Quais agentes livres causaram maior impacto na WNBA em 2024?

Um ano atrás, o período de agência livre repleto de estrelas da WNBA, encabeçado pela MVP Breanna Stewart, criou duas superequipes: Las Vegas Aces e New York Liberty, que se enfrentaram na final da Commissioner’s Cup (vencida por Nova York) e nas Finais da WNBA (vencida por Las Vegas).

Em 2024, a agência livre entregou desafiantes para essas duas concorrentes. A adição de uma dupla de veteranas All-Stars, Skylar Diggins-Smith e Nneka Ogwumike, ao Seattle Storm, as tirou da loteria para competir com as Aces por uma vaga entre as quatro primeiras na classificação da WNBA.

Embora as contratações de Alanna Smith e Courtney Williams pelo Minnesota Lynx não tenham sido tão anunciadas na época, as jogadoras provaram ser peças-chave, já que Minnesota subiu da sexta para a terceira posição na classificação, resultando no triunfo da Commissioner’s Cup sobre o Liberty.

Vamos analisar as maiores movimentações da agência livre no inverno passado, que também apresentam dois jogadores que restabeleceram suas carreiras depois de passar todo o ano de 2023 fora da liga. Estamos olhando apenas para jogadores que mudaram de time como agentes livres, em vez daqueles (como Stewart) que renovaram o contrato, e não aqueles (como Kahleah Copper do Phoenix Mercury) que se mudaram por meio de troca. Com isso em mente, aqui estão meus cinco principais agentes livres de impacto – além de algumas menções honrosas que quase perderam o corte.

1. Nneka Ogwumike, tempestade de Seattle

2. Skylar Diggins-Smith, Tempestade de Seattle

É impossível separar Diggins-Smith e Ogwumike em termos de seu impacto transformador em uma franquia Storm construindo uma nova identidade em torno do remanescente Jewell Loyd após a aposentadoria de Sue Bird e a partida de Stewart para Nova York. Com Diggins-Smith começando todos os 29 jogos como armador e com uma média de 6,4 assistências, a maior da carreira, e Ogwumike ganhando uma nona aparição no All-Star, Seattle igualou o total do ano passado de 11 vitórias em apenas 17 jogos.

Ogwumike, que tem uma média de 17,2 pontos e 7,8 rebotes enquanto se aproxima de uma alta na carreira em cestas de 3 pontos, foi o único All-Star a mudar de time na agência livre na última offseason. Enquanto isso, Diggins-Smith preencheu um enorme buraco para o Storm na posição de armador, e é um fator-chave para Seattle melhorar da segunda maior taxa de turnover da WNBA há um ano para a terceira menor até agora nesta temporada.

Diggins-Smith e Ogwumike são peças-chave de uma das principais escalações iniciais da liga. O atual grupo inicial do Storm com Jordan Horston como ala tem o terceiro melhor plus-minus (plus-77) da WNBA nesta temporada, atrás apenas daqueles de Minnesota e Nova York, de acordo com o WNBA Advanced Stats.

3. Alanna Smith, lince de Minnesota

Assim como Seattle, o Lynx adicionou titulares em duas posições na agência livre para o que tem sido a WNBA melhor escalação em termos de mais-menos brutos nesta temporada (mais-145). Nenhuma outra escalação superou os oponentes por três dígitos. Embora Williams tenha estabilizado a posição de armador de Minnesota depois que Cheryl Reeve passou por opções em campanhas recentes, Smith tem sido a maior razão pela qual o Lynx se elevou à disputa pelo título.

Alanna Smith tem uma média de 11,0 pontos (acima dos 9,2 em 2023) e 3,3 assistências (acima dos 1,8) nesta temporada, enquanto acerta 43,5% de cestas de três pontos (acima dos 29,4%) em 2024. David Sherman/NBAE via Getty Images

Depois que Smith passou de reserva de carreira — ela começou apenas um jogo em suas quatro primeiras campanhas na WNBA — para titular em tempo integral no Chicago Sky, terminando em terceiro na votação de Jogadora Mais Aprimorada, havia compreensivelmente algumas dúvidas se ela conseguiria manter esse nível. Em vez disso, ela melhorou, com médias de pontos (11,0), assistências (3,3) e bloqueios (1,7) por jogo em Minnesota. Isso pode fazer de Smith uma candidata a Jogadora Mais Aprimorada novamente nesta temporada.

Com uma média de 43,5% de suas tentativas de 3 pontos, Smith se tornou a rara jogadora de quadra da WNBA capaz de esticar a quadra no ataque e proteger o aro na defesa. Ela é a única jogadora no clube 40/40 de bloqueios e 3s da liga, o que apenas 11 jogadoras na história da liga haviam conseguido antes desta temporada, de acordo com Stathead.com.

Desde que obteve uma média de 17,4 pontos por jogo como novata no Wubble de 2020 e terminou em segundo lugar na votação de Novata do Ano, Carter ganhou mais manchetes fora das quadras do que dentro delas, jogando apenas 35 partidas combinadas em 2021 e 2022 antes de passar todo o ano de 2023 fora da WNBA.

Trazida de volta à liga pela nova treinadora da Sky, Teresa Weatherspoon, Carter prosperou, jogando o melhor basquete de sua carreira. Uma das primeiras candidatas ao prêmio de Sexta Jogadora, Carter tem uma média de 21,1 pontos por jogo desde que entrou para a escalação titular, e prosperou particularmente com Lindsay Allen por perto para lidar com as tarefas de criação de jogadas principais.

Com Chicago no meio de uma queda pós-olímpica, tendo ido 1-4 desde o intervalo, o jogo de Carter pode não se traduzir em uma vaga nos playoffs nesta temporada. Mas o jogador de 25 anos, que será um agente livre restrito na próxima offseason, dá ao Sky uma peça fundamental no perímetro para acompanhar as titulares novatas Kamilla Cardoso e Angel Reese.

Assim como Carter, Charles passou a temporada de 2023 na lateral do campo após passagens curtas pelo Phoenix Mercury e Storm terminaram infelizes. Contratada por Atlanta, Charles está de volta acumulando double-doubles — seus 12 ficaram em sexto lugar na WNBA, e todas as outras jogadoras com pelo menos 10 foram All-Star. Seus 14,4 pontos por jogo ficaram em terceiro lugar no Dream.

Depois que lesões descarrilaram a primeira metade da temporada de Atlanta, o Dream está 3-1 desde a pausa e lutando pela última vaga nos playoffs da WNBA. E Charles continua a fazer história. Tendo entrado na temporada em quarto lugar na pontuação da carreira, ela passou Tamika Catchings e, mais recentemente, Tina Thompson para chegar ao segundo lugar na tabela de classificação, atrás de Diana Taurasi.

Menções honrosas (ordem alfabética)

Jordin Canadá, Atlanta Dream: Limitado a apenas quatro jogos antes da pausa olímpica por um par de lesões, o Canadá está de volta saudável e mostrando por que Atlanta negociou Aari McDonald e trocou escolhas de primeira rodada para tirá-la do Los Angeles Sparks como uma jogadora principal durante a agência livre. O Canadá tem uma média de 11,2 pontos, 6,4 assistências e 2,2 roubos de bola desde a pausa.

Natasha Cloud, Phoenix Mercury: Cloud tem sido tudo o que o Mercury esperava, com média de 6,8 assistências por jogo para ficar em terceiro na WNBA enquanto defende várias posições na outra ponta. A classificação defensiva do Phoenix é 7,0 pontos por 100 posses menor com Cloud em quadra.

Stefanie Dolson, Místicos de Washington: Depois de atuar como reserva na temporada passada em Nova York, Dolson começou todos os 29 jogos, com média de 10,0 pontos — a maior desde sua única aparição no All-Star em 2017 — e 2,9 assistências, quase dobrando sua melhor marca na carreira, com 59 cestas de três pontos.

Courtney Williams, Minnesota Lynx: Tendo surgido como armadora na temporada passada em Chicago, Williams continua a desempenhar um papel de preparação para o Lynx, liderando o time com 5,5 assistências por jogo. As 47 cestas de 3 pontos, as melhores da carreira de Williams com o Sky, no entanto, não foram transferidas. Ela fez apenas 19 cestas de 3 pontos até agora.