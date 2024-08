Raheem Sterling busca clareza após omissão do elenco do Chelsea

Raheem Sterling quer clareza sobre seu futuro no Chelsea depois de ter ficado de fora da equipe na derrota por 2 a 0 para o Manchester City na estreia da Premier League no domingo.

O jogador de 29 anos jogou em todas as seis partidas durante a turnê de pré-temporada do clube nos Estados Unidos, mas foi omitido do elenco para a primeira partida competitiva de Enzo Maresca no comando do Stamford Bridge.

Maresca, que chamou a decisão de deixar Sterling de fora de uma decisão técnica, havia chamado o jogador da seleção inglesa de “jogador importante”, com a expectativa de que ele fizesse parte de seus planos, apesar das especulações que o vinculavam a uma possível transferência do Chelsea.

Após a partida, Maresca reiterou seus comentários pré-jogo, mas disse que devido ao tamanho do elenco alguns jogadores teriam que sair.

“Não sei”, disse Maresca. “A única coisa que posso dizer é que foi uma decisão técnica e no dia seguinte, vamos querer sentar e esclarecer a situação, mas não é nada mais do que isso.

“Para todos os jogadores, eles são jogadores do Chelsea. Se eles forem jogadores do Chelsea, então tentaremos usá-los, mas não mais do que decisão técnica.

Raheem Sterling ficou de fora da escalação do Chelsea para a estreia na Premier League. Foto de Eddie Keogh/Getty Images

“Eu quero Raheem Sterling, mas quero todos os 30 jogadores que temos. Mas não há espaço para todos eles. Então, para alguns deles, eles têm que sair.”

Fontes disseram à ESPN que a Juventus está entre os clubes interessados ​​nos serviços do atacante.

Quando abordado antes do jogo pela ESPN para comentar a ausência de domingo, o acampamento de Sterling emitiu a seguinte declaração: “Raheem Sterling tem contrato com o Chelsea Football Club pelos próximos três anos.

Ele retornou à Inglaterra duas semanas antes para conduzir o treinamento individual e teve uma pré-temporada positiva com o novo treinador, com quem desenvolveu um bom relacionamento de trabalho.

“Ele está comprometido, como sempre, em entregar o mais alto nível para o Chelsea FC e os fãs, pelos quais ele tem grande consideração, e dada sua inclusão no material oficial pré-jogo do clube esta semana, nossa expectativa era que Raheem estivesse envolvido na partida deste fim de semana de alguma forma.

“Como acampamento, sempre tivemos um diálogo positivo com, e garantia do, Chelsea FC em relação ao futuro de Raheem no clube, então estamos ansiosos para obter clareza sobre a situação. Até lá, continuaremos a apoiar o desejo de Raheem de começar a nova temporada positivamente.”

Sterling chegou ao Chelsea vindo do Manchester City em julho de 2022 por £ 47,5 milhões (US$ 61,5 milhões) e fez 81 partidas em todas as competições, marcando 19 gols.

O Chelsea está em negociações com o Atlético de Madrid para contratar o atacante João Félix em um acordo que, se concluído, pode levar Conor Gallagher ao clube da LaLiga em uma transação separada de £ 34 milhões.