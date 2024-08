Queniana Beatrice Chebet vence os 5.000m femininos nas Olimpíadas

PARIS — A queniana Beatrice Chebet conquistou a medalha de ouro nos 5.000 metros olímpicos femininos ao correr para casa para reivindicar o título após uma performance exemplar na segunda-feira, enquanto sua compatriota Faith Kipyegon foi inicialmente desclassificada após terminar em segundo e depois reintegrada para reivindicar a medalha de prata.

Chebet venceu com um tempo de 14 minutos e 28,56 segundos, com a holandesa Sifan Hassan (14:30,61) inicialmente conquistando a prata e a italiana Nadia Battocletti bronze (14:31,64). Após a reintegração, Hassan foi rebaixada para o bronze.

Chebet teve um desempenho emocionante e conquistou a primeira medalha para seu país nas Olimpíadas de Paris, sorrindo amplamente ao cruzar a linha de chegada após uma apresentação exaustiva.

A campeã mundial Kipyegon terminou em segundo em 14:29.60, mas foi brevemente desclassificada após um choque com o recordista mundial etíope Gudaf Tsegay na penúltima volta. Ela foi reintegrada após apelação.

Chebet, campeã mundial de 2022 em Eugene e medalhista de bronze em Budapeste no ano passado, assumiu a liderança e acompanhou Kipyegon durante boa parte da corrida antes de ultrapassá-la na curva final.

Ela manteve a calma quando Kipyegon colidiu no início da penúltima volta com Tsegay, que fez uma careta, mas continuou e acelerou a partir daí.

A campeã de Tóquio, Hassan, estava em quinto lugar na reta final dos 400 metros e se esforçou para tentar manter sua coroa olímpica, disparando, mas não conseguiu igualar a velocidade das quenianas na curva final.

Chebet abraçou e comemorou com Kipyegon enquanto a dupla vestia bandeiras do Quênia sob aplausos calorosos do lotado Stade de France.

No entanto, parecia que Kipyegon não se juntaria a ela no pódio, pois seu nome desapareceu da lista de resultados e ela foi marcada como desclassificada, acabando com a alegria.

“Estou muito triste por Faith e espero que a justiça seja feita. Porque Faith não fez nada de ruim”, Chebet disse aos repórteres antes do anúncio da reintegração. “Acho que ela vai conseguir [the medal] no fim.”

Hassan ficou olhando de soslaio para um monitor que mostrava os resultados enquanto Battocletti assistia a uma cena confusa minutos após a corrida.

“Estou feliz por vocês. Por mim, não me importo”, disse Hassan.

A holandesa dará continuidade à exaustiva campanha em Paris, tendo os 10.000 metros e a maratona como próximos itens de sua agenda.

“É a minha loucura, eu só quero completá-la. Eu sei que as pessoas fizeram [three events] antes, mas não nos 10.000 metros e na maratona. Estou muito curioso”, disse Hassan.

“Eu poderia subir ao pódio? Eu poderia até mesmo completar [the races]”Estou tentando lutar comigo mesmo.”

A Reuters contribuiu para esta história.