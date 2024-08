Ranking de boxe peso por peso: Crawford vence, mas não impressiona; onde ele fica?

Terence Crawford subiu de peso mais uma vez e conquistou um título mundial em uma quarta divisão. O ex-campeão indiscutível dos médios-médios júnior e dos médios, que também detinha um título mundial dos leves, fez sua estreia no peso médio júnior no sábado com uma vitória por decisão unânime acirrada sobre Ismail Madrimov para ganhar o cinturão da WBA.

Crawford (41-0, 31 KOs), de Omaha Nebraska, era o melhor lutador peso por peso da ESPN até Oleksandr Usyk tomar seu lugar com uma vitória impressionante sobre Tyson Fury em maio passado. O desempenho de Crawford contra Madrimov não foi tão impressionante quanto algumas de suas exibições anteriores, especificamente sua destruição de Errol Spence Jr. em julho de 2023. Crawford foi até o fim contra Madrimov, encerrando sua sequência de 11 vitórias por KO. A margem de vitória também foi muito próxima (116-112, 115-113 e 115-113) em todos os três placares.

O promotor de Madrimov, Eddie Hearn, da Matchroom Boxing, não ficou feliz com a decisão e achou que seu lutador merecia a indicação após 12 rounds muito disputados.

“Foi um evento principal muito acirrado e eu acho que Israil Madrimov fez o suficiente para vencê-lo aqui esta noite”, disse Hearn após a luta. “Sempre há o argumento de destronar o campeão, quer você pense que isso é uma coisa ou não, e não tenho certeza se Crawford destronou Madrimov esta noite.”

E enquanto Crawford mantém sua posição de número 2, a distância entre ele e o número 3 Naoya Inoue diminuiu para apenas 4 pontos. O escritor de boxe da ESPN Mike Coppinger fez Crawford cair uma posição mesmo após a vitória.

“As três primeiras posições são realmente intercambiáveis, então cada performance tem a chance de afetar sua posição”, disse Coppinger. “Eu movi Naoya Inoue — que está em uma sequência de oito lutas por nocaute — uma posição acima após a vitória ultracompetitiva de Crawford sobre Madrimov, que é claramente um boxeador de alto nível.”

Crawford destacou a abordagem de Madrimov durante a coletiva de imprensa após a luta, chamando-o de “um competidor difícil”.

“Ele não estava dando tacadas selvagens como eu queria que ele fizesse”, disse Crawford. “Eu percebi desde o começo, mas eu estava sendo paciente. Eu não queria me apressar em nada; foi assim que eu fui pego algumas vezes, tentando comer cedo demais.”

Nosso painel composto por Coppinger, Timothy Bradley Jr., Joe Tessitore, Teddy Atlas, Nick Parkinson, Eric Raskin, Michelle Joy Phelps, Claudia Trejos, Bernardo Osuna, Crystina Poncher, Eric Woodyard, Bernardo Pilatti, Charles Moynihan, Salvador Rodriguez, Jim Zirolli, Michael Mascaro, Aladdin Freeman, Victor Lopez e Damian Delgado Averhoff compartilha seus votos.

Observação: os resultados são até 7 de agosto.

1. OLEKSANDR USYK Classificação anterior: No. 1

REGISTRO: 22-0, 14 KOs

DIVISÃO: Peso pesado (campeão indiscutível)

ÚLTIMA LUTA: W (SD12) Tyson Fury, 18 de maio

PRÓXIMA LUTA: 21 de dezembro contra Tyson Fury

2. TERÊNCIA CRAWFORD Classificação anterior: No. 2

REGISTRO: 40-0, 31 KOs

DIVISÃO: Peso meio-médio (campeão unificado)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Israil Madrimov, 3 de agosto

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

3. NAOYA INOUE Classificação anterior: No. 3

REGISTRO: 27-0, 24 KOs

DIVISÃO: Peso pena júnior (campeão indiscutível)

ÚLTIMA LUTA: W (KO6) Luis Nery, 6 de maio

PRÓXIMA LUTA: 3 de setembro contra TJ Doheny

4. DMITRY BIVOL Classificação anterior: No. 4

REGISTRO: 23-0, 12 KOs

DIVISÃO: Meio-pesado (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (TKO6) Malik Zinad, 1 de junho

PRÓXIMA LUTA: 12 de outubro contra Artur Beterbiev

5. CANELO ÁLVAREZ Classificação anterior: No. 5

REGISTRO: 61-2-2, 39 nocautes

DIVISÃO: Super médio (campeão indiscutível)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Jaime Munguia, 4 de maio

PRÓXIMA LUTA: 14 de setembro vs. Edgar Berlanga

6. ARTUR BETERBIEV Classificação anterior: No. 6

REGISTRO: 20-0, 20 KOs

DIVISÃO: Meio-pesado (campeão unificado)

ÚLTIMA LUTA: W (TKO7) Callum Smith, 13 de janeiro

PRÓXIMA LUTA: 12 de outubro contra Dmitry Bivol

7. JESSE “BAM” RODRIGUEZ Classificação anterior: No. 7

REGISTRO: 20-0, 13 KOs

DIVISÃO: Peso galo júnior (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (KO7) Juan Francisco Estrada, 29 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

8. GERVONTA DAVIS Classificação anterior: No. 8

REGISTRO: 30-0, 28 KOs

DIVISÃO: Peso leve (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (KO8) Frank Martin, 15 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

9. SHAKUR STEVENSON Classificação anterior: No. 9

REGISTRO: 22-0, 10 KOs

DIVISÃO: Peso leve (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Artem Harutyunyan, 6 de julho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

10. TEOFIMO LÓPEZ Classificação anterior: No. 10

REGISTRO: 21-1, 13 KOs

DIVISÃO: Peso meio-médio júnior (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Steve Claggett, 29 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

A fórmula

As classificações são baseadas em um sistema de pontos decrescente, com um voto de primeiro lugar concedendo 10 pontos, um voto de segundo lugar concedendo nove pontos e assim por diante. Um empate vai para o lutador com a classificação mais alta, depois para aquele com mais votos naquela classificação.

Outros que receberam votos: Juntos Nakatani (12), Tyson Fury (9), Vasiliy Lomachenko (7), David Benavidez (5), Devin Haney (1).

Como nossos escritores votaram

Atlas: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Davis, 6. Lomachenko, 7. Beterbiev, 8. Álvarez, 9. Fúria, 10. Rodríguez

Bradley: 1. Usyk, 2. Crawford, 3: Inoue, 4. Beterbiev, 5. Rodríguez, 6. Davis, 7. Bivol, 8. Álvarez, 9. López, 10. Stevenson

Cobre: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Álvarez, 5. Rodríguez, 6. Bivol, 7. Davis, 8. Beterbiev, 9. Nakatani, 10. Haney

Tessitor: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Beterbiev, 5. Bivol, 6. Stevenson, 7. Álvarez, 8. Rodríguez, 9. López, 10. Davis

Parkinson: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Rodríguez, 7. Beterbiev, 8. Nakatani, 9. Lomachenko, 10. Davis

Raskin: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Stevenson, 9. Beterbiev, 10. Benavidez

Poncher: 1. Crawford, 2. Usyk, 3. Inoue, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Beterbiev, 7. Rodríguez, 8. Davis, 9. Stevenson, 10. López

Osuna: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Beterbiev, 7. Rodríguez, 8. López, 9. Stevenson, 10. Davis

Phelps: 1. Usyk, 2. Álvarez, 3. Inoue, 4. Crawford, 5. Beterbiev, 6. Bivol, 7. Fúria, 8. López, 9. Davis, 10. Stevenson

Rodríguez: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Davis, 7. Rodríguez, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. Nakatani

Trejos: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Beterbiev, 7. Davis, 8. Stevenson, 9. Rodríguez, 10. López

Pátio de madeira: 1. Crawford, 2. Inoue, 3. Usyk, 4. Álvarez, 5. Davis, 6. López, 7. Stevenson, 8. Bivol, 9. Beterbiev, 10. Fúria

Moynihan: 1. Inoue, 2. Crawford, 3. Usyk, 4. Álvarez, 5. Beterbiev, 6. Bivol, 7. Davis, 8. Stevenson, 9. Benavidez, 10. Nakatani

Pilatti: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Davis, 6. Rodríguez, 7. Beterbiev, 8. Nakatani, 9. Benavidez, 10. Fúria

Zirolli: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Stevenson, 5. Álvarez, 6. Beterbiev, 7. Bivol, 8. Rodríguez, 9. López, 10. Nakatani

Mascaro: 1. Crawford, 2. Inoue, 3. Usyk, 4. Rodríguez, 5. Bivol, 6. Beterbiev, 7. Álvarez, 8. López, 9. Davis, 10. Stevenson

Homem livre: 1.Inoue, 2. Crawford, 3. Usyk, 4. Beterbiev, 5. Bivol, 6. Álvarez, 7. Rodríguez, 8. Davis, 9. Stevenson, 10. Nakatani

López: 1. Crawford, 2. Usyk, 3. Inoue, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. López

Delgado Averhof: 1. Inoue, 2. Usyk, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. Fúria

Enquete de especialistas da ESPN

Primeiro lugar: Usyk (12), Crawford (4), Inoue (3)

Segundo lugar: Crawford (9), Inoue (6), Usyk (3), Alvarez (1)

Terceiro lugar: Inoue (10), Crawford (5), Usyk (4)

Quarto lugar: Álvarez (7), Bivol (6), Beterbiev (3), Crawford (1), Rodríguez (1), Stevenson (1)

Quinto lugar: Bivol (7), Alvarez (5), Davis (3), Beterbiev (2), Rodriguez (2)

Sexto lugar: Beterbiev (5), Rodriguez (5), Bivol (3), Davis (2), Alvarez (1), (Stevenson (1), Lopez (1), Lomachenko (1)

Sétimo lugar: Davis (6), Rodriguez (4), Beterbiev (3), Bivol (2), Alvarez (2), Stevenson (1), Fury (1)

Oitavo lugar: Beterbiev (4), Stevenson (3), Lopez (3), Alvarez (2), Rodriguez (2), Davis (2), Nakatani (2), Bivol (1)

Nono lugar: Stevenson (6), López (3), Beterbiev (2), Davis (2), Benavidez (2), Rodríguez (1), Lomachenko (1), Nakatani (1), Fúria (1)

10º lugar: Nakatani (4), Davis (3), Stevenson (3), Lopez (3), Fury (3), Rodríguez (1), Benavidez (1), Haney (1)