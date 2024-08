Qinwen Zheng conquista o primeiro ouro da China em simples de tênis

PARIS — Como a primeira tenista chinesa a ganhar o ouro olímpico em simples, Qinwen Zheng disse que finalmente pode relaxar.

“Sinto que finalmente posso dizer à minha família, dizer ao meu pai: ‘Vamos lá'”, disse o jovem de 21 anos com um sorriso. “Porque acabei de fazer história.”

Zheng derrotou a croata Donna Vekic por 6-2, 6-3 na final feminina de Paris no sábado. Zheng disse que tanto seu pai quanto os fãs chineses tratam as Olimpíadas como mais importantes do que os Grand Slams.

“Você pode ver a força e a fome nos meus olhos, que eram diferentes de outros torneios que eu jogo”, disse Zheng.

Após o ponto final de Zheng, ela deslizou de costas e deitou-se na famosa quadra de saibro de Roland Garros, olhando para o céu. A multidão em Paris no sábado estava cheia de dezenas de grandes e pequenas bandeiras chinesas acenando e uma tonelada de apoio a Zheng. Depois de apertar a mão de Vekic, Zheng jogou beijos para a multidão, então pegou uma das bandeiras chinesas nas arquibancadas e colocou sobre os ombros.

Qinwen Zheng, da China, comemora após derrotar Donna Vekic na disputa pela medalha de ouro do tênis feminino durante os Jogos Olímpicos de Verão de Paris 2024, no Stade Roland Garros. Amber Searls-USA TODAY Esportes

“Toda a multidão chinesa estava gritando por mim”, ela disse. “Eu tinha apenas 19 anos há dois anos, e eu pensaria que isso é uma pressão.”

Mas com mais dois anos de experiência, ela disse que estava pronta para lidar com isso. Zheng disse que conseguia entender cada palavra em chinês que a multidão gritava, mas usava isso como motivação, em vez de uma distração em sua cabeça.

Li Na é a única jogadora chinesa a ganhar um título de Grand Slam de simples — no Aberto da França de 2011 e no Aberto da Austrália de 2014.

“Desde criança, Li Na foi uma inspiração para mim”, disse Zheng. “Sempre quis me tornar alguém que pudesse inspirar crianças a amar mais tênis. Porque tênis para mim é um ótimo esporte, especialmente para meninas. Você tem que lutar, precisa ter força, precisa ser rápido. Não há apenas um específico, é um esporte muito complicado.”

Em um torneio de surpresas, Zheng, número 7 do mundo, foi a última jogadora do Top 10 restante. Zheng foi responsável por um dos resultados mais surpreendentes, derrotando a número 1 Iga Swiatek nas semifinais. Swiatek, que estava em uma sequência de 25 vitórias em Roland Garros, ganhou a medalha de bronze representando a Polônia.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“[Beating Swiatek] significa muito para mim porque perdi contra ela seis vezes”, disse Zheng. “Mas agora eu a venci nos Jogos Olímpicos, um dos torneios mais importantes para mim.”

Zheng emergiu como um dos próximos grandes nomes do tênis após um ano de sucesso que incluiu uma aparição em sua primeira final de Grand Slam no Aberto da Austrália em janeiro.

Zheng dominou a partida de sábado desde o início, conquistando 10 dos primeiros 12 pontos antes de abrir uma vantagem de 3 a 0 após um intervalo precoce.

Vekic, que nocauteou a número 2 do mundo Coco Gauff no início do torneio, se tornou a primeira jogadora croata na história do tênis olímpico a ganhar uma medalha de prata. Vekic, 28, admitiu que quase se aposentou do tênis após dificuldades após sua cirurgia no joelho em 2021.

Vekic foi a primeira mulher croata a ganhar uma medalha olímpica de tênis. Vekic disse que sentiu tanta dor depois de Wimbledon em julho — tanto no braço quanto no tornozelo — que não sabia se competiria nas Olimpíadas. Então, depois de problemas de voo e de passar mal ao chegar em Paris, ela perguntou ao seu treinador: “O que estamos fazendo aqui?” Uma semana depois, ela tem uma medalha.

“Esse é o sonho da minha vida. Ontem foi um dos dias mais felizes da minha vida”, disse Vekic. “Claro, estou um pouco decepcionado porque queria ouro, mas ainda estou muito feliz e orgulhoso.”