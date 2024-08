Rams permitindo que LB Ernest Jones IV busque troca, dizem fontes

O Los Angeles Rams concedeu ao linebacker Ernest Jones IV e seus agentes permissão para buscar uma troca, disseram fontes a Jeremy Fowler, da ESPN, no domingo.

A permissão veio depois que os Rams e Jones discutiram sem sucesso uma extensão, já que o linebacker está entrando no último ano de seu contrato.

Jones reconheceu que estava buscando um novo acordo no mês passado.

“Sei que o trabalho que fiz nesses últimos três anos, sei que sou merecedor de algo, independentemente do valor que possa ter”, disse Jones, de acordo com o The Orange County Register. “… Adoro estar em Los Angeles. Realmente quero estar aqui. É aqui que realmente quero manter minha família, criar minha família aqui. Mas também sei que há um lado comercial nisso que não posso realmente controlar. Veremos.”

Uma troca reformularia a configuração defensiva dos Rams, já que Jones serve como o chamador de jogo defensivo. O gerente geral Les Snead se referiu a Jones como o “líder da defesa” e o então coordenador defensivo dos Rams, Raheem Morris, chamou isso de defesa de Jones perto do final da temporada de 2023.

Jones teve 145 tackles e 4,5 sacks no ano passado, ambos recordes na carreira.

O jogador de 24 anos totalizou 320 tackles, 5,5 sacks e três interceptações em sua carreira de três anos. Uma escolha de terceira rodada de 2021, ele fez parte do time vencedor do Super Bowl dos Rams em sua temporada de estreia.

Informações de Sarah Barshop, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.