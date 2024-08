Rafael Nadal desiste do US Open e diz que Laver Cup é o próximo evento

Rafael Nadal desistiu do US Open na quarta-feira, tornando-se o terceiro torneio do Grand Slam que ele perde nesta temporada e levantando mais questões sobre seu futuro no tênis aos 38 anos.

Nadal escreveu nas redes sociais que sentirá falta “daquelas sessões noturnas eletrizantes e especiais” no Arthur Ashe Stadium, “mas não acho que conseguirei dar 100% desta vez”.

Ele acrescentou que seu próximo evento será a Laver Cup, em Berlim, de 20 a 22 de setembro. Nadal se juntou a Roger Federer em uma partida de duplas naquele evento em 2022, quando Federer jogou pela última vez antes de sua aposentadoria.

Olá a todos, estou escrevendo hoje para informar que decidi não competir no US Open deste ano, um lugar de onde tenho memórias incríveis.

Sentirei falta daquelas sessões noturnas eletrizantes e especiais em Nova York, no Ashe, mas acho que não conseguirei dar 100% dessa vez.

Obrigado… foto.twitter.com/FluGRWUzIp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 7 de agosto de 2024

O anúncio de Nadal não foi uma grande surpresa. Sim, ele estava na lista oficial de inscritos divulgada no mês passado para Nova York, mas isso foi mais uma formalidade do que qualquer coisa e não impediu o campeão de 22 majors de se retirar a qualquer momento antes do início da competição em 26 de agosto.

Além disso, Nadal telegrafou essa notícia há uma semana, depois que sua participação nas Olimpíadas de 2024 pela Espanha terminou com uma derrota nas quartas de final em duplas ao lado de Carlos Alcaraz. Isso se seguiu a uma derrota na segunda rodada em simples para o rival Novak Djokovic, que deixou Paris com a medalha de ouro masculina.

Quando lhe perguntaram sobre jogar no US Open, Nadal fez uma pausa antes de responder.

“Parece que não. Mas vou deixar você saber em breve”, ele disse. “Para mim, agora, não posso lhe dar uma resposta clara. Preciso de algum tempo, mas para mim, [it] parece difícil.”

Nadal não anunciou nada sobre uma possível aposentadoria, mas dada sua idade e um histórico recente de lesões — incluindo cirurgia no quadril em 2023 e problemas musculares abdominais em 2024 que limitaram seu número de partidas nas últimas duas temporadas — parece seguro dizer que ele provavelmente não tem muito mais a perder.

Ele é tetracampeão do US Open, tendo conquistado os títulos em 2010, 2013, 2017 e 2019. Mas a ausência desta vez significa que ele ficará de fora do torneio de quadra dura em quatro dos últimos cinco anos; a exceção foi 2022, quando perdeu na quarta rodada para Frances Tiafoe.

Em 2023, Nadal machucou o quadril durante o Aberto da Austrália em janeiro e foi forçado a pular o Aberto da França, Wimbledon e o Aberto dos EUA. Este ano, ele machucou um músculo perto do quadril durante um evento de preparação antes do Aberto da Austrália, então ele ficou de fora. Ele então jogou no Aberto da França em maio, mas perdeu na primeira rodada para o eventual segundo colocado Alexander Zverev. Nadal optou por pular Wimbledon no mês passado para não ter que administrar a transição do saibro em Roland Garros para a grama no All England Club, antes de retornar ao saibro para as Olimpíadas.

Nadal detém um recorde de 14 títulos do Aberto da França, e dois de Wimbledon e do Aberto da Austrália. Seus dois troféus de Grand Slam mais recentes chegaram em 2022, em Melbourne em janeiro e em Paris em junho, colocando-o à frente de Roger Federer pelo então recorde de 20 títulos de Grand Slam para um homem.

Federer anunciou sua aposentadoria quando tinha 41 anos no final da temporada de 2022, pouco antes de se despedir ao se juntar a Nadal em uma partida de duplas na Laver Cup. Ambos foram superados na contagem de Grand Slam por Djokovic, que chegou a 24 ao vencer o US Open do ano passado.

A US Tennis Association disse que o lugar de Nadal no torneio seria ocupado por Mackie McDonald, o americano que é o número 93, tornando-o o homem mais bem classificado ainda não no campo. McDonald derrotou Nadal no Aberto da Austrália de 2023.

O sorteio para definir as chaves do US Open de 2024 está marcado para 22 de agosto.