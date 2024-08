Quais outros benefícios você pode obter com o SSDI? Isto é o que você precisa saber

EUSe você não puder trabalhar devido a incapacidades de longo prazo ou permanentes, considere solicitar o Seguro de Invalidez da Previdência Social (SSDI). Este programa federal oferece suporte financeiro mensal para aqueles que atender aos requisitos de elegibilidade.

Compreendendo os benefícios do SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Cidadãos com Deficiência

SSDI pode ser uma fonte de renda vital, mas pode não cobrir todas as suas necessidades. Em fevereiro de 2023, o benefício mensal médio era de US$ 1.686. Muitos beneficiários descobrem que precisam de suporte financeiro extra. Felizmente, os beneficiários do SSDI e suas famílias podem ser elegíveis para benefícios adicionais.

Benefícios para a família

Quando você recebe o SSDI, alguns dos membros da sua família também pode obter benefícios com base no seu histórico de trabalho. Os membros da família elegíveis incluem:

Seu cônjuge

Um ex-cônjuge

Crianças menores de 18 anos

Filhos adultos incapacitados antes dos 22 anos

Cada membro da família pode receber até 50% do seu prêmio SSDI. No entanto, a Administração da Previdência Social (SSA) limita o benefício familiar total entre 150% e 180% do seu prêmio. Os benefícios de um cônjuge divorciado não afetarão esse teto familiar.

Plano de saúde

Os beneficiários do SSDI também podem acessar o seguro de saúde por meio do Medicare após um período de espera de dois anos. Você pode se inscrever em:

Seguro hospitalar Parte A

Parte B seguro médico

Parte D – Cobertura de medicamentos prescritos

Vantagens fiscais

Há benefícios fiscais para os beneficiários do SSDI. De acordo com o SSA, seus pagamentos do SSDI não são tributados se sua renda anual for inferior a US$ 25.000 (individual) ou $ 32.000 (casais). No entanto, se sua renda exceder esses limites, você pode dever impostos:

Solteiros com renda entre US$ 25.000 e US$ 34.000 podem pagar impostos sobre até 50% de seus benefícios.

Casais com renda entre US$ 32.000 e US$ 44.000 podem dever impostos de até 50% do seu SSDI.

Indivíduos que ganham mais de US$ 34.000 e casais que ganham mais de US$ 44.000 podem ser tributados em até 85% de seus benefícios do SSDI.

Se você tem renda e ativos limitados, pode se qualificar para o SSI além do SSDI, uma situação conhecida como “elegibilidade simultânea”. SSI fornece renda extra para pessoas com recursos limitados, incluindo idosos e pessoas com deficiência. A maioria dos beneficiários do SSI se qualifica devido a deficiências graves. O SSI é testado por recursos, exigindo ativos de no máximo $ 2.000 para indivíduos e $ 3.000 para casais.

Em 2024, a taxa de benefício federal do SSI é de US$ 943 por mês para uma pessoa solteira e US$ 1.415 para um casal. Alguns estados aumentam esse valor. No entanto, receber SSDI pode reduzir seus benefícios do SSI.

Outros benefícios

