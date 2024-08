QB Caleb Williams do Bears pronto para estreia na NFL contra o Bills

JEREMY ALLEN BRANCOa estrela da série de TV “The Bear”, de Chicago, estava dando autógrafos recentemente quando um fã pediu que ele fizesse um gesto de garra.

O ator obedeceu, talvez sem perceber que estava contribuindo para uma tendência criada pelo quarterback novato do Chicago Bears, Caleb Williams.

“As pessoas adoram a garra de urso”, disse Williams à ESPN.

Os fãs dos Bears adoram praticamente qualquer coisa associada a Williams, que os Bears escolheram com a escolha nº 1 do draft em 25 de abril. E Williams tem trabalhado para cultivar esse relacionamento com uma base de fãs que não tem um quarterback de franquia desde Sid Luckman na década de 1940. Williams envolveu os fãs com coisas como um canto “Green Bay é uma droga” em um bar de Wrigleyville, fazendo o primeiro arremesso em um jogo do White Sox e a garra do Bear, que ele registrou como marca registrada.

Estrela de “Shameless” e “The Bear” Jeremy Allen White mostra a garra 😂 foto.twitter.com/1AnCKv0tHT — Six Point Sports (@SixPointSports) 31 de julho de 2024

Mas no sábado, Williams terá que inspirar os fãs do Bears de uma forma diferente, ao entrar em campo pela primeira vez como profissional. O Bears viaja para Buffalo para enfrentar o Bills (13h00 horário do leste dos EUA, NFL Network).

O técnico dos Bears, Matt Eberflus, disse que os titulares participarão de uma “série de jogadas”, mas não especificou um número.

“[Williams has] temos tido muitas boas reputações com nossa defesa número 1, então acho que será parecido com ele”, disse Eberflus. “[It will be important for him to be] lá no bolso, para poder se mover, manobrar no bolso, cavalgar no bolso, escapar do lado de fora, todas essas coisas.”

Será a primeira ação de jogo de Williams desde 18 de novembro, quando ele concluiu uma temporada júnior decepcionante na USC. Os Trojans perderam cinco dos últimos seis jogos da temporada regular, mas Williams teve sucesso individual ao quebrar seu próprio recorde escolar de eficiência de passe com 170,1 e também lançou para 3.633 jardas e 30 touchdowns — contra cinco interceptações — enquanto liderava o time com 11 touchdowns corridos.

“Sinto que estive em muitas equipes, em muitas organizações, onde a equipe pode não estar onde todos queriam que ela estivesse, onde o chefe da equipe queria que ela estivesse”, disse Williams.[I’m] tentando me esforçar e atingir esse objetivo que eu tenho de mim mesmo, do time, que é ganhar jogos, ganhar o grande jogo no final…

“Trabalhar duro e ir atrás disso é a primeira parte.”

jogar 1:00 Há pressão extra sobre Caleb Williams nesta temporada? Herm Edwards e Dan Graziano discutem suas expectativas para Caleb Williams e o Chicago Bears nesta temporada.

GERENTE GERAL DO BEARS Ryan Poles foi creditado por cercar Williams com o tipo de talento necessário para ter sucesso. Os recebedores Keenan Allen e DJ Moore superaram 1.000 jardas recebidas no ano passado e os Bears usaram a escolha nº 9 para recrutar o destacado wide receiver Rome Odunze de Washington.

Os fãs dos Bears aderiram à novidade, que foi reforçada pela primeira aparição do time no “Hard Knocks”, da HBO. No episódio de estreia, Williams recebeu o tratamento de introdução “Sirius” do ex-locutor público do Chicago Bulls, Ray Clay, uma reminiscência dos dias de Michael Jordan.

As jogadas chamativas de Williams e os passes para touchdown fora da plataforma no campo de treinamento provocaram os fãs nas redes sociais, mas isso foi amenizado pela realidade de enfrentar uma defesa emergente durante os treinos e ter dificuldades com interceptações.

“Obviamente, com um quarterback jovem, teremos esses momentos”, disse o tight end veterano Marcedes Lewis. “No jogo de passes, é sobre ser coeso e o timing de tudo isso. Ainda estamos trabalhando nessas dificuldades.

“Mas, no que diz respeito ao que seremos capazes de fazer, não estamos nem mesmo preocupados com isso. Colocamos os caras na posição de fazer o trabalho, e vamos apenas nos apoiar no trabalho. Nem todo dia será bonito lá fora, mas se você continuar trabalhando, em setembro estaremos bem. Temos bastante tempo.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Williams tem feito o que pode para encontrar todas as vantagens possíveis.

Em maio, Williams foi um dos poucos novatos a se encontrar com o futuro quarterback do Hall da Fama Tom Brady durante o café da manhã durante um evento em Los Angeles. A oportunidade de dividir o pão e conversar informalmente sobre o trabalho com Brady se transformou em Williams voltando com o sete vezes vencedor do Super Bowl para aprender como construir hábitos de campeonato.

“Ele continuou insistindo em resistência competitiva”, disse Williams. “Ele continuou insistindo em estar perto dos seus caras, entendê-los, esse relacionamento. E então, quero dizer, é difícil. O trabalho é difícil. Foi o que ele disse.

“É difícil ir lá e ganhar jogos. Fazer o melhor que você pode na sala de cinema, com sua dieta e todas as outras coisas que você pode controlar, ir lá e lidar com essas coisas, isso lhe dá chances de ganhar jogos e fazer o que você quer fazer, isso lhe dá as melhores chances.”

De sua parte, Williams adotou vários processos de Brady. Ele começou a fazer a dieta TB12 de Brady antes do training camp. O regime rigoroso segue uma dieta baseada principalmente em vegetais, que elimina coisas como açúcar, carboidratos refinados e cafeína com o objetivo de reduzir a inflamação.

“Sei que ele tem entrado em contato com muitas pessoas diferentes, conversado muito com Tom Brady”, disse o novato wide receiver John Jackson III, do Bears, que é colega de quarto de Williams.[He’s talking to] pessoas diferentes para obter perspectivas diferentes e entender que não temos todas as respostas, por mais que você queira dizer que sabe muito.”

Caleb Williams registrou seu gesto de garra de urso como marca registrada. Kamil Krzaczynski-USA TODAY Esportes

SE WILLIAMS ALGUMA VEZ precisa dar um passo para trás e ser lembrado do quadro geral, ele precisa apenas olhar para a tela bloqueada em seu iPhone. Ela apresenta uma série de citações favoritas e metas que ele estabeleceu para si mesmo ao longo dos anos. Uma vez atingida, a meta é excluída e um novo desafio é adicionado à lista.

O quarterback conseguiu remover a “Primeira escolha do draft” há quatro meses.

A próxima é uma homenagem aos sete anéis de Super Bowl de Brady, e pode demorar um pouco: “Superbowls x 8”.

Em uma conversa exibida no Hard Knocks, Eberflus e seu mentor, o técnico sete vezes campeão nacional Nick Saban, discutiram o papel de um treinador no gerenciamento das expectativas de um novato de alto nível.

“Aqui está minha teoria sobre o porquê de quarterbacks da NFL fracassarem em uma taxa tão dramática”, disse Saban. “Para mim, expectativas são um assassino.

O melhor da NFL Nation • Colts RB Jonathan Taylor saudável e motivado

• McLaurin ansioso para formar dupla com o novato QB Daniels

• Jags tentam evitar repetição do retrocesso de 2023

• Por que o Packers D está comprando um novo sistema

• Salários altos vêm com responsabilidade para Miami

“Esse garoto que você tem — esse garoto tem tanta mídia, tanto hype, tanta expectativa de se sair bem. E ele tem que se desenvolver tão rápido para atender às expectativas que todos têm dele, é quase impossível. As expectativas são um assassino, mas ainda assim — para usar suas palavras — o desenvolvimento é a chave para ele.”

Eberflus acredita que as expectativas são criadas por “forças externas”, mas reconhecer sua presença muito real é necessário. Gerenciá-las não significa que Eberflus abrigará o novato ou moderará o alto padrão que Williams estabeleceu.

“Haverá adversidade”, disse Eberflus. “Haverá críticas em qualquer cidade, certamente uma cidade grande como aqui ou Nova York, seja lá o que for. E teremos que nos concentrar em voltar a redefinir, executar da maneira certa, processar da maneira certa, preparar da maneira certa.

“Sempre será sobre o próximo jogo. Então, se ele jogar muito bem, será sobre o próximo jogo. Se ele tiver alguma adversidade, será sobre o próximo jogo. É sempre sobre seguir em frente e melhorar.”