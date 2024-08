Randy Couture: O ego do UFC é “grande demais” para permitir que Jon Jones ou Tom Aspinall lutem contra Francis Ngannou

Francis Ngannou e o CEO do UFC, Dana White, trocaram acusações na semana passada, pois discordaram sobre o motivo pelo qual a luta entre Ngannou e Jon Jones nunca aconteceu.

White afirmou que foi Ngannou quem impediu que o confronto acontecesse, enquanto o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC declarou que a promoção disse a ele que foi Jones quem não queria a luta quando Ngannou estava tentando negociar um novo acordo para ficar com a organização. No final, os dois lados nunca chegaram a um acordo, e agora Ngannou está se preparando para sua estreia na PFL em outubro contra Renan Ferreira, enquanto Jones deve lutar contra Stipe Miocic em 16 de novembro no UFC 309.

Hipoteticamente, nada impede o UFC e a PFL de trabalharem juntos, então Ngannou poderia potencialmente enfrentar Jones ou até mesmo o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall. Mas o membro do Hall da Fama do UFC Randy Couture sabe por dolorosa experiência pessoal que é altamente improvável que o UFC co-promova com qualquer outra pessoa para fazer uma luta acontecer.

“Eu sei que o UFC ficou muito grande [of] um ego para deixar isso acontecer”, disse Couture ao MMA Fighting. “É por isso que o Fedor [Emelianenko] a luta nunca aconteceu [for me]. Porque o M-1 queria fazer uma co-promoção e o UFC nunca vai deixar isso acontecer.”

Couture tentou marcar uma luta contra Fedor Emelianenko em 2007, o que acabou resultando em um processo e uma batalha judicial entre o ex-campeão de duas divisões e o UFC.

A guerra judicial terminou com Couture chegando a um acordo para retornar ao UFC porque o tempo de sua carreira estava se esgotando e ele já estava competindo na faixa dos 40 anos.

Com o UFC continuando a ser a maior promoção de MMA do esporte por uma ampla margem, não há necessidade de copromover com mais ninguém e arriscar alguém como Ngannou derrotar um campeão atual no plantel. Couture deseja que não fosse o caso, mas é também por isso que ele está cético de que Ngannou ou qualquer outra pessoa da PFL terá a chance de se testar contra a elite do UFC.

“Não vejo o campeão do UFC tendo uma chance de lutar contra o campeão da PFL ou de qualquer outra organização, e isso é lamentável”, disse Couture. “É uma pena que os fãs nunca vão conseguir ver esse tipo de confronto. Essa é uma das falhas e problemas do nosso esporte agora.”

Por mais improvável que pareça que o UFC decida de forma diferente, Couture admite que talvez os novos donos da TKO Group Holdings possam mudar de ideia um dia no futuro.

Outro fator que Couture sabe que não pode ser ignorado é a quantidade obscena de dinheiro que está sendo injetada em esportes de combate pela Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, que é liderada por Turki Al-Sheikh.

Durante o primeiro show do UFC na Arábia Saudita, Al-Sheikh mencionou publicamente que gostaria de ver lutas como Ngannou vs. Jones acontecerem no futuro. Quando perguntado sobre a possibilidade mais tarde naquela noite, White declarou: “Veremos o que o futuro reserva”, e elogiou Al-Sheikh como um parceiro de negócios.

“No final do dia, acho que Ari [Emanuel] é quem dá as ordens”, disse Couture sobre o CEO da TKO. “Ele é quem comprou a empresa da Zuffa. É o negócio dele. Ele tem acionistas e pessoas a quem deve responder, e precisa fazer o que for melhor para o resultado final daquela empresa [TKO Group Holdings]que inclui WWE e UFC e tudo o que acontece lá.

“Certamente, o [Saudi Arabia Public Investment Fund] e o que os sauditas estão segurando e o que estão fazendo com o LIV Golf, e todas as outras coisas que estão fazendo para construir cultura e criar oportunidades para seus cidadãos e atletas em seu país, que [fight] poderia muito bem acontecer porque esse tipo de dinheiro pode fazer muitas coisas acontecerem.”

Se o UFC continuar relutante em ceder em uma luta entre Ngannou e Jones, Couture ainda gostaria de ver seu antigo título dos pesos pesados ​​unificado em um confronto que ainda não foi definido.

“Aspinall e Jon Jones seriam uma luta incrível”, disse Couture. “Eles precisam arriscar e resolver isso e unificar esses títulos e lutar. Faça acontecer.”

No que diz respeito a Ngannou, Couture reconhece que sua ausência de quase três anos do MMA provavelmente lhe custou o posto de peso pesado número 1 do esporte.

Couture acredita que Ngannou tem uma grande oportunidade de lembrar ao mundo sobre seu lugar entre os melhores dos melhores na divisão dos pesos pesados ​​quando retornar em outubro.

“Esta é uma luta enorme para Francis por um monte de razões”, disse Couture. “Voltar para aquela jaula, reforçar aquele wrestling, afiar aquelas ferramentas, e o MMA é um engajamento diferente do boxe. Qualquer um que não consiga ver isso agora está perdendo o ponto. Ele está colocando isso em jogo. Ele está disposto a subir lá e fazer isso. Eu não acho que ele tenha medo de ninguém, então sim, eu acho que todas essas coisas entram em jogo.

“O UFC ainda é a maior promoção neste esporte. É por isso que todo mundo está falando sobre esses dois pesos pesados ​​em vez da PFL agora ou sobre aquele pay-per-view que está chegando na PFL em outubro. Ainda temos terreno a cobrir. Estamos indo na direção certa.”