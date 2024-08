Qual foi o impacto das mudanças nas regras da NFL de 2024 na pré-temporada?

No primeiro jogo da pré-temporada de 2024 da NFL, o Houston Texans e o Chicago Bears combinaram oito kickoffs no Hall of Fame Game anual. Sete deles foram retornados e apenas um foi para um touchback, uma demonstração clara da eficácia potencial do novo alinhamento de kickoffs da liga.

Com dois terços da pré-temporada completa, no entanto, uma visão mais sutil da mudança de regra surgiu. Dos 10 kickoffs no jogo da Semana 2 do Minnesota Vikings no Cleveland Browns, por exemplo, seis resultaram em touchbacks. Apenas três foram retornados.

Os resultados da pré-temporada de qualquer tipo devem sempre ser medidos em relação aos instintos dos treinadores de esconder a estratégia até a temporada regular. Mas houve uma quantidade razoável de experimentação genuína em antecipação a uma regra que tem o potencial de adicionar 1.000 jogadas adicionais à temporada regular e mudar significativamente a posição inicial média dos drives.

Vamos analisar mais de perto o que aprendemos até agora com a abordagem das equipes ao novo alinhamento, bem como diversas outras novas regras e políticas para a temporada de 2024.

O pontapé inicial: Não é mais uma jogada morta

Apesar de alguma variação jogo a jogo, a tendência geral neste verão tem sido clara. Depois que os times da NFL se combinaram para retornar 22% dos kickoffs e permitir que 73% terminassem em touchbacks na temporada regular de 2023, aqui está o que aconteceu em toda a liga na pré-temporada de 2024:

Tenha em mente que os kickoffs eram tipicamente retornados em taxas mais altas na pré-temporada do que durante a temporada regular sob a regra antiga. Mas mesmo assim, a taxa de retorno deste verão aumentou notavelmente de 63% neste ponto em 2023.

O retorno médio foi de 25 jardas, levando a um início de drive médio após kickoffs na linha de 28,3 jardas. Para contextualizar, nas duas primeiras semanas da pré-temporada de 2023, o início de drive médio após kickoffs foi a linha de 23,9 jardas.

A nova regra de início de jogo está sob análise durante a pré-temporada de 2024. Foto de Stephen Maturen/Getty Images

Esse aumento veio com mais variância também. Cerca de 20% dos drives após um kickoff começaram dentro da linha de 20 jardas, 41% entre 21 e 30 e 36% além das 30.

O aumento no total de retornos levou a mais jogadas importantes, com 11 retornos de pelo menos 40 jardas, em comparação com seis neste ponto na pré-temporada passada.

Mas houve um aumento notável nas bolas rebatidas na end zone, de 30% na Semana 1 para 40% na Semana 2. (Quase dois terços dos kickoffs caíram na área entre a linha de 20 jardas e a linha de gol, conhecida como “zona de aterrissagem”. Houve alguns chutes errados que resultaram em uma penalidade e a bola sendo vista na linha de 40 jardas; sete kickoffs caíram antes da linha de 20 jardas; e um saiu de campo.)

A nova regra coloca um touchback na linha de 30 jardas, gerando dúvidas sobre se os treinadores podem, em última análise, escolher a certeza de um touchback em vez da provável variação de um retorno. Dawn Aponte, diretora administrativa de futebol da liga, disse na segunda-feira que é “improvável” que a liga mova o touchback mais para cima para desincentivar ainda mais os kickoffs e disse que quaisquer outros ajustes potenciais ocorreriam nos próximos 7 a 10 dias, em vez de durante a temporada regular.

Como esperado, os kickers se envolveram em mais tackles. Eles foram creditados com uma assistência ou tackle solo aproximadamente uma vez a cada quatro jogos, em comparação com a taxa da temporada regular de 2023 de uma vez a cada 15 jogos.

O coordenador de equipes especiais dos Vikings, Matt Daniels, disse na semana passada que os titulares o procuraram para se envolver na cobertura de kickoff e retorno de kickoff, que agora é mais semelhante ao jogo de ataque versus defesa.

“O engraçado sobre isso é que quanto mais você trabalha esse novo pontapé inicial dinâmico”, disse Daniels, “você percebe o quão criativo você pode ser. Você percebe a lata de minhocas que isso pode abrir e o quanto de uma mudança de pessoal semanal isso pode realmente ser. Por um lado, você fica realmente, realmente animado. Mas, por outro lado, você pode ficar um pouco tímido ao mesmo tempo, também.”

Questionado sobre o quanto de sua criatividade estaria em exibição no jogo de pré-temporada do último sábado contra os Browns, Daniels sorriu e disse: “100% dela. Toda ela estará lá fora.”

Cinco dos sete kickoffs dos Vikings naquele dia foram para a end zone. Quatro terminaram em touchbacks, e os Browns retornaram três.

O tackle hip-drop: Nada para ver aqui (ainda)

A decisão dos donos da NFL de proibir o tackle hip-drop causou considerável consternação entre antigos e atuais jogadores e treinadores, cujas preocupações variavam de como seria um tackle legal daqui para frente até se os oficiais seriam capazes de identificar infrações em tempo real. Essas preocupações compreensíveis ofuscaram uma série de fatores atenuantes esperados, incluindo fortes indicações de oficiais da NFL de que as faltas provavelmente seriam identificadas pelo escritório da liga — e resultariam em cartas de advertência ou multas — em revisões pós-jogo em vez de por meio de bandeiras.

jogar 1:57 Goodell e McAfee discutem a segurança dos jogadores e a nova regra de tackle de queda de quadril O comissário da NFL Roger Goodell se junta a Pat McAfee para discutir novas regras de tackle para a próxima temporada.

A liga seguiu a mesma abordagem que usa para impor a regra do capacete, introduzida pela primeira vez em 2018, que proíbe os jogadores de fazer contato forçado com o capacete ou máscara facial. Isso provavelmente explica por que não houve uma única bandeira lançada para um tackle de hip-drop durante a pré-temporada. Se e quando uma penalidade ocorrer, os fãs que assistem ao jogo provavelmente não perceberão, pois os árbitros provavelmente usam uma identificação genérica ao anunciá-la. (O uso de penalidades de capacete agora é anunciado como “violência desnecessária” ou “falta pessoal”.)

Outra razão pela qual a bandeira de queda do quadril tem sido amplamente invisível é que a regra é escrita para abordar apenas a maneira mais óbvia de ser visível: quando um jogador “se alivia girando e abaixando os quadris e/ou a parte inferior do corpo, pousando e prendendo a(s) perna(s) do corredor no joelho ou abaixo dele.” Em outras palavras, o jogador deve deixar os pés como alavanca para derrubar o portador da bola para que isso seja qualificado como uma falta. Se o jogador permanecer de pé, ou no chão, e tentar derrubar um jogador adversário com a mesma técnica, continuará sendo uma tentativa de tackle legal.

Novos modelos de capacetes mais populares que os Guardian Caps

Após dois anos de uso limitado, a NFL expandiu seu mandato de campo de treinamento para Guardian Caps — acolchoamento de espuma que se prende ao exterior dos capacetes — para todas as posições, exceto quarterbacks e especialistas. E, pela primeira vez, permitiu que os jogadores os usassem durante os jogos.

Como parte dessa mudança de regra, a NFL e a NFL Players Association concordaram em isentar quaisquer jogadores que usem um dos seis modelos de capacete que, segundo eles, oferecem proteção igual ou melhor do que os Guardian Caps. Cerca de 200 jogadores mudaram para um desses modelos neste verão, de acordo com Jeff Miller, vice-presidente executivo de comunicações, relações públicas e políticas da NFL.

Enquanto isso, alguns jogadores usaram os Guardian Caps em jogos de pré-temporada.

A exigência do boné de guardião é focada nos campos de treinamento e práticas de pré-temporada porque pesquisas anteriores mostraram que uma quantidade desproporcional de concussões foi sofrida durante esse período em anos anteriores.

Pré-temporada tranquila na frente do replay

A NFL continua sua lenta expansão do replay nesta temporada. Especificamente, permitirá que os oficiais de replay revisem dois novos aspectos do jogo: se um passador está caído por contato ou fora de campo antes de um arremesso, e se o relógio do jogo expirou antes de um snap.

Não há indicações de que qualquer uma das opções tenha sido usada neste verão, mas em um sentido mais amplo, elas representam a abordagem atual da liga para o replay. Os proprietários resistiram aos apelos para tornar todas as jogadas revisáveis. Nem quiseram revisar as bandeiras de penalidade, exceto por um experimento de um ano em 2019 com interferência de passe. Em vez disso, eles estão adicionando lentamente ao menu conforme garantido, enquanto também usam o programa de assistência de vídeo — oficiais de replay comunicando rapidamente um erro ao árbitro — para abordar circunstâncias claras e óbvias para reverter uma chamada.