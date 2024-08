‘Pumpkin’, filha de Mama June, pede o divórcio do marido na Geórgia

Mamãe junho filha Lauryn “Abóbora” Efrid desistiu do marido Josh Efird após 6 anos de casamento, o TMZ aprendeu.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, Pumpkin pediu o divórcio de Josh esta semana no condado de Wilkinson, Geórgia. O casal divide 4 filhos menores – Ela , Bentley e gêmeos Silus dar Estela.

De acordo com os documentos, as partes concordaram contratualmente em ter a guarda conjunta porque acreditam que é do melhor interesse dos filhos, já que o casamento está “irremediavelmente desfeito”.