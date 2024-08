Quincy Hall vem de trás nos 400, ganha ouro olímpico para os EUA

SAINT-DENIS, França — Quincy Hall se tornou o mais novo americano a eletrizar o atletismo olímpico com uma recuperação inesperada na quarta-feira à noite, saindo de muito atrás nos 400 metros para alcançar três corredores e conquistar a medalha de ouro.

Hall, enterrado na quarta posição enquanto os corredores contornavam a última curva, ultrapassou o corredor por fora, depois mais dois por dentro para cruzar a linha em 43,40 segundos, o quarto tempo mais rápido de todos os tempos, e então foi para a pista fazer anjos de neve para comemorar.

“Eu tenho determinação”, disse Hall. “Foi isso que me levou até aquela linha. Muita mágoa, muita dor.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Hall venceu o britânico Matthew Hudson-Smith por 0,04 segundos — agora o quinto tempo mais rápido da história — e Muzala Samukonga, da Zâmbia, terminou em terceiro, ficando com o bronze.

Hall é o primeiro americano desde LaShawn Merritt em 2008 a capturar o ouro na corrida de uma volta. Sua vitória veio uma noite depois que o americano Cole Hocker veio de muito atrás no final para vencer os favoritos nos 1.500 metros masculinos.

Adicione a isso Noah Lyles, cuja única vantagem na emocionante prova dos 100 metros veio quando ele cruzou a linha de chegada, e esses americanos estão se tornando ótimos garotos que retornam.

A vitória de Hall veio cerca de uma hora depois de Lyles avançar para a final dos 200 metros, apesar de terminar em segundo para Letsile Tebogo em sua semifinal. Lyles correrá na final na quinta-feira.

Hall, o jovem de 26 anos que cria cães e adora andar a cavalo, ficou fora da disputa em uma corrida que envolve ritmo e, na maioria das vezes, o problema é ir rápido demais, cedo demais.

Ele estava 5 metros atrás de Hudson-Smith e da campeã de 2012, Kirani James, ambas à sua esquerda, e enquanto contornavam a curva final, ele estava ganhando terreno de Jareem Richards, do lado de fora, para o que parecia ser uma boa batalha pelo bronze.

No final, James e Richards eram apenas considerações tardias, Hall estava colocando o peito na linha para vencer o britânico e Samukonga também surgiu do nada para ficar em terceiro.

“Acabei de ganhar. Acabou”, disse Hall. “Nos próximos quatro anos, posso dizer que sou campeão olímpico.”

Também na pista na quarta-feira, Soufiane El Bakkali defendeu seu ouro nos 3.000 metros com obstáculos masculino, conquistando a primeira medalha do Marrocos nos Jogos.

El Bakkali registrou um tempo de 8 minutos e 6,05 segundos para se tornar o primeiro vencedor consecutivo do evento desde o finlandês Volmari Iso-Hollo em 1932 e 1936.

O americano Kenneth Rooks correu seu melhor tempo pessoal de 8:06.41 para ganhar a medalha de prata, enquanto o queniano Abraham Kibiwot ficou com o bronze.

Rooks tinha a liderança indo para a reta final e estava procurando uma grande reviravolta, mas El Bakkali o ultrapassou. Rooks ainda bateu seu recorde pessoal em quase 9 segundos para capturar a segunda prata em três Olimpíadas no evento para a América.

O recordista mundial etíope Lamecha Girma sofreu uma queda tardia após bater em uma das barreiras. Ele caiu com força na pista e foi carregado em uma maca.

Anteriormente, o jamaicano Roje Stona ganhou o ouro no lançamento de disco masculino com um lançamento recorde olímpico de 70 metros, derrotando o lituano Mykolas Alekna, recordista mundial que esperava seguir os passos do pai e se tornar campeão olímpico.

Alekna, de 21 anos, cujo arremesso de 69,97 metros quebrou a marca do pai, teve que se contentar com a prata, enquanto o australiano Matthew Denny, que terminou em quarto lugar em Tóquio, ficou com o bronze.

No salto com vara feminino, a australiana Nina Kennedy conquistou a medalha de ouro, ultrapassando a barra a 4,90 metros e derrotando a americana Katie Moon, que conquistou o ouro em Tóquio e dividiu o título com Kennedy no campeonato mundial deste ano.

Moon saltou 4,85 metros e conquistou a prata, enquanto a canadense Alysha Newman ultrapassou a mesma altura, mas ganhou o bronze devido a mais saltos errados.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.