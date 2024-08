QB Jayden Daniels impressiona na estreia da pré-temporada pelos Commanders

O quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, viu um alinhamento que não gostou, mudou a jogada e então fez um passe que deixou ele e seus companheiros de equipe sorrindo – sobre o presente e o futuro.

Na estreia de Daniels na pré-temporada, ele completou dois de três passes para 45 jardas em sua única série, mas foi um passe de 42 jardas na derrota por 20 a 17 para o New York Jets que deixou os outros impressionados.

Era uma terceira para 6 e Daniels estava sozinho na formação shotgun. Mas com os Jets jogando cobertura apertada, Daniels checou de uma tela para uma bola de go, segurando o safety no meio do campo com os olhos antes de encontrar o recebedor Dyami Brown, que estava bem defendido, na linha lateral direita.

“Uma verdadeira fortuna”, disse o técnico do Washington, Dan Quinn, aos repórteres.

Os Jets não escalaram seus titulares defensivos, enquanto Washington não contou com seus três principais tackles ofensivos: o novato Brandon Coleman (ombro), Andrew Wylie (rigidez em área não revelada) e Cornelius Lucas (motivos pessoais).

Por causa dessas ausências de linha, e porque Daniels recebeu muito trabalho durante um treino conjunto na quinta-feira, Quinn queria limitar sua ação no sábado. Mas ele viu o suficiente para dizer: “Foi um ótimo dia para ele.”

O primeiro passe de Daniels foi um passe errado em uma tela para o veterano running back Austin Ekeler. Daniels também completou uma tela para o recebedor Terry McLaurin. Daniels finalizou o drive com uma corrida de touchdown de três jardas em uma leitura de zona, fingindo um handoff para o running back Austin Ekeler. Daniels correu para a direita e marcou sem ser tocado.

Após o término da série, Daniels correu até as arquibancadas e entregou a bola para sua mãe.

“Foi incrível”, disse Daniels. “Obviamente ela está muito animada e feliz. Tenho que lutar com ela para pegar a bola de volta agora.”

Mas foi a chamada marcada que mais se destacou. Daniels disse aos repórteres que o coordenador ofensivo Kliff Kinsgsbury lhe disse muitas vezes que se ele não gostasse da aparência, deveria passar para outra jogada.

“Ia ser uma jogada morta, então eu chequei e dei ao meu cara uma chance de fazer uma jogada”, disse Daniels. Enquanto ele corria pelo campo, ele se virou para a linha lateral, apontou para os companheiros de equipe e treinadores e sorriu.

“Pensei em Top Gun, ‘Tenho permissão para zumbir a torre'”, disse Quinn, referindo-se a um momento de um filme. “Nesse, ele queria pedir perdão e não permissão. Isso ilustra a conscientização. Ele não pediu permissão; ele foi em frente e zumbiu a torre de qualquer maneira. Foi uma peça muito legal.”

Daniels também apareceu no jogo vestindo uma camisa do Washington número 17 de Doug Williams. Williams é um executivo de front office dos Commanders e fez amizade com Daniels.

“Que melhor maneira de estrear”, disse Daniels. “Representante Doug e o que ele fez pela organização.” Ele também se encontrou com o quarterback do Jets, Aaron Rodgers, durante o treino de quinta-feira, que lhe disse “para não surfar na onda. Mantenha o curso e tudo dará certo.”

Os comentários dos companheiros de equipe ecoaram o que eles têm conversado desde que ele chegou.

Durante uma entrevista no jogo com a WUSA-9, o guarda-direito Sam Cosmi disse: “Ele estava calmo e controlado. Foi realmente impressionante. Nós ficamos tipo, ‘Caramba, isso foi muito divertido.’ Todo mundo deveria estar animado, só por essa pequena espiadinha. Eu sei que estou. Eu sei que os caras estão animados. Acho que temos um cara lá atrás.”