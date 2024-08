Quatro jogadores do Ohio State na pré-temporada do AP All-America 1st team

O safety Caleb Downs, do Ohio State, uma das transferências de destaque dos Buckeyes, e três de seus novos companheiros de equipe foram selecionados para a pré-temporada da equipe All-America, anunciada pela Associated Press na segunda-feira.

Downs, que foi um segundo time All-American como calouro do Alabama na temporada passada, foi acompanhado pelo guarda Donovan Jackson, o recebedor Emeka Egbuka e o cornerback Denzel Burke para dar ao Ohio State o maior número de seleções para o primeiro time. O running back TreVeyon Henderson e o defensive lineman Tyleik Williams formaram o segundo time para dar aos Buckeyes seis seleções no total, também o maior número de qualquer time.

O número 1 Georgia e o número 9 Michigan tiveram três jogadores escolhidos para o primeiro time cada. O quarterback Carson Beck foi acompanhado pelo companheiro de guarda dos Bulldogs, Tate Ratledge, e pelo defensive back Malaki Starks, também um primeiro time All-American no ano passado.

Os atuais campeões nacionais Wolverines são representados pelo tight end Colston Loveland, pelo defensive tackle Mason Graham e pelo cornerback Will Johnson.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O número 5 do Alabama colocou duas transferências no primeiro time, o centro Parker Brailsford (Washington) e o chutador Graham Nicholson (Miami [Ohio]).

O número 7 Notre Dame e o número 13 LSU também tiveram duas seleções para o primeiro time.

O Fighting Irish teve o defensive tackle Howard Cross III e o safety Xavier Watts selecionados. Watts também foi um All-American na temporada passada e Cross fez parte do segundo time em 2023. Os Tigers foram representados pelo tackle Will Campbell e pelo linebacker Harold Perkins Jr. no primeiro time.

O número 3 Oregon colocou três jogadores no segundo time, incluindo o quarterback Dillon Gabriel, um jogador do sexto ano que foi transferido de Oklahoma depois de começar sua carreira na UCF.

Primeira equipe por conferência

SEC — 10.

Dez Grandes — 8.

ACC — 4

Grande 12 — 3

Independente — 2.

Primeira equipe (o ofensa)

Quarterback — Carson Beck, quinto ano, Geórgia.

Running backs — Ollie Gordon II, terceiro ano, Oklahoma State; Omarion Hampton, terceiro ano, Carolina do Norte.

Tackles — Will Campbell, terceiro ano, LSU; Kelvin Banks Jr., terceiro ano, Texas.

Guardas — Donovan Jackson, quarto ano, Ohio State; Tate Ratledge, quinto ano, Georgia.

Centro — Parker Brailsford, terceiro ano, Alabama.

Tight end — Colston Loveland, terceiro ano, Michigan.

Wide receivers — Luther Burden III, terceiro ano, Missouri; Tetairoa McMillan, terceiro ano, Arizona; Emeka Egbuka, quarto ano, Ohio State.

Jogador polivalente — Travis Hunter, terceiro ano, Colorado.

Chutador — Graham Nicholson, quarto ano, Alabama.

Primeira equipe (defesa)

Edge — James Pearce Jr., terceiro ano, Tennessee; Ashton Gillotte, quarto ano, Louisville.

Tackles — Mason Graham, terceiro ano, Michigan; Howard Cross III, sexto ano, Notre Dame.

Linebackers — Harold Perkins Jr., terceiro ano, LSU; Jay Higgins, quinto ano, Iowa; Barrett Carter, quarto ano, Clemson.

Cornerbacks — Will Johnson, terceiro ano, Michigan; Denzel Burke, quarto ano, Ohio State.

Seguranças — Malaki Starks, terceiro ano, Geórgia; Caleb Downs, segundo ano, Ohio State.

Defensor — Xavier Watts, quinto ano, Notre Dame.

Apostador — Alex Mastromanno, quinto ano, Florida State.

Segunda equipe (o ofensa)

Quarterback — Dillon Gabriel, sexto ano, Oregon.

Running backs — TreVeyon Henderson, quarto ano, Ohio State; Ashton Jeanty, terceiro ano, Boise State

Tackles — Ajani Cornelius, quinto ano, Oregon; Aireontae Ersery, quinto ano, Minnesota.

Guardas — Tyler Booker, terceiro ano, Alabama; Dylan Fairchild, quarto ano, Geórgia.

Centro — Cooper Mays, quinto ano, Tennessee.

Tight end — Mitchell Evans, quarto ano, Notre Dame.

Wide receivers — Tez Johnson, quinto ano, Oregon; Tre Harris, quinto ano, Mississippi; Ricky White III, quinto ano, UNLV.

Jogador polivalente — Zachariah Branch, segundo ano, Sul da Califórnia.

Chutador — Andres Borregales, quarto ano, Miami.

Segundo time (defesa)

Edge — Nic Scourton, terceiro ano, Texas A&M; Abdul Carter, terceiro ano, Penn State.

Tackles — Tyleik Williams, quarto ano, Ohio State; Deone Walker, terceiro ano, Kentucky.

Linebackers — Danny Stutsman, quarto ano, Oklahoma; Jason Henderson, quarto ano, Old Dominion; Nick Martin, quarto ano, Oklahoma State.

Cornerbacks — Benjamin Morrison, terceiro ano, Notre Dame; Sebastian Castro, sexto ano, Iowa.

Seguranças — Dillon Thieneman, segundo ano, Purdue; Billy Bowman, quarto ano, Oklahoma.

Defensor — Ricardo Hallman, quarto ano, Wisconsin.

Apostador — James Ferguson-Reynolds, terceiro ano, Boise State.