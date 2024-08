QB novato dos Commanders Jayden Daniels jogará na abertura da pré-temporada

O quarterback novato do Washington Commanders, Jayden Daniels, jogará na abertura da pré-temporada no sábado contra o New York Jets, disse o técnico Dan Quinn no domingo.

Os Commanders usaram a segunda escolha do draft da NFL de 2024 para selecionar Daniels, o atual vencedor do Troféu Heisman.

“Acho que provavelmente dissemos o tempo todo que houve todo um processo”, disse Quinn no domingo. “Tipo, não foi um segredo, mas um processo de como vamos deixar os caras prontos. Então os jogos são importantes, para ir e jogar e se preparar — não apenas com Jayden, mas com todo mundo.”

Quinn não revelou quanto tempo Daniels, 23, jogaria na partida de sábado em East Rutherford, Nova Jersey.

O técnico do Jets, Robert Saleh, disse no começo desta semana que era improvável que seu quarterback, Aaron Rodgers, de 40 anos, jogasse na pré-temporada. Rodgers está se recuperando de uma ruptura no tendão de Aquiles sofrida no jogo de abertura da temporada passada.

Daniels completou 72,2% de seus passes para 3.812 jardas, 40 touchdowns e quatro interceptações na última temporada na LSU. Ele também correu para 1.134 jardas e 10 pontuações em 12 jogos.