico da seleção masculina dos EUA, acrescentando que é o momento certo para uma mudança.

A ESPN informou na semana passada que Pochettino, ex-técnico do Chelsea, Paris Saint-Germain e Tottenham, concordou em substituir Gregg Berhalter, que foi demitido após a eliminação da seleção masculina dos EUA na fase de grupos da Copa América deste verão.

“Acho que é uma boa notícia”, disse Pulisic à CBS antes de marcar na derrota do Milan por 2 a 1 para o Parma no sábado.

“Acho que é hora de uma mudança, é hora de darmos mais um passo e realmente melhorarmos como equipe. E, antes desta Copa do Mundo, precisamos encontrar bons resultados e criar um ritmo que nos leve até esse momento.”

Uma fonte disse à ESPN que a situação de Pochettino com o antigo clube Chelsea ainda precisa ser resolvida antes que sua nomeação possa ser confirmada pela Federação de Futebol dos EUA. O técnico argentino tem dinheiro devido pelo clube da Premier League após sua saída no final da temporada passada.

No entanto, a ESPN informou que o ex-técnico da seleção sub-20 dos EUA, Mikey Varas, estará no comando durante a próxima janela internacional de setembro, mesmo que Pochettino seja nomeado antes disso.

Os EUA receberão o Canadá em Kansas City no dia 7 de setembro e a Nova Zelândia em Cincinnati três dias depois em dois amistosos, mas Pochettino terá tempo para se familiarizar com a Federação de Futebol dos EUA e o cenário mais amplo do futebol americano.

A possível chegada de Pochettino também foi endossada pelo zagueiro americano Sergiño Dest no início desta semana.

“Sim, é [exciting]”, ele disse à ESPN enquanto participava do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 neste fim de semana. “Obviamente, ele foi um treinador de filhotes grandes e é um treinador bem conhecido. Será uma experiência agradável treinar com ele.

“Veremos e espero que isso possa ajudar todos nós… a ter um resultado realmente ótimo na Copa do Mundo de 2026, sabe? Porque somos o país-sede.”

Os EUA serão co-anfitriões da próxima Copa do Mundo ao lado do Canadá e do México.