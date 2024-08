Quem é Ashley Stevenson? A modelo gostosa que Marcus Jordan pode estar namorando após terminar com Larsa Pippen

EUParece que Marcus Jordan, filho da lenda do basquete Michael Jordan, tem um novo interesse romântico em sua vida. Esta semana, o rapaz de 31 anos foi flagrado na França com uma linda Modelo do Instagram chamada Ashley Stevensone suas interações sugerem que eles são mais do que apenas amigos.

De acordo com os relatos, os dois foram vistos se aconchegando no Bâoli Cannes, uma boate popular na Riviera Francesa. Em um vídeo, Stevenson foi visto acariciando a parte interna da coxa de Jordan enquanto eles estavam sentados juntos, ambos sorrindo de orelha a orelha. Jordan também compartilhou alguns vídeos em sua própria página do Instagram, indicando que estava gostando da companhia de sua nova companheira.

Marcus Jordan e a modelo Ashley Stevenson aproveitam uma noite glamorosa em Cannes

“Os dois sentaram-se um ao lado do outro em uma mesa – e em um momento, ela acariciou a parte interna da coxa dele enquanto eles sorriam de orelha a orelha para uma câmera.“, afirma o relatório.

A dupla foi vista vagando pela França com um grupo de amigos, o que sugere que isso é mais do que apenas um encontro casual.Nenhuma informação sobre como os dois se conheceram — mas Stevenson e Jordan foram vistos vagando pela França durante esta semana com um grupo de amigos… indicando que isso provavelmente é muito mais do que apenas um encontro casual.“, observa o artigo.

O relacionamento de Marcus com Larsa era assunto de tabloide

O relacionamento anterior de Jordan com Larsa Pippen, uma estrela de reality show, terminou há alguns meses, após dois anos de namoro. No entanto, parece que ele seguiu em frente e agora está explorando uma nova conexão romântica com Stevenson.

Quanto a Larsa, ela tem se mantido ocupada desde o término, concentrando-se em sua boa forma e passando tempo com os amigos.Quanto a Larsa, ela também tem feito mudanças desde o término… indo à academia, aproveitando o sol de Miami Beach e passando tempo com os amigos.“, afirma o relatório.

No geral, parece que Marcos Jordânia encontrou um novo interesse amoroso em Ashley Stevensone os dois têm aproveitado a companhia um do outro durante o tempo que passaram na França. Será interessante ver como esse novo relacionamento se desenvolverá nas próximas semanas e meses.