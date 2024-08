QB do estado de Michigan diz ‘assuma o over’, total para abertura aumenta

O total acima/abaixo na estreia do Michigan State contra o Florida Atlantic mudou na quinta-feira nas casas de apostas, depois que o quarterback titular dos Spartans deu aos repórteres uma recomendação de aposta.

O quarterback do segundo ano do Michigan State, Aidan Chiles, disse aos repórteres: “Se você apostar, aposte no over”, duas vezes durante uma entrevista coletiva na tarde de quinta-feira em resposta a perguntas sobre as perspectivas da temporada para os Spartans e seu jogo de abertura contra a FAU em 30 de agosto. Não está claro se Chiles estava se referindo a uma oportunidade de aposta específica ou apenas demonstrando confiança em seu time, mas o over/under para pontos totais contra a FAU mudou após seus comentários, subindo de 46,5 para 47,5 nas casas de apostas.

Um porta-voz da Michigan State forneceu o áudio dos comentários de Chiles, mas se recusou a fazer qualquer comentário adicional sobre o assunto.

Um porta-voz da NCAA disse que os atletas-estudantes recebem treinamento sobre sua política de apostas esportivas e os perigos potenciais por meio de sua parceria com a EPIC Global Solutions, uma empresa que trabalha para prevenir danos relacionados a apostas. O treinamento inclui discussão sobre o compartilhamento de informações privilegiadas com colegas, familiares ou mídia “que podem ser usadas para influenciar apostas”.

“Além disso, a NCAA incentiva todos os departamentos de atletismo a fornecer treinamento de mídia para seus atletas-estudantes”, disse Saquandra Heath, diretora associada de comunicação externa da NCAA, à ESPN em um e-mail. “No entanto, é decisão da escola determinar o conteúdo dessas sessões de treinamento.”

Patrick Chester, facilitador sênior do programa EPIC, disse que enfatiza aos atletas universitários que é preciso manter tudo “em casa”.

“Isso inclui informações sobre lesões, planos de jogo e dicas de apostas”, Chester disse à ESPN em um e-mail. “Eu falo sobre mídia, amigos e família e faço questão de enfatizar que sempre que eles fornecem qualquer uma dessas informações à mídia, isso expõe os companheiros de equipe a potenciais abusos online e ameaças de pessoas de fora, que então podem pegar essas informações e usá-las para fins de apostas.”