Raiders anunciarão QB titular após o 2º jogo da pré-temporada

HENDERSON, Nevada — Com Aidan O’Connell e Gardner Minshew disputando uma vaga de quarterback, o técnico do Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, disse que o objetivo é anunciar um titular após o próximo jogo de exibição do time, em casa no sábado contra o Dallas Cowboys.

“Temos que nos preparar para jogar futebol americano, e acho que já temos vídeos suficientes”, disse Pierce no domingo, um dia após a derrota do time por 24 a 23 para o Minnesota Vikings.

“Teremos dois jogos aqui [by then] para avaliar ambos os quarterbacks e ver como eles vão jogar.”

O’Connell começou a abertura da pré-temporada em Minnesota e jogou um quarto, completando 7 de 9 passes para 76 jardas, liderando os Raiders em um drive de 83 jardas e 15 jogadas que tirou 7:42 do relógio e resultou em um field goal.

Ele liderou os Raiders da linha de 4 jardas até a linha de 3 jardas dos Vikings antes de sofrer um sack de 10 jardas na terceira descida e gol, depois que o left tackle Andrus Peat foi derrotado por Dallas Turner.

“Foi um ótimo trabalho para nós”, disse O’Connell, uma escolha de quarta rodada do draft de 2023 que começou 10 jogos pelos Raiders na temporada passada e teve um desempenho de 5-5 como titular novato.

“Nós obviamente praticamos [being] “com backup, mas para entrar em um ambiente de jogo na estrada, e ficou bem barulhento, tive que usar uma cadência silenciosa bastante, então sim, ótimo trabalho para nós.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Minshew, enquanto isso, jogou quatro séries no segundo quarto e lançou para 117 jardas, completando 6 de 12 tentativas, com um passe para TD de 20 jardas para DJ Turner. Ele também teve uma corrida de 7 jardas para um primeiro down.

“Estamos competindo pela função de ajudar os Raiders”, disse Minshew, que assinou um contrato de dois anos, no valor de US$ 25 milhões, com US$ 15 milhões garantidos, em março.

“Eu nunca estive em um time onde um quarterback joga o tempo todo. Haverá uma oportunidade, e nós dois temos que aguentar firme e liderar o ataque quando estivermos lá.”

Os Raiders lideravam por 20-7 no intervalo, e nem O’Connell nem Minshew jogaram depois do intervalo. Espera-se que eles joguem um quarto cada contra os Cowboys.

“Achei que os dois caras foram eficientes”, disse Pierce. “Houve algumas oportunidades que Minshew fez no campo que foram realmente boas… quando é um pocket limpo, cara, você pode ver o que esse ataque pode ser com os dois caras.

“Mas eu achei que eles realmente fizeram um bom trabalho nas operações. Tivemos um atraso no jogo [penalty] com Gardner que precisamos limpar, mas eu acho que Aidan fez um trabalho muito bom de ser apoiado na zona vermelha. E Gardner, exercício de dois minutos. Tudo o que queríamos tirar da pré-temporada [Game 1]nós conseguimos.”

Os Raiders também terão de volta uma de suas principais armas ofensivas esta semana: o recebedor Davante Adams.

O três vezes All-Pro do primeiro time deixou o time no campo de treinamento em Costa Mesa depois de seis treinos (ele perdeu os últimos cinco treinos e o jogo em Minnesota) para retornar a Las Vegas para o nascimento de seu filho.

“Davante estará aqui hoje”, disse Pierce. “Falei com ele depois do jogo. Ele está animado. Ele assistiu. Ele sente falta dos companheiros de equipe. Que bom que o bebê está aqui, saudável.”

Pierce também disse que esperava ter o left tackle Kolton Miller e o left guard novato Jackson Powers-Johnson fora da lista de PUPs após o jogo dos Raiders contra os Cowboys.